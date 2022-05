Día de la Escarapela: por qué se celebra el 18 de mayo y cuál es el origen del celeste y blanco

Este 18 de mayo se conmemora el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios de Argentina y característico por sus dos colores, celeste y blanco. Si bien fue creada en 1812 por Manuel Belgrano, la historia de su origen acumula varias revisiones.

¿Qué simboliza la escarapela nacional?

La escarapela es un símbolo patrio que sirve como insignia distintiva para denotar un sentimiento de unidad ante determinados festejos y sentimientos patrios. En nuestro país, tiene los colores blanco y celeste. Inicialmente se utilizó para distinguirse de los enemigos y fomentar la fuerza y pertenencia.

¿Qué significa la escarapela en Argentina? (Imagen ilustrativa / Web)

Llevar la escarapela en el lado izquierdo pecho es una declaración pública. Poner el pecho ante la mirada común por una causa, por un puñado de valores, por un proyecto más o menos realizable, siempre en construcción.

El uso de la escarapela es reconocerse, pertenecer y estar del lado que hay que estar: de los nativos y no de los ingleses; de los patriotas y no de los españoles; de la Patria y no de la colonia.

¿Cómo nació la escarapela?

Entre muchas versiones, una afirma que los colores blancos y celestes fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas (1806-1807) por los Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse entre los nativos. Se dice también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse a una entrevista ante el entonces coronel Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810.

Pero según los historiadores, lo que se afirma y siempre se sostuvo fue que un 25 de mayo, cuando los patriotas hicieron uso del distintivo nacional, el valor del mismo fue por ser adoptado como tal sin previo acuerdo ni deliberación.

Manuel Belgrano, en una imagen ilustrativa (Archivo)

El único dato fidedigno que consta en la documentación histórica es la solicitud que el general Manuel Belgrano hizo al Triunvirato el 13 de febrero de 1812, para que se dictaminara el uso de una escarapela nacional con el objetivo de uniformar al Ejército Revolucionario y, a su vez, distinguirlo de los enemigos. Esto, a partir de su experiencia en la lucha contra los españoles en las costas del río Paraná en 1811.

Como respuesta, el 18 de febrero del mismo año, ese cuerpo decretó el reconocimiento y uso de tal emblema con los colores blanco y azul celeste como insignia patria, “quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían”.

Belgrano respondió al Triunvirato que el 23 de febrero de 1812 entregó las escarapelas autorizadas a sus tropas. Y agregó: Para que “acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de la América”.

La carta preocupó al hombre fuerte del Triunvirato, el secretario Bernardino Rivadavia. Según el historiador Felipe Pigna, Rivadavia “estaba preocupado en no disgustar a Gran Bretaña, y a su embajador en Río de Janeiro, Lord Strangford, con quien estaba negociando la retirada de los portugueses de la Banda Oriental, a condición de que no se mencionase el tema de la independencia”.

¿Por qué se celebra el 18 de mayo el Día de la Escarapela en Argentina? (Imagen ilustrativa / Web)

Pero Belgrano seguía adelante. El 27 de febrero de 1812 inauguró una nueva batería, la llamó “Independencia” e hizo formar a la tropa frente a la bandera que había cosido doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. La enseña tenía los colores de la escarapela. Oficiales y soldados juraron fidelidad: “Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la Independencia y de la Libertad”.

Evidentemente, en sus comienzos se trató de un distintivo de carácter netamente militar, pero su empleo se extendió inmediatamente a la población civil, popularizándose más tarde el modelo establecido por el uso.

El Día de la Escarapela no siempre fue el 18 de mayo

El Día de la Escarapela fue recién instituido por el Consejo Nacional de Educación en 1935 y su celebración se efectuó el 20 de mayo. El 4 de abril de 1941, el Consejo, sin dar razones, lo pasó del 20 al 18 de mayo.

Después, el 8 de enero de 1951, el Ministerio de Educación resolvió cambiar la fecha al 19 de mayo en base a un folleto (”French y la divisa de mayo”) publicado 10 años antes. Y finalmente, el 12 de mayo de 1960 se restituyó la celebración al 18 de mayo en el calendario oficial.

El Día de la Escarapela se celebra cada 18 de mayo (Imagen ilustrativa / Web)

¿Qué tienen que ver French y Beruti con la escarapela?

El otro antecedente importante en el uso de la escarapela también es anterior a su creación por parte de Belgrano y data del 19 de mayo de 1810, cuando un grupo de damas de Buenos Aires se habría presentado con el distintivo patrio a una entrevista con el entonces coronel Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de Patricios.

Sin embargo, nada indica que los colores hayan sido el celeste y el blanco. Incluso un manuscrito anónimo que cita el historiador Roberto Marfany asegura que durante la semana de mayo los patriotas se identificaban con cintillos blancos en sus casacas y sombreros.

Algo similar dice Juan Manuel Beruti, hermano del líder de chisperos y revolucionarios Antonio Beruti. En su reconocida “Memorias Curiosas”, Beruti asegura que durante la revuelta de mayo, los patriotas se identificaron en la Plaza de la Victoria con una cinta blanca en la casaca y en el sombrero una escarapela encarnada acompañada con un ramo de olivo a modo de penacho.

Día de la Escarapela

Lejos del relato escolar, una misiva atribuida a Ramón Manuel de Pazos asegura que Domingo French y Antonio Beruti repartían las famosas cintas blancas como signo de paz y unión entre criollos y españoles, pero que ante la hostilidad de los realistas el 25 de mayo comenzaron a repartirse cintas rojas como signo “jacobino” de revuelta y revolución.