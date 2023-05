Defensa Civil emitió una inesperada alerta por granizo en el sur de Mendoza

En pleno otoño, Defensa Civil (DC) emitió una alerta de granizo para el sur provincial. “Precaución para quienes transiten por ruta 143 sur, la celda se encuentra sobre la misma con abundante agua y probabilidades de granizo pequeño”, detallaron desde el organismo.

Según registró DC, la celda granicera ya pasó por la parte urbana de General Alvear y en este momento se encuentra en la localidad de Carmensa, situada al sur, casi al límite con La Pampa.

“En Alvear está todo nublado y hay truenos. Parece una tormenta de pleno verano”, señalaron a este medio vecinos de la zona.

En Mendoza se registran las tormentas de granizo más fuertes del mundo

Según publica Los Andes, por sus características geográficas, orográficas y climatológicas, en Mendoza se generan las tormentas de granizo más severas del mundo, teniendo en cuenta su intensidad, tamaño, y el daño que generan.

Una de las cosas que más llama la atención de nuestra provincia son las llamadas “superceldas”, tormentas gigantescas, casi de película, incluso más grandes que el dique Potrerillos y El Carrizal juntos. Se da bajo condiciones muy especiales y su característica principal “es que absorbe todo el vapor de agua disponible en la atmósfera de la región, en este caso Mendoza”.

“Se transforma una celda gigante que puede llegar a tener un tamaño de 50 kilómetros por 50 kilómetros de lado, por 20 de alto, como mínimo. Esa supercelda absorbe todo el vapor de agua que encuentra en la atmósfera, lo pasa a estado líquido y, como es muy intensa, encuentra temperaturas muy frías arriba, se congela y forma granizo”, reveló a este medio Raúl César Pérez, doctor en Física especializado en Atmósferas y Nubes y ex director de Contingencias de nuestra provincia.

Mientras que otro tipo de tormentas, como multiceldas organizadas o desorganizadas, “desde que aparece en el radar, empieza a crecer, madura y precipita, demora entre 50 minutos y una hora”, una supercelda tiene una vida de varias horas “porque sea realimenta”, explicó el doctor. De esa manera, la súper tormenta “puede estar desplazándose 5, 6 y hasta 8 horas hasta irse de la provincia. Es una única celda, muy grande, con mucha vida, y eso es lo que la diferencia del resto”.

En el año 2000, por ejemplo, la provincia sufrió el golpe de una supercelda que se originó en San Rafael. La génesis de la tormenta comenzó el 7 de febrero y precipitó durante horas, incluso hasta el día siguiente. “A esa tormenta la estudiaron de Israel con satélites, y se metió la gente de The National Center for Atmospheric Research (NCAR), de Estados Unidos, con aviones de investigación para medir todo; porque realmente fue académica en cuanto a una supercelda”, reveló Pérez. Y sentenció: “Esas cosas no se ven en otras partes del mundo, se ven acá nada más. Los que estudian esto tienen a Mendoza como una referencia”.

Imagen ilustrativa. / Orlando Pelichotti

Incluso los expertos en física y meteorología Terrence Krauss (Canadá), y Viktor Safar Makitov (Rusia), dos de los más icónicos profesionales que trabajaron en la provincia con la lucha antigranizo y todavía pertenecen a la Weather Modification Association (WMA), continúan aún hoy utilizando la experiencia que vivieron en Mendoza para comparar sus trabajos en el resto del mundo, como en Colorado (Estados Unidos), Gabón y Malí, entre tantos otros.

Si bien es un tema en el que se puede profundizar mucho más, y con varias aristas por ver y detallar, la conclusión es siempre una y así la definió el doctor Pérez: “El granizo de Mendoza está entre los más grandes del mundo. No conozco a todos, pero sí a muchos, y todos en el mundo coinciden en esto: los procesos graniceros de Mendoza son los más severos y dañinos del mundo”.