Destrozos en un colegio: los chicos hicieron "buena letra" y están de viaje, mientras esperan sanciones más leves

A poco menos de un mes de una de las mañanas más convulsionadas en toda la historia del Colegio Santa María (de Godoy Cruz , el secundario dependiente de la Universidad Champagnat), de a poco el orden parece haber regresado a ese establecimiento. No solo al espacio físico propiamente dicho, sino también a los ánimos de los chicos que están completando el quinto y último año, así como también en los directivos del establecimiento y los padres de los adolescentes. El caos parece haber quedado atrás.

Luego de que el jueves 27 de noviembre un grupo de estudiantes protagonizara algunos desmanes en las instalaciones de calle Belgrano al enterarse de que no habría clases el viernes (ellos pensaban celebrar el Último Último Día de clases -UUD- y pasar derecho hasta la hora de ingreso a clases), el colegio decidió sancionarlos severamente . Sobre todo porque hubo algunos destrozos de las instalaciones.

La decisión de los directivos fue colocar 20 amonestaciones a 115 alumnos involucrados en los desmanes y quienes habían sido identificados como "revoltosos" por docentes, preceptores y directivos del Santa María. No obstante, se ofreció la posibilidad de "beneficiarse" con una reducción a 14 amonestaciones para aquellos chicos que participaran de un proceso de trabajo de reparaciones de los daños realizados . Ello permitiría a aquellos adolescentes que no tuviesen sanciones previas, por medio de la reducción, no tener que rendir todo quinto años libres.

"Hasta el jueves de la semana pasada (NdA: 18 de diciembre) los chicos estuvieron yendo a limpiar la escuela , a arreglar las cosas que habían sido destrozadas. Incluso, le fueron a hacer el desayuno a los ordenanzas, prepararon cajas de navidad y otras tantas actividades que habían sido acordadas como parte del plan de trabajo", destacó a Los Andes el padre de uno de los estudiantes de quinto año.

Además, este padre resaltó que "los ánimos están mucho más calmos" , ya que los alumnos y sus padres mantuvieron algunas reuniones grupales para intentar aclarar todo y dejar atrás las broncas y enojos . En especial, teniendo en cuenta los casos de aquellos 10 adolescentes que -según acusan chicos y adultos- realizaron destrozos y no fueron duramente sancionados .

Por estos días, los 138 chicos de los quintos del Santa María se encuentran disfrutando su viaje de egresados en Bariloche, ciudad de la que regresarán el 29 de diciembre. Las reuniones previas al viaje fueron claves para alcanzar un "pacto" y que la convivencia durante esta excursión no incluyera broncas ni encontronazos.

"Hicimos un laburo entre los padres, organizando juntadas ente chicos y padres con la premisa de superar esta historia y listo. Lo bueno es que la están pasando genial en Bariloche", destacó uno de los padres, quien resaltó que los chicos se fueron de viaje el domingo pasado.

Más allá de este acuerdo de paz, el hombre reconoció que entre los padres continúan los vestigios de enojo por la actitud del director de la escuela, quien decidió unilateralmente suspender el último día de clases.

"Él podría haber evitado todo este quilombo, creemos que no tuvo la muñeca suficiente para manejar la situación. Nadie se queja de las sanciones, pero seguimos enojado por la injusticia de los 10 chicos que no fueron sancionados de la misma manera. De igual manera, lo importante es que ya está todo superado, todo tranquilo", resumió.

Cuándo se sabrá si les reducen las sanciones

En cuanto a la reducción de las sanciones, desde el colegio destacaron que recién en febrero habrá novedades sobre cuántos chicos pasarán de 20 a 14 amonestaciones. Esto tiene que ver con que, si bien los estudiantes ya comenzaron con el plan de trabajo de reparación, será en febrero cuando hagan la presentación final del coloquio previsto para culminar todo el proceso.

Así las cosas, los chicos y las chicas han ido rindiendo los integradores correspondientes (contenidos pendientes para poder pasar el año). No obstante, recién en febrero sabrán si, al tener menos de 20 amonestaciones, podrán culminar el secundario o, en caso de no lograr la disminución, si deberán rendir todo quinto libre.

En cuanto al pago económico de los daños materiales realizados el último día de clases, desde el colegio ya confirmaron que esos costos se dividirán entre todos los alumnos involucrados y se aplicará en las últimas cuotas a pagar (principalmente, la correspondiente a la solicitud del certificado analítico, ya que se trata de un colegio privado).

Cronología de un fin de clases caótico

El 27 de noviembre, cerca de las 13.15, el director del Colegio Santa María les comunicó a los estudiantes de los cinco quintos que ese sería el último día de clases y no el viernes 28, como estaba previsto.

Ello motivó el enojo de los adolescentes, quienes tenían previsto celebrar aquella noche el UUD en un salón de fiestas, desayunar en un local de comida rápida y llegar todos juntos a las 7 al colegio el viernes para disfrutar lo que iba a ser su último día de clases.

Ante esta inesperada comunicación, los 115 estudiantes comenzaron a insultar y cantar contra el director ese mismo jueves. Además, rompieron las hojas de sus carpetas para convertirlas en lluvia de papelitos y despedir su último año.

Pero la situación no tardó en desmadrarse y algunos de ellos comenzaron a voltear bancos de las aulas. Otros, más violentos, rompieron un matafuegos, el parlante de una computadora del colegio y las maquetas que alumnos de la Facultad de Diseño habían realizado y estaban en el edificio (el secundario comparte sede con algunas facultades de la universidad).

A raíz de estos desmanes, mediante resolución, el secundario dispuso sancionar con 20 amonestaciones a todos los chicos que habían sido identificados por preceptores, docentes y directivos en medio de la revuelta.

La misma resolución planteaba que aquellos estudiantes que no contaran con más de 5 amonestaciones previas podrían acceder a una reducción de la sanción, llegando a 14. Para ello deberían participar de un plan de trabajo de reparación y recapacitación, que incluía actividades comunitarias, institucionales y de formación ética y convivencial.

Este plan se desarrolló entre el 12 y 18 de diciembre y comprendió tareas de limpieza y reparación, proyectos pedagógicos, elaboración de materiales para los distintos niveles, actividades solidarias y participación en talleres de convivencia.

Además, todos los estudiantes deberían preparar y aprobar un coloquio formativo como instancia obligatoria de reflexión y aprendizaje sobre normas institucionales y responsabilidades. Esto es lo que presentarán en febrero.

Sin embargo, aquellos alumnos que ya contaban con más de 5 amonestaciones previas, quedaron excluidos de la reducción. Y es que, al sumarse esas cinco amonestaciones con las fijadas en la reciente sanción -incluso, ante una eventual reducción-, se trata de estudiantes que superaban los 20 apercibimientos y deben rendir libre todo quinto año.