Coronavirus: Mendoza sigue sin reuniones familiares

El presidente Alberto Fernández firmó ayer el decreto que prorroga las restricciones en todo el país hasta el 30 de agosto, en el contexto de pandemia de coronavirus. Si bien incluyó a algunas ciudades que antes no estaban en lo que es Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), Mendoza no entró entre las ciudades que deberán restringir aún más sus actividades. Esto significa que, al menos a criterio de la Nación, se considera que la provincia debería permanecer en DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Esto era algo que se esperaba, luego de la conferencia brindada por el mandatario nacional el viernes.

El gobernador Rodolfo Suárez oficializará cómo continuará la situación de Mendoza con la firma de un nuevo decreto durante las próximas horas; todo parece indicar que nada cambiará hasta fin de mes. Ésta era la intención del Ejecutivo provincial y el hecho de que la Nación excluyera a nuestra provincia de las zonas en las que “recomendaba” un retroceso (cada gobernador tiene la decisión final en sus manos). no hizo más que reforzar esta postura.

Así las cosas, Mendoza mantendrá las disposiciones vigentes: salidas y compras según la terminación del DNI, reuniones familiares y sociales en casas particulares prohibidas y actividad en restaurantes y cafés también autorizada (con capacidad reducida y según el documento); no así en los bares. Incluso, se mantendrá la autorización para el turismo interno, a excepción de aquellos departamentos que solicitaron restringirlo.

Desde el Gobierno de Mendoza están convencidos de que el principal problema está en las juntadas en casas, puesto que se trata de espacios en los que es difícil llegar con el control y -en consecuencia- garantizar los cumplimientos de los protocolos. Por ello mismo es que no se restringirá la actividad en locales gastronómico ya que aquí se tiene el control y los datos de todos los asistentes.

Cómo seguirá Mendoza

Hasta esta noche a las 23.59 rige para los mendocinos el decreto que entró en vigencia durante los primeros minutos del 4 de agosto. Desde ese momento, se dijo adiós a las reuniones familiares en domicilios particulares y se prohibió la actividad de bares, ambos considerados focos importantes de contagios que propiciaron la multiplicación de casos. Ambas medidas se sumaron a las prohibiciones que ya había.

La intención del gobernador no es dar ninguna marcha atrás. En Mendoza no se habla de retroceder de fases, sino del sistema “on – off” que permite autorizar o restringir actividades puntuales y en base a la duplicación de los casos y la ocupación de las camas hospitalarias.

De esta manera, restaurantes y cafés continuarían funcionando como hasta ahora: con reserva previa y con no más de seis personas por mesa. Esto se mantendría, pese a la versión que surgió referida a que podría haber un retroceso. En cuanto a la circulación y la asistencia a comercios, seguirá el esquema que permite a aquellas personas con DNI terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 salir los lunes, miércoles, viernes y domingos por la mañana. En tanto, aquellas con DNI culminado en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán hacerlo martes, jueves, sábados y domingo por la tarde. Este esquema regirá además para deportes individuales o en grupo (que no sean de contacto y no más de 10 personas) así como también para los gimnasios.

El horario de comercio se mantendrá hasta las 19. En todos los establecimientos autorizados continuará el máximo de ocupación equivalente a 50% de la capacidad total. Otra de las restricciones que se mantendrá es la del horario de circulación: nadie podrá deambular por la vía pública después de las 23.30 (a excepción de los trabajadores exceptuados, siempre y cuando estén en funciones).