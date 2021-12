Dolorosa despedida de la familia del joven con autismo que murió atropellado: dice que el auto venía muy rápido

Gonzalo Nehuén Sánchez tenía 19 años y el viernes 24 por la noche fue atropellado por un auto en las inmediaciones de la esquina de Laprida y Olascoaga, en la Sexta Sección. De acuerdo a la primera información oficial difundida sobre el episodio, el joven -que tenía autismo y síndrome de Asperger- había sufrido una crisis, producto de su situación y de la pirotecnia. Sin embargo, en las últimas horas su familia dio una versión distinta del trágico episodio y los minutos previos a la fatalidad.

Según su tía, Gonzalo no sufrió ninguna crisis en particular, sino que repitió una situación que suele darse cada vez que llega a una casa: comenzar a dar vueltas por la calle hasta que identifica la casa a la que debe dirigirse. En ese sentido, Jimena Paris (tía del joven) aclaró que no hubo crisis alguna por la pirotecnia ni por nada, y destacó que los propios vecinos de la cuadra fueron testigos de la alta velocidad a la que circulaba el auto Citroen C4 que lo atropelló y mató (el accidente tuvo lugar a las 22 del viernes 24, pero el joven murió a primera hora del 25).

La familia del joven que murió atropellado en navidad lo despidió con dolor en las redes y descartó que haya sufrido una crisis: culpan al conductor.

“Los diarios dicen que sufrió una crisis, que se asustó por los fuegos artificiales. Pero no es verdad, no fue así. El relato correcto de la madre, primos, y hermanos y de todos los vecinos de la zona que fueron testigos presenciales es que no estaba en crisis, salió hacia la calle con rumbo a la deriva. Si bien es verdad que sufría de crisis de epilepsia y crisis nerviosas como antecedentes clínicos, ese día no tuvo ninguna crisis. Simplemente salió del auto a las 22, con entusiasmo en busca de encontrar la puerta de la casa de su tía (mí hermana melliza) donde esperaría tener la cena de Navidad”, escribió la tía de Gonzalo en su Facebook durante los primeros minutos del domingo.

El posteo de la tía del joven que murió atropellado en Nochebuena: dicen que no sufrió una crisis y culpó al conductor que lo embistió.

“Seguramente se desorientó, producto de la medicación y su padecimiento. Tuvo que haber pasado muy rápido el señor que pasó en un auto y lo atropelló, porque sino es inexplicable no haber visto a un joven alto con movimientos saltarines y lentos pasar por el medio de la calle”, agregó la mujer.

Los instantes previos a la tragedia

Según describió la tía de la joven víctima fatal de este accidente de tránsito, Gonzalo era “alto, flaco, largo, con movimientos lentos y algo torpes, media más de 1,80 metros y anoche (NdA: por el 24) vestía con ropa clara. Sin dudas muy visible”. De esta manera, reforzó justamente la idea de que hubiese sido muy difícil que el conductor del auto no lo viera si hubiese circulado a una velocidad moderada.

En tal sentido, la mujer aclara que a raíz del Asperger y del autismo que sufría Gonzalo, era “muy sensible a los ruidos y movimientos rápidos de vehículos”.

“(Gonzalo) salió del auto de su mamá -mi hermana mayor- y, en lugar de ir hacia la casa de su tía (mí hermana melliza), se dirigió hacia otra casa, como sin rumbo. Solía hacer eso dar unas vueltas cerca del lugar antes de entrar”, continuó con la reconstrucción Jimena.

El posteo de la tía del joven que murió atropellado en Nochebuena: dicen que no sufrió una crisis y culpó al conductor que lo embistió.

Fue en ese momento en que el joven de 19 años fue atropellado por el auto. “El estruendo del impacto fue tan grande que mi hermana mayor, su mamá, pensó que habían chocado dos autos. En la cuadra dónde ocurrió, fueron testigo de ésto muchos vecinos que en lugar de cenar por la Navidad empezaron a orar, muchas oraciones sin parar. Mi hermana y familia, todos en shock. Y el diario dice que mi sobrino tuvo una crisis, haciendo de la víctima el culpable. No, señores, hablemos en serio: ¡el accidente fue un accidente vial! El accidente fue producido por exceso de velocidad del conductor”, destacó la tía de Gonzalo, quien aclaró que no tiene ni fuerzas para enojarse. “Tengo un inmenso dolor y un desgarro en el corazón”, concluye.

Al cierre de este posteo en Facebook, Jimena Paris dejó una autocrítica para que la sociedad comience a hablar y concietizar en general sobre el autismo. “Creo que todos tenemos algo de autistas, alguna vez. Ojalá aprendieramos más cosas de ellos. Pero cuando se habla de autismo no se quiere escuchar. Una sociedad que mira al costado para no madurar emocionalmente no puede evolucionar ni crecer. Gonzalo, con su lentitud para decidir para dónde ir, no llegó a cruzar la vereda. Ojalá haya más entendimiento, empatía y autoeducación sobre el autismo y las personas con discapacidad”, escribió.

Y también imploró a los conductores que bajen la velocidad ya que “niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas todas, quieren pasar y hay que esperar”.

La familia del joven que murió atropellado en navidad lo despidió con dolor en las redes y descartó que haya sufrido una crisis: culpan al conductor.

La familia agradeció el apoyo de la gente

En un segundo posteo, también en su Facebook, la tía de Gonzalo Nehuén Sánchez (quien falleció tras ser atropellado por un auto en Nochebuena) agradeció a toda la gente que hizo llegar sus mensajes de apoyo y cariño a la familia.

“En nombre de Gonzalo Nehuen, ¡gracias a todos! Gracias por sus oraciones y mensajes de cariño a mí sobrino. Son muchos los mensajes, llamados, oraciones que nos han acompañado y abrigado el corazón. Ha sido un niño y joven bien amado por su ternura y bondad, se merece todo ese cariño que en vida supo dar”, destacó Jimena Paris, quien dio “infinitas gracias por el apoyo brindado a mi familia y a mí”.

La familia del joven que murió atropellado en navidad lo despidió con dolor en las redes y descartó que haya sufrido una crisis: culpan al conductor.

“Hoy (por el domingo) te despedimos en el Parque de Descanso y te despidieron tus compañeros con el saludo de taekwondo, tus maestras, directora, del secundario IE (Instituto Esperanza); te acompañaron junto a amigos, familia, vecinos, y mucha gente allegada”, acotó Jimena en un posteo publicado este domingo por la tarde.

“Familia, amigos, todos tomados de la mano te honramos y dedicamos palabras de gratitud. Gracias por tu nobleza, perseverancia, inocencia, alegría, ocurrencias, pureza y transparencia. Fuiste ejemplo de impecabilidad, y grandeza. Como pocas veces se ve en un entierro, ¡al despedirte todos te aplaudimos!”, concluyó la mujer, quien agregó que “el cielo está de fiesta recibiendo un ser humano ejemplar”.