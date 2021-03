Dos de cada 10 mayores de 70 años que deberían vacunarse contra el Covid -19 en Mendoza no se han inscripto

Actualmente, el foco de la campaña de vacunación ante una inminente segunda ola de Covid -19 está en los adultos mayores. Sin embargo, dos de cada 10 mendocinos que deberían inscribirse voluntariamente no lo han hecho.

Por el momento está abierta la inscripción para que se sumen de manera voluntaria quienes tengan más de 70 años. Sin embargo un 21,7 % del total de la población objetivo no ha adherido. Hasta ayer había 126.000 voluntarios anotados desde el 23 de febrero, cuando se habilitó el sistema on line para acceder, pero hay alrededor de 35.000 que no lo han hecho.

Proyecciones de población que hace el Indec elaboradas en un informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) estiman que este año habría en la provincia 167.058 personas de esa franja etaria. Aunque desde el Ministerio de Salud aceptaron este dato como válido, se trata de un cálculo estimado y afectado por diversas variables por lo que se ha hablado de considerar unas 200.000.

Ya se han asignado las dosis y aplicado gran parte de las destinadas a residentes de geriátricos y quienes reciben hemodiálisis, lo que reúne a 6.000 personas. Esto implica que en las condiciones actuales 132.000 estarían en condiciones de ser inoculadas, supeditadas a la llegada de vacunas, el gran obstáculo.

Si se toma el número total del segmento y se le restan los 6.000 de los geriátricos, quedan 161.000 personas que se deben postular voluntariamente para asegurarse un lugar en la campaña de vacunación.

Hasta el martes se habían vacunado 64.000 adultos mayores, mientras que ayer se habían otorgado 7.000 turnos y otro tanto para hoy.

Argumentos

A Juan, de 74 años, no le interesa vacunarse porque considera que la pandemia es una mentira, que se está usando como una manera de manejar al pueblo, de tenerlo encerrado y que así quienes están en el poder puedan hacer lo que quieran. “Este virus no mata más que otro tipo de enfermedades como la gripe”, esgrimió. Señaló que no tiene la letalidad que se dice y que hay muertos que pueden ser por otra causa y se le atribuyen al Covid, y en este marco, hay un acuerdo con los grandes laboratorios.

Por eso, durante la pandemia Juan siguió saliendo, dentro de lo que se podía. “Fui a hacer las compras, a charlar con los vecinos, a almorzar a la casa de mis hijos los domingos”, enumeró.

Este año no tiene temor; hace las mismas cosas y prefiere no usar tapabocas; sólo lo hace en la calle y en algunas ocasiones.

Para Ana (73) se trata de algo más vinculado a la seguridad: siente que no tiene las suficientes garantías respecto de los nuevos desarrollos. “No soy antivacunas -aclaró- pero creo que tiene que ser una cosa segura y que nos están tomando de conejillo de Indias’”.

Y continuó: “Entiendo que la vacuna no te da 100% de seguridad de que no te contagies, tampoco que no contagies a otros. No está suficientemente probada para garantizar inmunidad total ni las consecuencias a futuro que puede traer. Cuando pasen dos años y se vean las consecuencias me vacunaré”.

Ana destacó que es muy cuidadosa con su salud y que toma todas las precauciones que hay que tomar. “Jamás me vacuné contra la gripe y nunca me engripé porque creo que el problema no es el virus sino el huésped. Creo que si estás bien inmunológicamente le podés hacer frente a cualquier enfermedad. Yo me cuido en cuanto a alimentación sana, vida al aire libre y hacer deporte”, subrayó.

Para Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia, es imposible saber las causas de que tantos no se hayan inscripto. “Pero son más los inscriptos que los que se vacunan habitualmente contra gripe”, resaltó. Aclaró que también hay que tener en cuenta que hay trabajadores de la salud, que fue el primer grupo priorizado, y dentro del cual hay mayores de 70 años.

Es importante saber que quienes no se hayan inscripto podrán hacerlo luego ya que se trata de un grupo prioritario y el registro no se cerrará aunque se pase a otros grupos.

Con el correr de los días hay quienes han cambiado de opinión. Así lo comentaron varios consultados y lo destacó Mariana Álvarez, subsecretaria de Planificación y Cobertura Sanitaria, quien mencionó que han visto que algunas personas que dudaban van ganando confianza y se inscriben.

Puede ser un obstáculo para quienes no tienen acceso o manejo de internet, por ello se han dispuesto puntos presenciales de inscripción en los municipios.

Contexto

Ya se sabe: es difícil hacer futurología con los virus y más con el Sars CoV-2. Sin embargo, desde hace unas semanas han comenzado a incrementarse muy lentamente los casos y algunos especialistas sugieren la posibilidad de que comience a notarse un rebrote importante a partir de los primeros días de abril. Referentes de Buenos Aires han advertido que la segunda ola ya comenzó en el país.

Para Aguilar, es imposible saber qué impacto tendrá que haya una proporción del mayor grupo de riesgo sin vacunar.

Se sabe que entre varios la edad es el principal condicionante para desarrollar cuadros graves y de mortalidad. En Mendoza, 29% de los fallecidos tienen entre 70 y 79 años; 24,6% entre 80 y 89 y 6,9% más de 90 años, lo que reúne 60% de las muertes asociadas a Covid-19.

Aunque las vacunas no evitan la infección y no hay evidencia científica sobre si quien se vacunó evitará ser vector del virus, sí hay evidencia de que reducen drásticamente las complicaciones del Covid-19 con una eficacia prácticamente del 100% en la reducción de la mortalidad en adultos mayores.

Israel, que lidera la campaña de vacunación mundial, informó una reducción del 98,9% en los fallecimientos por coronavirus en aquellas personas que recibieron la segunda dosis del suero del laboratorio Pfizer/BioNTech.