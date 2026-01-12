Alertan hoy por caída de granizo en Mendoza: cuándo llega, según Defensa Civil

Vuelve la temida alerta meteorológica por tormentas con granizo a varias zonas de Mendoza , de acuerdo al pronóstico emitido para este lunes 12 de enero.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy : "Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas , vientos moderados del sector sur rotando al este. Tormentas con granizo hacia la noche. Parcial nublado en cordillera". La máxima estará en el orden de los 36°C.

Por su parte, Defensa Civil detalló: "Por la tarde, condiciones de tormentas con inicio de convección el oeste de Gran Mendoza y Valle de Uco , extendiéndose a Zona Sur con probabilidad de caída de granizo ".

" Hacia la noche, afectarían todo el Valle de Uco, Zona Este y Gran Mendoza ", agregó.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla para General Alvear y zona baja de San Rafael en horas de la noche.

Alerta amarilla de Defensa Civil por tormentas con granizo en Mendoza (12 de enero de 2026)

"El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de forma ocasional, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indicó el SMN.

Seguirán las tormentas y el calor intenso

En cuanto al martes, el reporte señala: "Inestable con nubosidad variable, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Tormentas en la madrugada. Precipitaciones en cordillera. Ingreso de frente frío". Tras una mínima de 23°C, la máxima llegará a los 30°C.

Para el miércoles, el pronóstico estará "caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera". La mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.