Desesperado pedido: tiene 4 años, perdió su audífono en el micro y lo necesita para ir a la escuela

Zoe Albornoz tiene 4 años, vive en Godoy Cruz y a los dos meses tuvo meningitis por neumococo. Como secuela de este cuadro, la niña perdió la audición y cuando cumplió 2 años los médicos le diagnosticaron hipoacusia. Desde entonces inició distintos tratamientos, mientras que el año pasado se le colocó un implante coclear para que pueda escuchar. Además, los especialistas comenzaron a trabajar en la estimulación para intentar que la niña lleve una vida como la de cualquier niño o niña de su edad.

Zoe tiene 4 años y extravió su implante en el colectivo.

Sin embargo, desde el domingo pasado Zoe atraviesa una difícil situación, y si llegara a extenderse durante mucho tiempo, podría significar un retroceso en su audición, evolución y estimulación. Es que la mochila en la que la familia de Zoe llevaba las baterías de su implante, el cargador de ellas, el equipamiento para mantenerlo y el estuche se extravió en el interior de un colectivo. Y aunque su madre busca la mochila y estos elementos desesperadamente desde entonces, todavía no han tenido noticias sobre su paradero.

Por esto mismo es que Antonella, la mamá de Zoe, ruega a cualquier persona que haya encontrado estos artefactos el domingo al mediodía en el interior del interno 23 del recorrido 464 (que vincula el Centro y Godoy Cruz con Luján) que se comuniquen a su celular 2612192655.

Así funciona un implante coclear.

“En ese momento ella estaba usando el implante con la batería ya que tiene que usarlo sí o sí todo el día. Pero en la mochila llevábamos el cargador de pilas, los estuches y los elementos para desarmar el implante. También llevábamos un aparatito que sirve para sacarle la humedad y que no se deteriore, además de los cargadores de cada aparto”, contó Antonella Reale, mamá de Zoe y quien vive con ella en el barrio Soberanía de Godoy Cruz (al oeste y cerca del Sol y Sierra).

“Al no tener las baterías y sus cargadores, no puedo mandar a Zoe al jardín ya que no escucha y no va a estar atenta a nada. También tiene estimulación los miércoles, pero es con sonido por lo que necesita eso sí o sí”, explicó la joven.

El pedido de Antonella Reale para dar con el equipamiento que le permite escuchar a su hija.

Extraviados

El domingo pasado, 12 de septiembre, Antonella, su hija Zoe, sus otros dos hijos y dos de sus sobrinos regresaban de Luján a su domicilio para poder participar de las elecciones PASO. Abordaron el recorrido del colectivo 464 a las 13:17 en el Puente Olive y descendieron de la unidad cerca de las 13:30 en la esquina de Paso de los Andes y Francia (Godoy Cruz).

“Le había dejado la mochila a uno de mis hijos y, cuando bajamos, nos dimos cuenta que se había quedado arriba del micro. Entonces me volví al control en calle Cervantes, cerca del Puente Olive y averigüé si había regresado el chofer de ese micro con la mochila. Pero como todavía no volvía, me quedé esperándolo. Y cuando regresó el interno 23, pedí permiso para subirme a buscarlo y no la encontré a la mochila”, agregó la mujer, que necesita con desesperación recuperar el equipamiento para que su hija vuelva a escuchar.

En estos tres días no ha tenido novedades de la mochila ni de los complementos del implante coclear. Por esto mismo es que ha viralizado en las redes sociales el pedido y, repite, aguarda con ansiedad novedades a su teléfono celular 2612192655.