Día del Pelado: por qué es cada 7 de octubre y qué se celebra realmente

Más que una efeméride, esconde una iniciativa con una mirada profunda. Cómo nació este día y por qué busca derribar estigmas y poner la salud en agenda.

Cada 7 de octubre, el llamado Día del Pelado deja de ser una efemérides simpática para convertirse en una invitación a mirar la calvicie desde otro ángulo: uno más relajado, positivo y, sobre todo, auténtico. Lo que durante años fue motivo de bromas o inseguridades hoy gana un nuevo sentido como gesto de autoaceptación.

Aunque el origen exacto de la fecha no está documentado, la iniciativa empezó a tomar fuerza a comienzos de los 2000, impulsada por comunidades que buscaban derribar estereotipos vinculados a la pérdida de cabello. El mensaje se amplificó en redes y medios hasta instalar el 7 de octubre como una jornada para celebrar la diversidad física.

El Día del Pelado no es exclusivo de quienes nacieron sin una melena abundante o perdieron el pelo con los años: también abraza a quienes eligen afeitarse por estilo, comodidad o como respuesta consciente a la calvicie. El gesto, lejos de ocultar, propone mostrarse tal cual uno es. La cabeza rapada dejó de ser “condición” para convertirse en rasgo identitario. Íconos del cine y el deporte, como Bruce Willis, Vin Diesel o Dwayne “The Rock” Johnson, ayudaron a modificar la percepción pública: lo que antes podía vivirse como complejo hoy puede leerse como fortaleza y carácter. En el caso de las mujeres, figuras como Natalie Portman o Jada Pinkett Smith rompieron moldes al lucir la cabeza al ras, recordando que la belleza no depende de una melena.

Según la literatura médica, la calvicie responde en gran medida a factores genéticos y hormonales. La alopecia androgenética —la forma más común— afecta a más de la mitad de los varones y a un porcentaje creciente de mujeres a medida que avanza la edad. Existen tratamientos que prometen frenar la caída o estimular el crecimiento, pero también hay quienes optan por aceptar el proceso natural sin intentar revertirlo.

En todos los casos, la recomendación es consultar con profesionales de la salud para descartar causas subyacentes y acceder a información confiable sobre opciones terapéuticas o de cuidado del cuero cabelludo.

Más que un "día" con guiños comerciales, el 7 de octubre funciona como excusa para abrir conversaciones pendientes: la presión estética, la burla como mecanismo social y el impacto que tienen en la autoestima. También es una oportunidad para poner la salud sobre la mesa: desde promover chequeos dermatológicos hasta incorporar hábitos simples que favorezcan el bienestar general. El foco no está en dictar cómo debe lucir el cuerpo, sino en ampliar el margen de elección y respeto. En 2025, con las redes sociales como caja de resonancia, el Día del Pelado confirma que las identidades son múltiples y cambiantes. Entre quienes pierden el cabello por genética, quienes deciden raparse por comodidad y quienes lo convierten en sello personal, la consigna converge en una idea sencilla y poderosa: no hay nada que esconder. Celebrar la calvicie —propia o ajena— es reconocer que la seguridad no viene del espejo, sino de la libertad de ser y mostrarse sin filtros.