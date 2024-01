Dolor en las redes por Ciro, el joven que murió haciendo rafting en el río Mendoza

La muerte de Ciro Cottier (20), ocurrida este jueves en el río Mendoza, generó dolor y tristeza en las redes sociales. El joven trabajaba en una empresa dedicada al rafting, y justo ayer sufrió un accidente con su gomón que terminó con su vida al ser arrastrado por el fuerte caudal.

Cottier dedicaba su tiempo a la actividad deportiva en el río como trabajador en Parador Camperro, ubicado sobre la ruta 82 en el km 26.500. Junto a otros compañeros se encontraba el jueves realizando una bajada de rutina cuando el gomón donde se transportaban se dio vuelta, aparentemente por la crecida del río que oportunamente había sido alertada, y fue llevado por la corriente de agua.

Dolor en las redes por la muerte de Ciro Cottier, el joven que hacía rafting en el río Mendoza (Instagram)

Varios llamados a la línea de emergencias alertaron que, en la zona de Cacheuta, el chico estaba siendo arrastrado por la corriente de agua y que estaba pasando el Puente Colgante.

Inmediatamente se desplazaron efectivos de jurisdicción y de Bomberos Voluntarios y Cuartel Central al lugar.

Personal policial y la tripulación del helicóptero lograron avistar el cuerpo del joven a la altura de la Central Hidroeléctrica Álvarez Condarco, que fue rescatado por efectivos y trasladado hacia zona de la Playita de Luján. Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado le practicaron maniobras de RCP, pero Ciro Cottier finalmente falleció.

Tras la tragedia en el río, lugar que Ciro amaba, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y pesar por el destino fatal del chico de 20 años.

“No puedo entender que hoy no vas a sonreírme, ni reírte de mis fotos ni pedirme que te vea hacer lo que tanto amás. Hoy no voy a escucharte ni sumarnos un pucho juntos. No habrá mates ni risas ni charlas. Ya no hay sol en este lugar tan tuyo. Te quiero, mi niño ángel”, fue uno de los mensajes en Instagram.

“Mi negro hermoso, te voy a amar toda mi vida, en algún momento nos reencontrarnos y va a ser todo como antes,❤️ no hace falta que te diga que brilles, siempre lo hiciste y lo seguís haciendo...”, sumó una joven en el posteo de Ciro, donde una imagen reflejaba su gran pasión.

En tanto, Parador Camperro, lugar donde Ciro trabajaba, emitió un comunicado, confirmando la suspensión de actividades como parte del duelo por lo ocurrido.

