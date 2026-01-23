Decomisaron mercadería vencida o sin origen determinado en Ingeniero Giagnoni

El operativo del municipio de San Martín se realizó en un comercio del barrio Villa Argentina y estuvo a cargo de la Dirección de Inspección y Bromatología, con apoyo de la Policía Rural. La mercadería incautada fue desnaturalizada para evitar su consumo.

El municipio de General San Martín realizó un operativo de control sanitario en un comercio del barrio Villa Argentina, en el distrito de Ingeniero Giagnoni, que culminó con el decomiso y la desnaturalización de mercadería que no se encontraba en condiciones para su comercialización.

La intervención se llevó a cabo de manera conjunta entre la Dirección de Inspección y Bromatología y la Policía Rural, en el marco de las tareas habituales de fiscalización destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. Durante la inspección, se detectó una cantidad significativa de productos con fechas de vencimiento superadas y alimentos en mal estado.

Entre la mercadería incautada se encontraban cortes de carne, productos lácteos y fiambres, además de dulces, golosinas, bebidas gaseosas, harinas, fideos y otros alimentos que se ofrecían para la venta. De acuerdo con el procedimiento establecido, todos los productos fueron retirados del local y sometidos a un proceso de desnaturalización para impedir su consumo.

decomiso 2 El municipio de San Martín decomisó mercadería vencida o sin origen determinado en Ingeniero Giagnoni. El director de Inspección, Néstor Tussedo, explicó que la mercadería “de ningún modo era apta para consumo humano” y señaló que el accionar del municipio respondió a la necesidad de resguardar la salud de la población. En ese sentido, también recomendó a los consumidores verificar que los productos que adquieren cuenten con fecha de vencimiento visible y vigente.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Policía Rural Zona Este, bajo la coordinación del subcomisario Sergio Paulina, quienes trabajaron durante varias horas junto al personal municipal. La desnaturalización de los alimentos se realizó mediante un camión compactador perteneciente a la municipalidad de General San Martín.