Deudas de tarjeta de crédito: advierten que puede agravarse este año el efecto bola nieve y sueldos embargados

Lograr cubrir necesidades y llegar a fin de mes ha sido un enorme desafío el año pasado para los argentinos inmersos en un contexto de inflación creciente y pérdida del poder adquisitivo. Como consecuencia, muchos apelaron al uso de tarjeta de crédito para solventar lo necesario pero el deterioro económico hizo difícil luego cubrir la totalidad de lo asumido como deuda.

Ante esto, muchos pagaron el mínimo o directamente dejaron de pagar pero eso implicó luego un impacto mayor, no solo por los intereses, sino por las medidas que tomaron los bancos o entidades financieras. Incluso, se ha llegado a embargar sueldos completos durante varios meses. Por ello, el tema fue uno de los que más llegaron a las denuncias que se realizaron en Protectora, una organización que trabaja por los derechos de los consumidores en Mendoza. Y no solo eso, desde allí creen que los próximos meses esto puede agravarse por la acumulación de deuda y por la desregulación.

Romina Ríos, presidenta de la organización, explicó que uno de los temas que más problemas y denuncias ha ocasionado en 2023 es el sobreendeudamiento con las tarjetas de crédito, generalmente por saldos impagos.

Pero no solo eso, la proyección es peor ante el nuevo escenario: “las deudas se van a incrementar sobremanera”, antició.

Consecuencias

“La operativa de las entidades financieras es no reclamarlos en el momento sino dejar que eso se genere como una especie de bola de nieve entonces, cuando es más grande, recién al año comienzan con las notificaciones y los hostigamientos a través de correo electrónico o llamadas telefónicas, no de la entidad sino de los estudios de cobranzas”, refirió.

Señaló que tal situación genera mayor preocupación en los usuarios de tarjeta de crédito que creían que ya estaba olvidada esa deuda. Tales situaciones obedecen por ejemplo a la acumulación del gasto habitual, que se fue acumulando por no poder cubrirlo en su totalidad, o una compra grande. Quizás se pagó el mínimo entonces sobre el resto de la deuda se le hizo un mayor monto por el incremento de los intereses. También sucede cuando se ha solicitado un préstamo a través de la entidad bancaria, ya sea con cuenta sueldo o no.

“Esto también generó que durante la pandemia no se pudiesen continuar pagando cuotas y el rezago de todo eso lo tenemos ahora, desde 2023 en adelante, que es cuando comenzaron a mandar las intimaciones para ejecutar o directamente embargando cuentas sueldo”, apuntó Ríos.

Relató que muchos de los usuarios llevan alrededor de cinco meses en que no cobran el sueldo porque les debitan la totalidad del mismo. Dijo que en algunos casos esos embargos están bien realizados y en otros no: “Directamente son embargos propios hechos por el mismo banco en donde le retienen la totalidad del dinero en la cuenta al usuario y por ende se pasa quizás cinco meses sin cobrar nada del salario”. Pero aclaró que cuando es por vía judicial no se embarga la totalidad del sueldo sino hasta un tope que puede rondar entre el 20 y el 30% del haber que cobra la persona.

Puede agravarse: consecuencias de mantener deduas

Para la especialista la situación puede agravarse los próximos meses. Esto porque sigan apareciendo reclamos de deudas antiguas pero además por la adquisición de deudas nuevas. Es que 2023, con una alta inflación y pérdida del poder adquisitivo, ha llevado a muchos a alcanzar el límite de las tarjetas y puede haber dificultades para cubrirlas. A esto se sumará la desregulación determinada por la nueva gestión nacional.

“Por todo lo que haya generado problemas de pago en el 2023 van a consultar este año, por el sobreendeudamiento y los planes de pago de las tarjetas de crédito que ya no van a tener este tope que tenían antes los intereses punitorios, entonces por ende, esas deudas que crecían a un determinado nivel antes de la asunción de este gobierno ahora lo van a hacer por encima de los promedios que se sabían o que se calculaban habitualmente”, advirtió.

Y continuó: “Hacer un pago mínimo o no pagar el pago mínimo y atrasarse y pagarlo en el otro resumen o en dos resúmenes o tres, o lo que pudiese pagar el usuario de tarjeta de crédito, va a ser ahora un gran problema, un gran dolor de cabeza, las deudas se van a incrementar sobremanera”, alertó.

Y en ese sentido señaló que hay que estar atento al impacto de las nuevas dispciones sobre esos saldos: “Ahí tenés el inconveniente de que todo lo que sea deuda, cualquier plan de pago que vos hagas no está regulado, entonces tu banco, entidad financiera o la entidad en la que hayas contratado o has adquirido algún producto a cuotas, te puede ofrecer una cuota, te puede ofrecer 10, te puede ofrecer 20 y aplicar la tasa de interés que ellos quieran, las financiaciones no están establecidas como un tope en la legislación y te hablo de haberte comprado un televisor y te hablo también de lo que es tener deudas por no pagar el gas, por ejemplo los planes de pago en los servicios públicos tampoco están regulados, entonces las empresas tienen la libertad de otorgarte o no un plan de pago o ejecutarte y cortarte el servicio”.