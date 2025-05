El Ministerio Público Fiscal de Mendoza investiga por estas horas dos presuntos episodios de abusos sexuales cometidos contra dos niños de un par de jardines de infantes de Guaymallén . Se trata de episodios que, a priori, no tendrían ninguna vinculación entre sí y que tienen a dos niños de 5 y 6 años respectivamente como víctimas.

Ya en su casa, el niño no pudo contarle nada a su madre y se puso a llorar . Ante esta situación, la mujer encontró indicios de abuso sexual en el cuerpo de su hijo y restos de semen en las prendas del niño , por lo que se inició la investigación. Mientras avanza la causa, uno de los celadores de la escuela está señalado como presunto autor del ataque.

La titular de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) de la DGE , Carina Gannam explicó que todas las instituciones escolares de la provincia se rigen por la Ley 9.054 y su decreto reglamentario 1.187 para estos episodios. Se trata de una norma amplia que contempla distintas situaciones críticas y que no se limita puntualmente a abusos sexuales , sino que contempla también casos de acoso, bullying, maltrato intrafamiliar y episodios de padres que no retiran en tiempo y forma a sus hijos de los establecimientos, entre otros.

"Para cada uno de estos episodios hay un procedimiento en la guía, con acciones que se ajustan a cada situación particular y según sea el emergente. No es un protocolo de pasos puntuales a seguir, sino más bien acciones concretas y puntuales", resumió Gannam al momento de explicar cómo interviene la DGE en estos pasos.

Abuso sexual infantil (Imagen ilustrativa / Web) Abusos en escuelas: cómo actúan la DGE y la Justicia ante estas denuncias. Foto: Imagen ilustrativa / Web

Una de las situaciones contempladas es la de presunción de abuso sexual. Estos casos son aquellos en los que la víctima no hace la denuncia y no quiere / puede dar detalles de lo ocurrido. De acuerdo a las circunstancias detalladas del hecho de la escuela Cartellone, es una presunción de abuso lo que se investiga en este episodio, ya que fue la madre del niño quien hizo la denuncia luego de retirar a su hijo del colegio y que éste se pusiera a llorar en casa cuando la mujer intentó indagar en lo ocurrido (el pequeño no contó nada).

"En la presunción de abuso, por lo general no se cuenta con evidencia y no existe relato del alumno, que es siempre lo que va a prevalecer. Concretamente, se sospecha que la situación puede estar ocurriendo", agregó la funcionaria escolar.

De advertirse puertas adentro de una escuela un episodio de presunto abuso sexual, la guía sugiere a las docentes y autoridades recurrir a la Dirección de Acompañamiento Escolar, que es la primera en intervenir en el ámbito escolar. Este equipo está compuesto por profesionales especialistas con las herramientas necesarias para abordar la situación (en la secundaria, los servicios de orientación también cuentan con DAE).

Detienen a otra maestra jardinera por casos de abuso sexual en una escuela de La Pampa Abusos en escuelas: cómo actúan la DGE y la Justicia ante estas denuncias. Foto: Imagen ilustrativa

"La institución debe tener siempre por escrito toda la situación descripta. Además, está vinculada permanentemente al servicio coordinado en caso de necesitar solicitar una revisación clínica - médica. También está la vinculación para llamar al Programa Provincial de Prevención de Maltrato en Niños y Adolescentes y para darle intervención inmediata a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y comentar las sospechas", destacó Gannam.

La misma guía, incluso, enumera la posibilidad de comunicarse con la Asesoría de Menores y que, por medio de esta figura se articule la denuncia en la fiscalía.

Qué ocurre cuando el niño o la niña da detalles del abuso en la escuela

En caso de haber relato de la víctima sobre el episodio del abuso, directamente se da intervención al ETI al considerarse que existe vulneración de derechos.

"El relato de la víctima es incuestionable y marca el punto de partida para abordar la situación. En conjunto, la DAE brinda estrategias. Y si el niño o la niña cuenta esos detalles inicialmente en la escuela, a quienes primero se le comunican esas novedades es a los padres", indicó la directora de Acompañamiento Escolar de Mendoza.

