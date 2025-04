Día del Animal: Britta, la perra que hizo escuela en la Policía y dejó 11 herederos en servicio como legado

Once años fue lo que duró el servicio de Britta en el cuerpo de canes de la Policía de Mendoza, hasta que falleció el 22 de julio del 2024 y como consecuencia de su avanzada edad . Y también fueron once las crías que tuvo y dejó como legado a la dependencia de Lucha Contra el Narcotráfico .

Perros antinarcóticos Mendoza todos.png Día del Animal: Britta, la perra que hizo escuela y dejó 11 herederos en servicio como legado. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

"Britta tuvo a sus once cachorros en una sola cría. Por lo general, los labradores no tienen más de seis o siete perritos por cría, y era lo que esperábamos en esta cría. Pero nos encontramos con que nacieron once, todos en buen estado, por lo que tuvimos que preparar más caniles", resume el jefe del departamento de LCN Gran Mendoza, Ángel Méndez.