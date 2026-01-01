Del pollo a los sanguchitos: cuánto tiempo duran las sobras de Año Nuevo sin echarse a perder

Arranca la mañana del 1° de enero con una escena repetida en miles de cocinas argentinas: la heladera abierta , los olores mezclados de la cena de Año Nuevo y esa pregunta silenciosa que nadie formula del todo pero todos piensan. ¿ Hasta cuándo se puede comer esto sin terminar con problemas intestinales?

A partir del 1° de enero, viajar en colectivo será más caro: la suba del último año duplicó la inflación

Cómo hacer alfajorcitos de maicena sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo

En ese territorio donde conviven el cariño por lo hecho en casa, el mandato de no tirar comida y una bacteria que no negocia, conviene repasar los consejos de cuidado de alimentos.

El pollo relleno, el arrollado con jamón y queso o cualquier preparación cocida con pollo entra en la categoría de “alta vigilancia”.

En heladera , bien tapado y a menos de 5 grados, se conserva entre 48 y 72 horas como máximo. Pasado ese plazo, aunque no huela mal ni tenga una textura sospechosa, el riesgo de contaminación bacteriana aumenta fuerte.

El pollo no perdona descuidos y es una de las principales causas de intoxicación alimentaria.

Recetas Arrollado de pollo

Torre de panqueques, linda pero traicionera

La torre de panqueques suele llevar mayonesa, queso crema, fiambres y vegetales. Es decir, humedad, grasas y proteínas combinadas: el paraíso de los microorganismos.

En frío estricto y envuelta herméticamente, aguanta hasta 48 horas. Al tercer día ya no conviene tentar a la suerte, sobre todo si pasó tiempo fuera de la heladera durante la cena. Fijate si tiene "pintitas" verdes u oscuras.

Recetas La torre de panqueques web

Cuánto dura el matambre

Sea arrollado o a la pizza, el matambre cocido se conserva entre 3 y 4 días en heladera si se guardó bien, sin contacto con otros alimentos y en un recipiente cerrado.

Si lleva huevo duro o rellenos húmedos, el margen se achica y conviene consumirlo antes de las 72 horas.

Quesos que sobraron

Los quesos duros y semiduros tienen más espalda. Bien envueltos, duran entre 7 y 10 días sin problema. Los blandos, como cremoso o mozzarella, bajan el rango a unos 5 días.

Si aparece moho donde no debería, textura viscosa o sabor amargo, el veredicto es uno solo: se descarta.

Peceto, el aliado confiable de cada fiesta

El peceto cocido, sin salsas y bien refrigerado, se conserva hasta 4 días. Cortado en rodajas y tapado, mantiene mejor su seguridad que muchos otros platos. El problema llega cuando se lo mezcla con mayonesas o salsas caseras.

Vitel toné, exquisito pero dura poco tiempo

El vitel toné combina carne cocida con una salsa fría a base de huevo, crema o mayonesa. En heladera estricta, dura entre 48 y 72 horas. Más allá de ese tiempo, aunque esté “bien”, deja de ser seguro. Es uno de los platos más asociados a intoxicaciones posfiestas.

Cómo hacer la salsa de vitel toné original una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo (2) El vitel toné es uno de los platos más asociados a intoxicaciones posfiestas.

Cuidado con los sanguchitos de miga: poca duración refrigerados

Húmedos, fríos y manipulados, los sanguchitos de miga duran entre 24 y 48 horas en heladera. Si llevan mayonesa o huevo, mejor consumirlos dentro del primer día. Al segundo, ya entran en zona amarilla.

Empanadas de carne: doble cuidado

Las empanadas cocidas se conservan hasta 72 horas en frío. Si estuvieron varias horas sobre la mesa, ese plazo se reduce.

Recalentarlas bien ayuda, pero no hace milagros si ya pasó demasiado tiempo.

Rotisería / Empanadas Cuidado si las empanadas llevaban mucho tiempo en la mesa (y no en la heladera)

Ensalada de frutas también vence: con banana se acelera

La fruta cortada libera jugos y azúcares. En heladera y bien tapada, dura entre 24 y 48 horas. Si tiene banana o manzana, el deterioro se acelera. Cambios de color, olor fermentado o burbujas son señal de descarte inmediato.

La regla de oro posterior a la cena de Año Nuevo

Si un alimento pasó más de dos horas fuera de la heladera durante la noche, su vida útil real se acorta. Si hay dudas, el cuerpo no agradece el heroísmo culinario. Ninguna comida vale una intoxicación que arruine el primer fin de semana del año.