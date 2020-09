Damián de Santo sobre los incendios en Villa Giardino: “Se nos vino el fuego encima de las casas”

Los vecinos de Villa Giardino siguen combatiendo desde ayer por la mañana los incendios forestales en esa zona serrana de Córdoba. El actor Damian de Santo, vecino de la zona, dijo hoy al canal TN que “al fuego lo teníamos encima, se nos vino el fuego encima de las casas”.

“Estamos muy atentos a cualquier pequeño incendio que se vea. El ataque es rápido pero a veces crece demasiado”, aseguró el actor y destacó la unidad de los vecinos para combatir el fuego.

“Quedó demostrada la gran unión de la gente, nosotros no podíamos creer la cantidad de gente de todos lados que venía a ayudar a apagar el fuego”, relató De Santo y aseguró que los incendios “te angustian un montón, pero no vamos bajar los brazos. El cerro todo negro da mucha tristeza”.

“Ayer fue muy bravo, gracias a los vecinos que actuamos rápido fuimos apagando el fuego, pero viene muy rápido porque el viento está muy fuerte. Se levantaron llamas de dos o tres metros”, dijo Fabián Fink, dueño de las cabañas Casaserena.

“Yo pude mojar todo un cerco para que el fuego no avance pero me ha quemado algunas cosas”, agregó Fink y explicó que hoy “estamos cubriendo las cenizas para que no se vuelvan a encender”.

“Es una época de sequía, debería haber previsiones de que puede pasar. Hasta el momento no se sabe la causa de los incendios pero aparentemente fue un corte de un cable”, aseguró el vecino.

Ramiro Vinigra, otro dueño de un complejo turístico, explicó que “el fuego tenía dos frentes. Fue bordeando la ruta y el río hacia el sur y se ramificó”.

“Entre los vecinos controlamos la parte que se estaba viniendo hacia las casas. Los bomberos delinearon la manera y los vecinos fuimos armando un frente para ir apagando el fuego con mangueras, bidones o baldes, y también usamos machetes para cortar las ramas y evitar que se prendan”, aseguró.

“Esta es la época seca, ahora en septiembre deberían empezar las lluvias. Este año es de extrema sequía, porque el año pasado no cayó mucha agua y no se acumuló”, explicó Vinigra.

Según contaron, se van turnando entre los vecinos para hacer recorridas de la zona para la guardia de cenizas, para evitar que se vuelvan a prender las llamas.

“Nos vamos turnando para dar una vuelta en la zona porque donde tiraste agua a las cuatro o cinco sale humo y si lo dejas se vuelve a encender”, aseguró Vinigra y agregó que “lo más importante es cuidar que no se queme lo que no se quemó ya que está muy seco”.

“Se quemaron postes de luz, una casa se prendió fuego y en varias casas se metió el fuego y quemó los jardínes”, precisó.