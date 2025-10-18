18 de octubre de 2025 - 20:24

Día de la Madre con calor y alerta amarilla por Zonda en Mendoza: a qué zonas afectrá

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con temperaturas agradables para la celebración de este domingo.

Pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 19 de octubre en el Día de la Madre, está pronosticada una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura y tormentas en el sur de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado agradable, para el Día de la Madre está prevista una jornada con buen tiempo, ideal para disfrutar al aire libre. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 30°C y una mínima de 14°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará al departamento de Malargüe. Mientras que también rige una alerta amarilla por vientos en San Rafael, General Alvear, Tunuyán, San Carlos, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Lavalle.

Alerta amarilla por viento Zonda
Pronóstico extendido en Mendoza

Para el inicio de la semana, está prevista una jornada con nubosidad variable y donde seguirán las temperaturas calurosas. La máxima será de 31°C y la mínima será de 15°C.

En tanto el martes está prevista una jornada con poco cambio de la temperatura, tormentas aisladas y vientos del sector sur. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 15°C.

