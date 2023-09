Desgarradores mensajes y pedido de justicia de los hijos de la mujer que murió al caer por el ascensor

Susana Montón sufrió un grave e insólito accidente en el hospital Central el pasado miércoles por la tarde. Como consecuencia, la mujer perdió la vida. Todo comenzó con un tratamiento de oftalmología (fondo de ojos), pero cuando fue a tomarse un ascensor desde el primer piso cayó por el hueco propio de la estructura.

Susana tenía 60 años y era oriunda de La Paz, donde residen sus familiares y allegados, quienes difundieron sus despedidas ante la noticia de su partida. Cabe mencionar que la paciente estuvo en terapia intensiva hasta la fecha, por lo que la cadena de oración mantuvo en vilo a sus seres queridos hasta el último momento.

Allegados a Susana la despidieron en las redes sociales. Foto: Facebook / Rosa Blanco

“Ojalá se haga justicia por Dios cuánto dolor para su familia. Ahora no salen los medios de comunicación para pedir justicia por la Susana Montón la querida Susi. Un DEPARTAMENTO está de luto por la pérdida de una mujer tan querida y que fue a un estudio y miren como vuelve por Dios”, escribió Rosa Blanco en su cuenta de Facebook, a lo que otros usuarios y conocidos de Susana acompañaron el mensaje.

Susana Montón, la mujer que falleció tras un accidente en el hospital Central. Foto: Facebook / Noelia Beatriz Fernandez Ferrer

Al respecto, otra usuaria, Noelia Fernandez, comentó: “Susi Querida... Cuanto dolor... Me ha destruido esta noticia... No logro entender porque vos... Siempre nos cuidaste... Siempre estabas presente en cada detalle... Sólo le pido a Dios que te reciba en el mejor lugar... Fuiste una personita muy especial en mi vida... Mi chiquita cómo me decías, siempre te llevará en el corazón... Y me quedo con ese último abrazo que me diste con tanta alegría... Descansa en paz corazón... Se que desde donde estés nos seguirás cuidando”.

Posteo de la hija de Susana. Foto: Facebook / Caren Montón

Por su parte, Caren Montón también recurrió a Facebook para despedir a su madre. “Nunca pensé que llegaría este momento, no estoy preparada para dejarte ir, no puedo imaginarme una vida sin vos. Te juro que no tengo palabras para describir el dolor tan grande que siento en este momento, no caigo, no entiendo por qué vos y por qué de esa manera”, comenzó diciendo en su comunicado la joven.

Susana Montón junto a su hija. Foto: Facebook / Caren Montón

Y concluyó: “Ojalá que lo que te pasó no quede en la nada, solo pido que se haga justicia porque se podría haber evitado de mil maneras. En el caso de su otro hijo, ‘Rami’ Montón, compartió un video agradeciendo el cuidado, la enseñanza y el cariño que le dejó su madre.

Los mensajes en mención a la muerte de Susana Montón se han replicado por las redes sociales, en un claro signo de dolor y pedido de esclarecimiento del hecho, el cual ya está siendo investigado. En ese marco, desde el hospital Central señalaron que ya “se iniciaron las investigaciones administrativas pertinentes para esclarecer los motivos del mismo”.

Allegados a Susana la despidieron en las redes sociales. Foto: Facebook / Fabiana Lujan

Y agregaron, en un breve comunicado que “el hecho también está siendo investigado por la Justicia para determinar las razones del accidente”.

