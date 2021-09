Covid-19: tras la muerte del camionero por la variante Delta, Salud advirtió sobre otros dos posibles casos de la cepa

El camionero brasileño fallecido era el segundo caso confirmado de Covid-19 en el marco de la temida variante Delta en Mendoza. Estaba internado en el hospital Perrupato, y luego de 16 días en terapia intensiva, murió en la mañana de este martes, convirtiéndose en el primer fallecimiento confirmado en la provincia por causa de la temida cepa.

Desde el Ministerio de Salud advirtieron que en este momento “hay otros dos posibles casos de la variante Delta en la provincia”, los cuales se detectaron por PCR in House. Según lo informado, las personas contagiadas son dos médicos pertenecientes a hospitales del Gran Mendoza.

La doctora que es paciente cero había estado en Córdoba, y se especula que podría haberse contagiado allí ya que en esa provincia se registra circulación comunitaria de la temida cepa Delta. Al regresar a la provincia la profesional de la salud presentó síntomas, se hisopó y dio positivo. Luego se realizó un PCR in House, y es aquí donde se acrecienta la duda de que pudiera tratarse de dicha variante, ya que el test in House da una aproximación de la variante, aunque no es determinante, por eso en estudio es enviado al Instituto Malbrán.

En tanto el otro caso sospechoso, es el médico compañero de la paciente cero, con el cual se ha realizado el mismo procedimiento. Según lo informado por el ministerio ambos profesionales están vacunados con las dos dosis, y se encuentran en buen estado transitando la enfermedad con sintomatología leve aislados en sus domicilios.

Las muestras realizadas a los médicos fueron enviadas al laboratorio para ser secuenciadas y determinar a qué variante corresponden, y se esperan los resultados para confirmar los casos, los cuales podrían demorar entre 14 y 21 días. “Hicimos la metodología PCR in House, y hay alta sospecha que sea Delta, hemos mandado las muestras a Nación para que se haga la secuenciación, para que pueda determinarse y confirmarse que es efectivamente Delta” detalló la Ministra de Salud Ana María Nadal.

Por su parte, el resto de los allegados que han tenido contacto estrecho con ambos profesionales fueron hisopados, y en todos los casos, hasta el momento, los resultados han sido negativos. “Lo positivo es que nosotros ya hemos hecho todos los bloqueos, hemos realizado PCR a todos los contactos estrechos, laborales, sociales, familiares. Hasta acá tenemos a todos negativos, estamos esperando los hisopados al séptimo día para confirmar que no reaparezca con posteridad la enfermedad. Esta es la ventaja de hacer el PCR in House porque nos permite, antes de que venga el resultado confirmado de Nación, poder hacer los bloqueos mucho más eficientes”, explicó la ministra.

En referencia a la situación epidemiológica de la provincia Nadal dijo “Estamos en una situación de descenso de casos, tenemos menor cantidad de casos, menor cantidad de consultas respiratorias relacionadas con el virus o patógenas de las vías aéreas, entre los que están incluidos el coronavirus. Hay menos casos, por lo tanto, estamos en una situación de pausa con tendencia de decrecimiento de los casos”.

Y agregó: “Quiero insistirles a todos que por favor asistan a colocarse la segunda vacuna. Insistimos con aquellas personas que han tenido la primera dosis de Sputnik V, que le hemos dado turno para la segunda y que no están yendo a vacunarse, les pedimos que vayan. Ayer abrimos la intercambiabilidad para mayor de 18 años con Moderna para que todos los que recibieron la Sputnik V, y tengan más de 18 años, opten por intercambiar con Moderna”.

La ministra además aseguró que durante toda la semana llegarían a la provincia distintos cargamentos de vacunas, según lo informado, hoy martes, arribaron unas 4600 de Pfizer. “Vamos a destinar las vacunas de Pfizer y Moderna para mayores de 18 años, vamos a seguir destinándolas para menores de 18 años con riesgos para poder fortalecer este grupo de edades. Y en la medida que podamos completar los esquemas, y la gente vaya y se vacune, también va a ser el estado en que se vaya cursando la enfermedad en el caso de que aparezcan nuevas variantes, o cambie la situación epidemiológica”.

“Al que todavía no se colocó la primera dosis lo llamamos a que se la coloque, la vacuna es efectiva y segura, hay que pensar no solo en disminuir el riesgo individual de enfermar y agravar, sino también que la vacunación tiene una externalidad positiva muy importante, tiene un impacto en la salud propia y en la de los demás”, pidió a los mendocinos la funcionaria.

Casos confirmados

El del camionero brasileño es el segundo caso confirmado de la variante Delta en Mendoza, y lamentablemente el primer fallecido en nuestra provincia por esta cepa, el tercero a nivel país.

El primer caso de Delta en la provincia fue el de una mujer de 57 años que regresó de España, el pasado 3 de agosto, a través del aeropuerto de Ezeiza. En una primera instancia la mujer y su familia se realizaron el test de antígenos para SARS-CoV-2 el cual les dio negativo.

La familia siguió su camino a Mendoza y cumplió con la cuarentena correspondiente en su casa. Luego de los siete días estipulados por la estrategia de vigilancia y protocolo, y se practicaron el test PCR en el hospital Lencinas. Pero al tratarse de persona que venía del exterior, la muestra fue enviada al instituto Malbrán, en Buenos Aires, donde los resultados determinaron la presencia de la variante Delta. Actualmente la paciente se encuentra de alta y en buen estado de salud.