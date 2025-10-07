Aconcagua Radio: Eduardo Mezzabotta sobre la declaración de emergencia por el arbolado público en Maipú

El secretario de Infraestructura de Maipú explicó en Aconcagua Radio que buscan acelerar la gestión para atender el problema del arbolado urbano.

En diálogo con Aconcagua Radio, el secretario de Infraestructura y Servicios de Maipú, Eduardo Mezzabotta, explicó los motivos y alcances de la declaración de emergencia en el arbolado público dispuesta por el municipio, una medida que busca dar respuesta a una problemática que viene de larga data y que recientemente tuvo consecuencias graves en el departamento.

“Esta es una instancia administrativa que nos permite agilizar los tiempos de asignación de recursos y contratación de bienes y servicios para enfrentar un problema grave que tenemos, que es el estado del arbolado público”, señaló Mezzabotta. Y agregó que muchos de los árboles en situación crítica se encuentran en zonas que deberían haber sido atendidas por otros organismos, como Vialidad, pero que “lamentablemente no han sido resueltas”.

El funcionario recordó que el mal estado de algunos ejemplares ha provocado hechos lamentables, entre ellos el fallecimiento de un vecino del departamento. “Esto nos ha impactado muy mal. Lo que buscamos es no perder más tiempo en cuestiones administrativas y disponer de recursos para atacar el problema de fondo: resolver los casos de árboles en condiciones críticas y minimizar los riesgos”, explicó.

Una emergencia fitosanitaria y estructural La medida adoptada por la comuna tiene carácter fitosanitario y estructural, lo que amplía las facultades del municipio para intervenir en el arbolado incluso en terrenos o trazados que dependen de Vialidad Provincial o Nacional.

“Hoy tenemos relevados 300 árboles con resolución para ser tratados o erradicados, los cuales no han tenido ningún grado de resolución previa. La mayoría está en zonas fuera de la jurisdicción municipal, y con esta emergencia lo que buscamos es tener libertad de disponibilidad y recursos para poder actuar rápidamente y evitar consecuencias mayores”, detalló Mezzabotta.