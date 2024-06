Destacan el modelo educativo de Mendoza a nivel nacional

El Sistema educativo argentino muestra falencias que se expresan en los resultados de aprendizajes por parte de los alumnos que dejan a una buena proporción por debajo del nivel de desempeño esperado. Sin embargo, los cambios implementados por Mendoza los últimos años le han permitido mostrar algunos resultados que la han dejado mejor parada y de hecho, a nivel nacional se destacan los logros. Los últimos días, diversas manifestaciones pusieron en relieve las estrategias locales.

“El #CFE aprobó el Plan Nacional de Alfabetización, política pública que en Mendoza lleva 7 años”, destacó el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar en un posteo en la red social X. Luego enumeró a qué se refiere: leer, comprender y producir textos, seguimiento y evaluación para mejorar la calidad educativa, formación docente inicial y continua y financiamiento. Luego redondeó: “Alfabetización como política de Estado”. Con esto hizo referencia al modelo local. Primero llegó la implementación en Mendoza del Censo de Fluidez Lectora que permitió medir el desempeño de todos los estudiantes, tener información de cada uno de ellos y desarrollar estrategias para mejorar competencias en aquellos que mostraran debilidades, lo cual, según ha mostrado la Dirección General de Escuelas (DGE), logró mejoras. Luego, se decidió establecerlo como política de estado a través de una ley sancionada en diciembre de 2022 y por la que se implementó el Plan Estratégico de Alfabetización de la Provincia de Mendoza (PEAM). La pata fuerte de la estructura es el sistema GEM, en el que el gobierno escolar tiene 1.570.000 personas registradas en su base de datos, entre alumnos, padres, docentes y personal del área.

Censo de Fluidez Lectora en escuelas de Mendoza foto: Orlando Pelichotti

Este año anunciaron que la estrategia iría por más para abarcar comprensión lectora e incluso se arrancó esta semana con un programa que está en su etapa muestral para mejorar las competencias en matemática que tendrá los mismos mecanismos.

Fue el 28 de mayo cuando en la 132° Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) las 24 jurisdicciones del país aprobaron de manera unánime el Compromiso Federal por la Alfabetización. La iniciativa, que forma parte del Plan Nacional de Alfabetización impulsado por la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, apunta a lograr que todos los estudiantes de la República Argentina puedan leer, comprender y producir textos.

Desde el gobierno nacional lo definieron como “un hito que marca el inicio de un camino federal en el que cada jurisdicción presenta su propio plan, pero en clave de objetivos y ejes comunes, bajo un formato colaborativo y de construcción de redes, innovador en este tipo de políticas. Así, en Mendoza celebran que, ante la línea de largada, ya corre con ventaja por haber empezado antes y llevar su modelo para que sea implementado a nivel nacional. Es que la estrategia contempla los mismos procedimientos con una evaluación previa que permitirá un diagnóstico, adaptación de los planes en función de objetivos y redireccionar el financiamiento para acercarse a ellos.

En noviembre pasado, la DGE informó que logró bajar la proporción de alumnos con desempeño crítico en lectura por debajo del 8% entre los estudiantes de 3° y 6° de primaria: llegó a 7,1% en 3° y 7,6% en 6°. Además anunciaron que este año apuntan a reducirlo a alrededor del 4%.

“En Mendoza venimos sosteniendo hace años que la lectura y la escritura son la puerta de entrada para el resto de los aprendizajes. Por eso, hace 7 años avanzamos con un plan gestionando sobre la evidencia”, dijo a Los Andes el ministro, que además comentó que los logros también han sido puestos en valor por el Banco Mundial y el CEM.

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias

Entre los logros de Mendoza mencionó: “Tenemos un calendario escolar consolidado que garantiza más de los 180 días de clase que establece la ley; incrementamos la cantidad de horas para abordar las trayectorias débiles, rediseñamos el programa Fortalecimiento de las Trayectorias con Extensión de la Jornada Escolar, que hoy alcanza al 100% de las escuelas primarias de gestión estatal de Mendoza, y acompaña prioritariamente a las trayectorias más vulnerables”. Agregó que se trabaja en robustecer indicadores que permitan conocer las trayectorias de los estudiantes y gestionar en base a evidencia. “Mendoza se ha convertido en la primera provincia en implementar un Sistema de Alertas Tempranas en base a inteligencia artificial, que nos permite anticipar las trayectorias en riesgo”, agregó.

Informe nacional

Por otra parte, esta semana se conoció un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación que reveló que solo 22 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años completan su escolaridad en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y alcanzando el nivel esperado en Matemática y Lectura. Usó como base los resultados de la prueba PISA 2022. Contempló estas tres variables: el acceso, la eficiencia interna y los resultados de aprendizaje y comparó 8 países de la región.

