¿Covid o gripe?: ya hay diagnósticos sin testeo aunque piden que no se deje de hisopar

Llegaron los días frescos y, como ocurre desde el otoño del 2020 año en que se declaró la pandemia de coronavirus, con el frío también llegó la época en que la “gripe común” (Influenza A y B) comienza a convivir con el Covid-19. Pero, a diferencia de los últimos dos años en que prácticamente no hubo circulación de gripe, la baja de casos de Covid llevó a que actualmente la prevalencia volviera a recaer en la Influenza.

A días de iniciado el otoño y con los primeros casos de gripe, algunas personas reconocen sentirse en una especie de “limbo” en el panorama actual, ya que padecen los síntomas compatibles con la gripe común y que son los mismos que los del Covid-19. El detalle es que muchos médicos directamente diagnostican estos episodios como si fueran gripes “comunes”, sin hisopado. Y, como las recomendaciones de aislamiento, reposo y cuidado son las mismas para ambos cuadros, las indicaciones son una sola.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza indicaron que, más allá de esta realidad, la recomendación de las autoridades sanitarias sigue siendo que no se deje de hisopar para que los pacientes puedan tener el diagnóstico concreto de Covid-19.

(NO PUBLICAR) Gripe y Covid-19: aunque piden que no se deje de hisopar, ya hay diagnosticos sin testeo.

“Si hay lugares en los que no se está hisopando y se diagnostica directamente como una gripe, la verdad es que no es la recomendación. Lo que se pide desde Nación y Provincia es que todo caso sintomático se testee. Y si el resultado del testeo es negativo, ahí se considera como probable caso de gripe común”, destacó a Los Andes la directora de Epidemiología, Andrea Falaschi.

Además, destacó que ya están avanzadas las conversaciones para que, a nivel nacional y luego de Semana Santa, se modifique la estrategia y se trabaje directamente con centros de monitoreo estratégicos y específicos de Covid. En estos se hisopará a quienes lleguen con síntomas y se hará un seguimiento de los casos que, salvo el surgimiento de una nueva cepa, se espera que sean bajos.

“Tengo el diagnóstico de gripe, pero podría ser cualquiera, Covid-19 también. Porque no hay forma de diferenciar a no ser que sea por hisopado. Y es algo que prácticamente no indican”, describió Antonia, una mendocina que “cayó en cama”.

“Yo creo que es gripe porque estoy muy decaída. Tuve fiebre, dolores de cuerpo y congestión, con dolor de cabeza y mucho sueño. Pero no se puede notificar con certeza qué es lo que me pasa porque no me pidieron que me hisope”, resume la mendocina, quien repite lo mismo que le dijo –en confianza– el médico que la atendió: “Ahora todo va a ser gripe, ya que no se puede detectar Covid-19 si no hay hisopado”.

Recomiendan seguir hisopando

Falaschi destacó que Mendoza y el país se encuentran por estos días en una “etapa de transición”, caracterizada por la baja incidencia del Covid-19 y el resurgir del protagonismo de la gripe, que vuelve a ocupar su nicho natural luego de dos años en los que lo único que circulaba era coronavirus.

Foto: Mariana Villa / Los Andes.

Por esto mismo es que la directora de Epidemiología destacó que la recomendación es retomar los hisopados. “Cuando la incidencia de Covid-19 estuvo por encima de 500 cada 100.000 habitantes, se determinó que se considerara positivos por nexo clínico a aquellas personas que tuvieran contacto estrecho con un confirmado por testeo. Y no era necesario que se hisopara a esa segunda persona. En este contexto, los pacientes mayores de 50 años y con factores de riesgo pasaron a tener prioridad de testeo”, resumió.

Y agrego: “Cuando se bajó la incidencia –llevamos nueve semanas de descenso-, se volvió a recomendar que aquellas personas con síntomas sean testeadas”.

La funcionaria quien informó que en Mendoza, 86% de la población ha recibido la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus (el índice aumenta a 95% en mayores de 50 años). En tanto, 75% de la población tiene las dos dosis (92% en el caso de personas de más de 50 años).

En el “limbo” epidemiológico

Natalia tuvo Covid-19 en 2020 y tiene presentes los síntomas de aquella ocasión. Hasta fines de la semana pasada estuvo entre la primera camada de mendocinos engripados, o al menos eso es lo que cree. “Los síntomas son los mismos que tuve cuando tuve Covid. Empecé con rinitis y mucho dolor de cabeza. Al día siguiente tenía mucho dolor de cuerpo y estornudos. Vivo con dos amigos médicos y me dijeron que tenía más pinta de gripe que de coronavirus. Pero como los síntomas avanzaron, necesitaba hisopado. El tema es que, como la recomendación era la misma, lo toman como una sola cosa y el médico al que fui a ver me pidió me aislara, aunque no me hisoparon”, contó la joven, quien manejó la fiebre y el dolor con paracetamol.

Carla estuvo en una situación similar. “Dieron por descontado que era gripe. Me recetaron algunos remedios y reposo. A los tres días ya estaba bien, por lo que creo que realmente fue gripe”, explicó.

A partir de abril, la Nación definió que en todas las jurisdicciones se deje de elaborar el parte diario de casos y se haga con una periodicidad semanal. Según advierten las personas que han estado con el diagnóstico difuso durante los últimos días, así como ellos desconocen si tuvieron o no Covid-19, tampoco quedará registro de ellos en las estadísticas.

Gripe y Covid-19: aunque piden que no se deje de hisopar, ya hay diagnosticos sin testeo. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

A los pacientes críticos se los sigue hisopando

“La transición entre los últimos hisopados de Covid-19 que dieron positivo y las primeras consultas por enfermedades respiratorias casi no nos dejó descanso”, indicó la jefa de guardia del hospital Central, Sonia Rodríguez.

En cuanto a los hisopados, la especialista destacó que a aquellos pacientes que presentan factores de riesgo se los hisopa sin excepción y, de ser necesario, se inicia tratamiento. También se sigue hisopando a las personas que, aunque no tengan enfermedades importantes de base, conviven con pacientes inmuno comprometidos.

Por su parte, la subdirectora asistencial del hospital Notti, Laura Piovano, destacó a este diario que en ese efector el panorama está tranquilo. “Cuando en 2020 tuvimos mucho Covid-19, los otros virus respiratorios (entre ellos la gripe) se replegaron, casi no los veíamos. Después del último pico de Covid, a principios de este año, la pandemia le ha dejado espacio al resto de virus respiratorios”, destacó Piovano, quien indicó que esta temporada la proliferación de los casos de gripe se adelantó cerca de un mes.

Hospital Pediatrico Humberto Notti

En ese sentido, la médica insistió en que la mejor prevención ante cualquier enfermedad respiratoria es la misma que se viene repitiendo desde el inicio de la pandemia: mantener ambientes ventilados, respetar el distanciamiento, el lavado de manos permanente, evitar el uso de pañuelos no descartables y mantener el uso del tapabocas en sitios cerrados y con mucha gente.

Para evitar una gran concentración de gente en la guardia del Notti, Piovano pidió además a la población que no recurra si no se trata de una verdadera urgencia. “Es fundamental que la gente entienda la importancia de poder consultar con su pediatra de cabecera, para descomprimir la cantidad de gente esperando”, pidió.