Día de San Expedito: por qué se celebra hoy y la oración para pedirle milagros

Cada 19 de abril alrededor del mundo se celebra el día de San Expedito, el patrono de las causas justas y urgentes. En el caso de Argentina hasta tiene un Santuario, ubicado en Bermejo (San Juan), que todos los años recibe miles de personas para realizar su ofrenda.

Se trata de uno de los santos más convocantes que suma fieles cada año. Conocé cuál es su historia y por qué hay dos maneras de realizarle un pedido urgente.

San Expedito. Circuito religiosos del Challao, en departamento Las Heras Foto : Orlando Pelichotti

San Expedito: quién fue y por qué se celebra su día este 19 de abril

Según detallaron quienes estudiaron la vida de este santo, Expedito nació en el siglo III (se desconoce su lugar de nacimiento, que podría haber sido Armenia) y tuvo una carrera militar: fue comandante de la XII Legiones romanas a las órdenes del Emperador Dioclesiano. Esta legión también llevaba el nombre de “Fulminante”, debido a una hazaña bélica que la volvió célebre.

Apostados en lo que hoy sería Turquía, la principal misión de estos soldados era defender el territorio romano del ataque de los hunos. En medio de su tarea, Expedito comenzó a tener cada vez más devoción por la fe cristiana, y tras algunas dudas finalmente decidió convertirse.

Según cuenta la tradición, ante su decisión, un cuervo apareció frente a él y le dijo “Cras”, que en latín significa “mañana”. Sin embargo, Expedito le respondió “Hodie”, es decir, “hoy”, haciendo referencia a que no dejaría pasar más tiempo para adoptar el cristianismo.

Tras esto, de acuerdo a lo informado por La Nación, Expedito decidió predicar su fe a toda su tropa y a defender a todos los cristianos que eran enviados a los circos a luchar contra leones y ser devorados por ellos, lo que despertó la ira del Emperador Dioclesiano, que dio la orden de matarlo.

Finalmente, tras interrogarlo por varios días, el 19 de abril del año 303, Expedito fue decapitado en Melitene, sede de una de las Provincias Romanas en Armenia, junto con sus compañeros de milicia Caio, Galatas, Hermogenes, Aristonico y Rufo.

Ahora, la pregunta es ¿cómo es la oración a San Expedito para pedirle milagros? Para elevar un pedido al santo existen dos maneras: por un lado, se puede rezar la oración completa en su honor y allí especificar lo que se necesita con urgencia; por otra parte, existe una oración que se distribuye en tres jornadas diferentes y que se suele utilizar para una extrema y urgente necesidad.

La oración a San Expedito

“Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a Nuestro Señor Jesucristo, para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza.

Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero. Tú que eres el Santo de los afligidos. Tú que eres el Santo de los desesperados. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje y serenidad. ¡Atiende mi pedido! (En esta parte se debe realizar el pedido).

Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la Paz y la tranquilidad.

¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen Fe. Muchas Gracias.

La oración de 3 días para pedirle ayuda a San Expedito en situaciones extremas y urgentes

Primer día

De mis ojos salen lágrimas, en mi rostro se ve la angustia y desilusión, mi alma suplica de tu ayuda, no tengo más fuerzas para seguir adelante.

Acudo a vos, San Expedito, te ruego que me quites este dolor lo más pronto posible, confío en vos plenamente, hacé que mi corazón se llene de esperanza y fe, y siempre siga por el camino del bien. Sé que vos siempre me proteges y me guías. Amén.

Segundo día

Hoy es un día muy gris, no alcanzo a ver con claridad, mis enemigos me acechan, quieren lastimarme sin piedad.

Por eso hoy recurro a vos, San Expedito, ya no puedo con este peso que cargo, la traición, la falsedad, la falta de tolerancia que hay en estos momentos en mi vida, no dejan que pueda avanzar, pero si vos, San Expedito, estás a mi lado, nada de esto puede lastimarme, ni frenarme.

Cubrime y protégeme de todos mis enemigos, que solo quieren lastimarme. Dame tu protección de forma urgente. Amén.

Tercer día

Tu coraje se puede sentir, San Expedito, por eso Dios te eligió como su servidor, ningún mal puede con vos.

Vos sos más fuerte que cualquier huracán, saliste victorioso de las más duras tormentas, y entre los más inhumanos y despiadados hombres, acabaste con la maldad y el odio, lograste hacer florecer el amor en las almas más despiadadas y frías, porque solo vos, San Expedito, podés con todo.

Y con vos a mi lado cualquier cosa es posible, glorioso San Expedito, rogá por mi, por mi familia y por la paz mundial. Amén.