Siempre se debe separar al docente o trabajador implicado

Durante la mañana de este jueves, un grupo de padres de alumnos de la escuela Cartellone se autoconvocó en la puerta del establecimiento. Entre ellos había malestar y preocupación ya que, según acusaron públicamente, la escuela no había separado de inmediato al celador acusado de haber abusado de uno de los niños del jardín de infantes del lugar.

"La persona denunciada o implicada siempre debe ser separada de su cargo, de manera preventiva y hasta tanto se dilucide y se esclarezca la situación, aun cuando sea presunción. Luego interviene la Fiscalía (la denuncia la tienen que hacer los padres, aunque si no se presentan, la puede hacer de oficio la escuela). Y allí empieza la actuación judicial", detalló Gannam.

Padres protestaron en una escuela de Guaymallén por presunto caso de abuso sexual Abusos en escuelas: cómo actúan la DGE y la Justicia ante estas denuncias. Foto: Los Andes

La intervención de todos estos actores no solo está prevista para episodios ya concretados (considerados emergentes) y la contención y esclarecimiento, sino también para lo que hace la prevención y evitar que lleguen a concretarse. Esta guía contempla la intervención no solamente de la DGE y del Ministerio Público Fiscal, sino también del Ministerio de Seguridad y de otras instituciones intervinientes.

Además, la presencia de la coordinación provincial de Educación Sexual Integral (ESI) ante estas presunciones o abusos consumados permiten la intervención de equipos técnicos para trabajar estas temáticas.

"Estando en conocimiento de una situación emergente, tenemos que contener a niños y adolescentes, y a las familias. Eso es lo que se está haciendo ahora ante los recientes episodios, estamos trabajando en contención y en prevención. En ese sentido, el balance siempre es positivo, a tal punto de que ya se ha cambiado el paradigma de atender en situaciones emergentes (problemas consumados) y ya nos estamos parando más en materia de prevención", acotó.

De hecho, Gannam destacó que todas estas herramientas disponibles para docentes, niños y familias permiten actuar y detectar a tiempo situaciones de riesgo y le dan participación y responsabilidad compartida a todas las partes.

"Todo este trabajo preventivo impacta en la cantidad de casos emergentes y en su descenso", concluyó.

Paso a paso: así se debe actuar ante un abuso sexual en una escuela

- El establecimiento debe confeccionar un acta escrita con todos los detalles aportados por la presunta víctima. Ya sea por un episodio que el niño haya comentado en el aula, a un docente o a un compañero. El escrito debe elaborarse si el niño relata que el abuso fue cometido en la escuela por alguien del lugar o si relató que lo sufrió en su casa u otro ámbito. Las autoridades de la escuela que toman conocimiento deben elaborar el escrito.

- Esta acta debe ser presentada ante la Oficina Fiscal o Unidad Fiscal. Desde allí iniciarán la investigación y citarán a los padres de la víctima, a docentes y otro personal de la escuela.

- A los niños, niñas o adolescentes no se les tomará declaración de forma tradicional. Siempre se hará por medio de cámara Gesell, en una sala espejada en la que solo estarán con los denunciantes psicólogos, psiquiatras y otro personal especializado. Los funcionarios judiciales estarán siempre del otro lado del espejo, sin ser vistos por las víctimas.

- Ya con toda la documentación y ampliaciones en su poder, la fiscalía inicia la investigación. Para corroborar datos, el fiscal o ayudante solicitará los libros de novedades, los horarios y la lista de trabajadores que estuvieron en la escuela, para intentar constatar lo denunciado con lo ocurrido.

- La recomendación judicial es siempre separar al docente o trabajador señalado como autor del abuso, aun de forma preventiva. Esto es para evitar que esta persona siga en contacto con otros niños o con la propia presunta víctima.

- De contar con las pruebas suficientes, se procederá a imputar al denunciado. Es indispensable realizar una investigación exhaustiva, teniendo en cuenta la gravedad del delito por el que se acusa a una persona y el estigma y condena social que puede acarrear desde el priner momento, sobre todo si después no se puede avanzar en la imputación por falta de pruebas.

- Casa vez hay más denuncias por abusos sexuales en las escuelas. Esto lo significa que hayan aumentado los casos necesariamente, sino que tiene que ver con que los alumnos cada vez tienen más herramientas y conocimiento para denunciar.