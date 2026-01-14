Doble alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas este miércoles 14 de enero

El pronóstico anticipa intenso calor y probabilidad de precipitaciones en varios sectores de Mendoza.

Miércoles 14 de enero: se esperan otra vez tormentas en varios sectores de Mendoza

El miércoles trajo de nuevo la alerta meteorológica por tormentas en varios sectores de Mendoza.

"Caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera", indica el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Tras una mínima de 20°C, la máxima alcanzará los 35°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos alertas ante la probabilidad de tormentas con granizo en horas de la tarde y noche:

Alerta naranja por tormentas Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

General Alvear

Zona baja de San Rafael "El área será probablemente afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada", indica el SMN sobre la alerta naranja.

Alerta amarilla por tormentas Junín

Rivadavia

Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

Zona baja de Malargüe "El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", precisa el SMN para estas zonas mencionadas.