13 de febrero de 2026 - 22:20

Maradona: la Justicia prohibió a Matías Morla y socios explotar la marca tras una denuncia de los herederos

Los herederos del Diez difundieron en redes sociales fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal que impide al abogado y sus socios realizar contratos vinculados al nombre de Maradona.

Matías Morla y Diego Maradona
Matías Morla y Diego Maradona

Foto:

Por Redacción

Los hijos de Diego Armando Maradona, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando, emitieron un comunicado conjunto para informar una decisión clave de la Justicia argentina en la batalla legal que mantienen contra Matías Morla por la explotación de la marca Maradona.

Leé además

Anillo de Fuego: cómo y dónde verlo

"Anillo de Fuego": cómo y cuándo se podrá ver el impactante eclipse solar desde Argentina

Por Redacción
Se creó una plataforma gratuita para mujeres casadas que planea encuentros extraconyugales discretos con su amante. 

Día Mundial del Amante: así es la app para mujeres casadas que buscan encuentros extraconyugales discretos

Por Redacción Sociedad

En este marco, la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional dictó una medida en el marco de la causa por defraudación por administración fraudulenta contra Morla y otros imputados.

La resolución judicial establece una prohibición estricta de innovar y contratar sobre todas las marcas relacionadas con el nombre, pseudónimos y la representación de la imagen de Maradona en todas sus variantes. Esta medida alcanza a los registros efectuados a nombre de la sociedad SATTVICA S.A., tanto en Argentina como en el exterior.

Esta misma resolución lleva los nombres de los herederos del astro futbolístico y fue compartida en la cuenta de Instagram oficial de Maradona.

Embed

Restricciones globales y procesados

El fallo afecta directamente a Matías Morla, Christian Maximiliano Pomargo, Sandra Verónica Iampolsky, Sergio Alejandro Garmendia y a las hermanas del astro, Rita Mabel y Claudia Nora Maradona.

Según el escrito judicial, los involucrados (ya sea por sí mismos o a través de terceros) deben abstenerse de realizar cualquier tipo de acto, contrato, negociación, promoción o cobro de dinero relacionado con dichas marcas en cualquier país del mundo.

Hace aproximadamente diez días, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 43 ya había notificado al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) sobre esta prohibición, con el fin de proteger los activos marcarios que estaban bajo control de Sattvica S.A..

Causa penal en curso

Esta medida cautelar se da en el contexto de una investigación donde Morla, Pomargo y Garmendia están acusados como coautores del delito de defraudación y administración fraudulenta.

Los herederos del capitán de la Selección Argentina advirtieron a la opinión pública sobre esta situación para evitar que terceros sean "defraudados en su buena fe" al intentar realizar negocios vinculados a la figura de su padre con personas no autorizadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 13 de febrero

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas este sábado en Mendoza 

Aumenta la temperatura y emiten alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas afecta

Por Redacción Sociedad
Un estudio reveló que solo 1 de cada 4 mendocinos no tiene pareja. Foto: Los Andes

El amor en Mendoza: un estudio construye un mapa sobre las relaciones, la soledad y el impacto en cada edad

Por Redacción Sociedad
Una propuesta que combina la actividad de realizar Yoga con la pasión por el Vino. Dos ediciones se realizarán en el mes de febrero. 

Yoga en pareja, una propuesta innovadora para celebrar San Valentín: dónde es y cómo anotarse

Por Redacción Sociedad