Desde el sector turístico no se oponen al pase sanitario

Finalmente, este lunes el Gobierno nacional oficializó la decisión de implementar a partir del 1°de enero un pase sanitario para eventos masivos considerados de “mayor riesgo epidemiológico y sanitario”. Será exigido a personas mayores de 13 años, y el objetivo principal es seguir fomentando la vacunación contra el coronavirus. Frente a este nuevo requisito sanitario desde el sector del turismo se mostraron tranquilos y sin oposición.

Si bien por el momento no hay mayores precisiones de cómo se implementará dicho pase, se conoce que será requerido solo en ciertas actividades, tales como: la asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre. En base a lo publicado, no se solicitaría el pase para viajar entre provincias, aunque sí para disfrutar de determinadas actividades en el lugar de destino. En base a esto, quienes no tengan el esquema de vacunación completo o bien hayan decidido no vacunarse, podrían transitar por el país, pero no participar de actividades masivas.

Ahora bien, todas aquellas personas que quieran asistir a actividades multitudinarias deberán presentar el esquema de vacunación completo contra la Covid-19, completado al menos 14 días antes de la asistencia del evento. Se deberá exhibir en la entrada ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación.

Partiendo de esta situación, desde el sector del turismo mostraron tranquilidad e incluso consideran que puede ser positivo su implementación. Al respecto, Arturo González, presidente Cámara de Turismo, dijo: “El pase sanitario es una medida nacional, y el Gobierno de la provincia está obligado a respetarlo y a cumplir con el pasaporte y su implementación. Lo que aún no sabemos es cómo se va a implementar en Mendoza y cómo se va a controlar, y por lo que el gobierno dijo lo está estudiando”.

Y opinó: “No creo que sea perjudicial para el sector del turismo, al contrario, creo que motivaría a la gente que aún no se ha vacunado en el país a que lo haga o que los que deben completar su esquema lo hagan, para poder entrar en los grandes espectáculos artísticos, culturales o deportivos. De manera que no creo que afecte al sector”.

Asimismo, González consideró que el uso del pase sanitario será positivo, ya que, al incentivarse la vacunación, podremos cuidarnos entre todos, cuidar el recurso humano del sector y a los pasajeros entre sí. “No hay temor a que baje la demanda de turistas, no creo que suceda. Además, el pase no va a ser para ingresar a la provincia, sino para los grandes eventos deportivos, culturales, fiestas que tengan mucha convocatoria de gente, no para hacer excursiones o ir a un restaurante. Por eso no hay preocupación en el sector”.

Por su parte, Cristian Cornejo, agente de venta de Holding Viajes, expresó: “Todavía no nos ha llegado información directa u oficial, por eso no sabemos si podrá o no afectar. Pero creo que un pase sanitario va a facilitar el ingreso, el andar diariamente, va a servir para que en los eventos masivos no haya tanta locura y algarabía sin gente vacunada. En este momento se está obviando el cuidado personal y eso nos está afectando en el aumento de los casos”.

Y agregó: “Si llega a implementarse a nivel regional sería increíble, porque la cantidad de permisos y autorizaciones que hay que sacar para viajar a los países limítrofes es una locura, y eso sí nos perjudica. Por suerte hoy por hoy no se pide documentación para transitar provincia por provincia, y en caso de que se utilice también el pase para evitar que eso vuelva a implantarse seria, muy bueno, es menos engorroso, hace seis meses atrás para ir a Bariloche se completaban seis formularios era muy tedioso. Creo que en el turismo nos va a beneficiar y facilitar algunas cosas. Si se implementara a nivel regional e internacional sería buenísimo”.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo explicaron que, si bien hay que adherir si o si a lo establecido por el Gobierno nacional, por el momento “no está claro cómo se va a controlar el pase sanitario”. Además, aclararon que las autoridades sanitarias locales junto con el Ente Mendoza Turismo están analizando la situación y a partir de ahí se tomará una decisión.

ACREDITACIÓN DEL PASE SANITARIO

La acreditación del pase se hará a través de la aplicación Cuidar, del Ministerio de Salud de la Nación, que posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones en el caso de compatibilidad con coronavirus y proporciona herramientas de contacto de esos casos a las autoridades sanitarias, y que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.

Se deberá tener instalada en los teléfonos celulares la versión 3.6 de la app, que ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1 de enero de 2022.

El proceso correcto para actualizar la app Cuidar, si ya se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con anterioridad, es desinstalar la aplicación y volver a instalarla.

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra Covid-19 en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).