El asunto es que el análisis colocó a Argentina por debajo de la mayoría de los países vecinos de la región, como Chile y Uruguay.

Mostró que Argentina logró mejores resultados en presentismo y disminución de la repitencia (permanencia) pero destacó que sin embargo no logra un aprendizaje efectivo en tanto no obtiene buenos resultados de desempeño, sobre todo en Lengua y Matemática.

Pero, en una nota radial con Elevediez de Mendoza, Flavio Buccino, especialista en gestión educativa y referente de Argentinos por la Educación destacó las virtudes del sistema de la provincia y lo catalogó como un “caso de éxito”.

“Mendoza logró en los últimos seis o siete años mejorar los indicadores de lecto-escritura con una definida política que va en los primeros dos grados del ciclo primario. Estrategias, actividades, dispositivos didácticos, etcétera, etcétera, puestos al servicio de los docentes, y a su vez, estos docentes al servicio del aprendizaje de los pibes. Por lo tanto, se puede hacer, se podría hoy avanzar mucho más rápido si tomáramos en cuenta aquellos casos exitosos como podría ser el de Mendoza”, afirmó el especialista.

Mejoras insuficientes

Mendoza está algunos puntos por encima de la media nacional, pero en Matemáticas sigue mal.

El estudio, que compara a Argentina con Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, muestra que Chile lidera con 38 de cada 100 estudiantes en tiempo y forma, seguido de Uruguay con 36. Argentina, con 22, solo supera a Colombia (19) y Paraguay (11).

En el caso de asistencia escolar, la provincia se posiciona con el 98 %, con un punto de ventaja frente a la media nacional

A pesar de mejoras en la asistencia escolar, que subió del 90% en 2009 al 97% en 2022, y en la proporción de estudiantes cursando en tiempo teórico esperado, el número pasó de 56 de cada 100, en 2009, a 81 de cada 100 en 2022. Los resultados académicos han disminuido en Argentina, cayendo de 26 de cada 100, en el año 2009, a 22 en el 2022.

El informe subraya que, aunque Argentina tiene una alta tasa de asistencia escolar y los chicos repiten menos que antes, el bajo desempeño académico refleja “una crisis en el sistema educativo, que no logra asegurar el aprendizaje efectivo de los estudiantes”, explicó a Los Andes, Leyre Sáez Guillén, economista y analista de la Organización Argentinos por la Educación.

Para Sáez Guillén el estudio sirve para revelar indicadores de cantidad y de calidad al mismo tiempo en la Educación argentina. “A veces las tres variables no van de la mano y justamente sirve para pensar los datos y quizás tomar decisiones al respecto”, indicó.

Emilio Moreno, director del nivel Secundario de la Dirección General de Escuelas (DGE), no pudo hacer un paralelismo local con el informe nacional. Explicó que el índice de rendimiento escolar del Observatorio “solo marca una tendencia o un número de referencia, pero no refleja la realidad”.

Argumentó que la unión de las tres variables no es un índice de medición comparable a los del Gobierno provincial para medir en forma combinada.

Sin embargo, los datos oficiales de la DGE arrojan, por separado, que la provincia está en concordancia con la media del país, e incluso, le lleva algunos puntos de ventaja a los números volcados en el reciente informe.

En el caso de asistencia escolar, la provincia se posiciona con el 98 %, con un punto de ventaja frente a la media nacional. En cuanto a la no repitencia, Mendoza registra que el 90 % de los chicos de 15 años llegan al nivel teórico acorde a su edad, mientras a nivel nacional, ese porcentaje baja: es del 81 %.

En cuanto a la prueba Pisa (que evalúa competencias en Lengua, Matemáticas y Ciencia), Mendoza está dentro de la media nacional, ya que ambas estadísticas revelan que solo 30 % de estudiantes de tercer año del secundario lograron aprobar el nivel 2 (de 6 niveles); es decir, el mínimo esperado. “Claramente estamos flojos en Lengua y Matemáticas también en Mendoza. Es de público conocimiento”, reflexionó al respecto Moreno.

Para Alejandro Castro Santander, psicopedagogo y director del Observatorio de Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, el resultado continúa siendo negativo en cuanto a los aprendizajes desde hace más de 20 años porque falta un abordaje más integral.

“Estamos bien con el tiempo, pero no con las formas. Los chicos no repiten y no abandonan la escuela. Tenemos a todos en el aula y es importante, el problema es que la forma sigue mal porque el problema es más amplio que no saber Lengua o Matemáticas: es el clima de convivencia”, aseguró.