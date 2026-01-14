Doble alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas este miércoles 14 de enero

El miércoles trajo de nuevo la alerta meteorológica por tormentas en varios sectores de Mendoza.
El pronóstico anticipa intenso calor y probabilidad de precipitaciones en varios sectores de Mendoza.
"Caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera", indica el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Tras una mínima de 20°C, la máxima alcanzará los 35°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos alertas ante la probabilidad de tormentas con granizo en horas de la tarde y noche:
"El área será probablemente afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada", indica el SMN sobre la alerta naranja.
"El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", precisa el SMN para estas zonas mencionadas.
Para mañana, el reporte anticipa: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas en la madrugada. Algo nublado en cordillera". La mínima será de 22°C, mientras que la máxima rondará los 31°C.
En cuanto al viernes, se espera "caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera". Mínima: 19°C. Máxima: 35°C.