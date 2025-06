Detuvieron a celador denunciado por una seguidilla de abusos contra un alumno de 6 años

Si bien el caso se mantiene bajo un riguroso secreto de sumario , extraoficialmente se supo que las sospechas comenzaron luego de que la madre del niño advirtiera algunas conductas extrañas en él. A ello se sumó que desde el colegio citaron a los padres para una reunión informativa y donde les contaron que el nene se portaba mal , que no hacía las tareas , que tenía algunos inconvenientes de conducta y dispersión y que no tenía control de esfínteres .

Tras la denuncia y el avance de la causa en la fiscalía, a mediados de mayo se dispuso la imputación y detención del celador. Además, se le tomó declaración informativa y en las próximas horas se solicitará la prisión preventiva.

En paralelo, por orden de la Unidad Fiscal de General Alvear, se hicieron allanamientos en el domicilio del principal sospechoso, operativos en los que se secuestraron todos los dispositivos electrónicos con miras a analizarlos detenidamente en busca de datos que puedan resultar claves para la causa.

Aguardan por la declaración del niño en Cámara Gesell

La presunta víctima, en tanto, no ha podido declarar todavía. Al ser menor y tratarse de un hecho tan sensible y de instancia privada, es por medio de Cámara Gesell que psicólogos y psiquiatras intentan obtener el testimonio del alumno. Y si bien el lunes pasado la supuesta víctima y su madre se presentaron con intenciones de pasar por la Cámara Gesell, no se pudo avanzar ya que el niño no habló en ningún momento de la situación por la que se encontraba en ese espacio.

Así las cosas, y para no inducirlo en su declaración ni testimonios puntuales, desde la fiscalía dispusieron realizara previamente tratamiento psicológico antes de hacer un nuevo intento en Cámara Gesell. Entretanto, se aguarda que el Cuerpo Médico Forense remita a la fiscal los resultados definitivos de los estudios que le realizaron con el objetivo de determinar si, físicamente, el niño presentaba indicios o lesiones producidas por los abusos.

Detuvieron a celador de una escuela de Alvear denunciado por abusar de un niño de 6 años.

Allanamientos y dos personas bajo la lupa

En la casa del celador y principal sospechoso (actualmente imputado y detenido) se realizaron allanamientos en los que se secuestraron teléfonos y computadoras. Pero, además, se dispuso la imputación de otra persona, tío del maestranza.

Y es que, de acuerdo lo relatado por el niño de 6 años a su madre, el principal sospechoso lo habría llevado a casa de este segundo hombre en más de una oportunidad. Por esto mismo es que también se decidió allanar este domicilio y secuestrar los dispositivos electrónicos en esta casa.

Y si bien este hombre no ha sido detenido -por el momento-, la fiscalía dispuso algunas medidas de coerción, como -por ejemplo- la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con el denunciante, una disposición para que no se ausente de la Justicia y se presente cada vez que se lo cite.

Paso a paso: así se debe actuar ante un abuso sexual en una escuela

- El establecimiento debe confeccionar un acta escrita con todos los detalles aportados por la presunta víctima. Ya sea por un episodio que el niño haya comentado en el aula, a un docente o a un compañero. El escrito debe elaborarse si el niño relata que el abuso fue cometido en la escuela por alguien del lugar o si relató que lo sufrió en su casa u otro ámbito. Las autoridades de la escuela que toman conocimiento deben elaborar el escrito.

- Esta acta debe ser presentada ante la Oficina Fiscal o Unidad Fiscal. Desde allí iniciarán la investigación y citarán a los padres de la víctima, a docentes y otro personal de la escuela.

- A los niños, niñas o adolescentes no se les tomará declaración de forma tradicional. Siempre se hará por medio de cámara Gesell, en una sala espejada en la que solo estarán con los denunciantes psicólogos, psiquiatras y otro personal especializado. Los funcionarios judiciales estarán siempre del otro lado del espejo, sin ser vistos por las víctimas.

- Ya con toda la documentación y ampliaciones en su poder, la fiscalía inicia la investigación. Para corroborar datos, el fiscal o ayudante solicitará los libros de novedades, los horarios y la lista de trabajadores que estuvieron en la escuela, para intentar constatar lo denunciado con lo ocurrido.

Cómo actuar ante denuncias de abusos sexuales en escuelas.

- La recomendación judicial es siempre separar al docente o trabajador señalado como autor del abuso, aun de forma preventiva. Esto es para evitar que esta persona siga en contacto con otros niños o con la propia presunta víctima.

- De contar con las pruebas suficientes, se procederá a imputar al denunciado. Es indispensable realizar una investigación exhaustiva, teniendo en cuenta la gravedad del delito por el que se acusa a una persona y el estigma y condena social que puede acarrear desde el priner momento, sobre todo si después no se puede avanzar en la imputación por falta de pruebas.

- Casa vez hay más denuncias por abusos sexuales en las escuelas. Esto lo significa que hayan aumentado los casos necesariamente, sino que tiene que ver con que los alumnos cada vez tienen más herramientas y conocimiento para denunciar.