Día Mundial del Amante: así es la app para mujeres casadas que buscan encuentros extraconyugales discretos

En la previa del Día de los Enamorados , festividad asociada con el amor y la amistad, existe una efeméride que pasa mucho más desapercibida pero igualmente masiva: el 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Amante o Día del Infiel.

Quién fue San Valentín y por qué el 14 de febrero es el Día de los Enamorados

Este día nació en Estados Unidos y es conocido como “National Mistress Day” y se originó en una red social de citas dirigida principalmente para hombres casados.

En este contexto, realizaron un relevamiento desde Gleeden -la aplicación líder de encuentros no monógamos pensada por y para mujeres- construyó el ranking de los países más infieles , a partir de la concentración de usuarios inscritos en la aplicación según cada ubicación geográfica.

En base a estos datos, se pudo determinar que Argentina es el cuarto país “más infiel” de Latinoamérica, detrás de Brasil, Colombia y México.

Luego de obtener estos datos, desde Gleeden crearon una aplicación que según su sitio oficial, " da el poder a las mujeres liberadas que quieran tener encuentros extraconyugales con total discreción".

Su creadora, Silvia Rubles, explicó en diálogo con C5N que la aplicación surgió al detectar que “muchas personas en apps tradicionales dicen estar solteras cuando en realidad no lo están”.

Pensando en este nicho, nació Gleeden, que es para gente que no tiene porqué esconder su estado civil en sus perfiles de webs y apps de citas, ni disimular lo que buscan, ya que la app ofrece un espacio donde encontrarse con otros usuarios en sus mismas circunstancias, sin prejuicios o dobles discursos", contó la directora de la plataforma. Y agregó: “Aquí todos saben a qué tipo de vínculo pueden acceder. No van a buscar su media naranja ni serán juzgados por eso”.

Una de las particularidades de esta app es que está orientada principalmente a mujeres. Según la CEO, vivimos en una sociedad "en la que la infidelidad masculina es perdonada y la femenina estigmatizada". Por eso en esta plataforma cuentan con asesoramiento de un grupo de profesionales, incluyendo sexólogos y psicólogos, para promover una visión más abierta y desinhibida del amor, de las relaciones de pareja y la sexualidad femenina.

"El objetivo es romper tabúes en torno a la infidelidad, las relaciones no monógamas y la estigmatización de las mujeres que deciden tomar las riendas de su vida y ser fieles a sí mismas", indicó.

En línea con esa política, las mujeres pueden utilizar la aplicación de manera gratuita, mientras que los hombres deben abonar créditos para interactuar. "No queremos que las mujeres se encuentren con un freno más a la hora de decidir sobre su libertad sexual. Por otro lado, el hecho de que los hombres paguen funciona como un método de selección para garantizar la calidad de la comunidad masculina con la que nuestras mujeres se van a encontrar".“

El sistema funciona mediante packs de créditos que permiten enviar mensajes, leer respuestas o acceder a álbumes privados. Una vez agotados, cada usuario decide si compra más o no.

Por qué el 13 de febrero es el Día del Infiel o Amante

Su origen es puramente digital y surgió en 2015 impulsado por las redes sociales y, fundamentalmente, por la plataforma Ashley Madison, un sitio de citas diseñado específicamente para personas en pareja que buscan aventuras extramatrimoniales bajo el lema: "La vida es corta, ten una aventura".

La elección del día no fue al azar. Según un estudio publicado por el diario británico Daily Mail, una encuesta realizada por la aplicación reveló que los usuarios prefieren separar sus compromisos.

El 30% de los infieles intenta pasar San Valentín con su amante, pero la gran mayoría opta por adelantar el festejo al día anterior para no levantar sospechas por casa. Además, el 71% de los encuestados prefiere una cena romántica con su pareja oficial el 14 de febrero, mientras que el 73% optaba por encuentros sexuales con sus amantes para celebrar el día.