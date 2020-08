Casi 70 personas procesadas por violar las restricciones en festejos prohibidos

Casi 70 personas fueron procesadas por violar las restricciones establecidas para frenar los contagios de Covid-19. El Ministerio de Seguridad informó las cifras registradas entre el viernes y el domingo, pero aún faltaba procesar las confeccionadas ayer.

No respetar el distanciamiento social, realizar reuniones en casas particulares superando el número de personas establecido fueron las faltas más comunes según se informó.

Por otra parte, desde la Policía Vial informaron que realizaron 903 actas de infracciones entre el viernes y ayer lunes. El parte señala que se confeccionaron 184 actas por faltas gravísimas; 154 por graves y 455 por faltas leves entre otras. También se detalló que fueron retenidos 29 vehículos particulares en operativos montados en distintos puntos del territorio provincial. Se confeccionaron 14 actas de infracción por exceso de pasajeros en un automóvil y 10 actas de alcoholemia.

Reuniones clandestinas

Tres hijos del legislador mendocino Adolfo Bermejo fueron detenidos durante la madrugada del lunes por haber participado de una fiesta clandestina en el departamento de Maipú. Del evento ilegal, que se habría estirado hasta las 5, fueron parte 21 personas que también resultaron aprehendidas. La “juntada” tuvo lugar en el quincho de uno de los detenidos. En Twitter, Adolfo Bermejo pidió disculpas y pidió que la Justicia “haga lo que tenga que hacer con ellos”.

“Podría mirar para otro lado, pero me siento muy avergonzado, triste y enojado por lo que 3 de mis hijos hicieron en las últimas horas. Estuvieron en una fiesta, no cumplieron con la ley y espero que la Fiscalía interviniente haga lo que tenga que hacer con ellos”, publicó el ex intendente de Maipú en la red social.

Desde Seguridad informaron: ”respecto a los hechos de público conocimiento referidos a un asado que se llevó a cabo anoche (por domingo) en el departamento de Maipú. En el mismo se aprendió a 21 personas que ya han recuperado la libertad al no tener antecedentes y por la cuantía del delito. Además del riesgo de contagio si se los mantiene aprendidos. Durante esta semana, la fiscal del caso, Dra. Mercedes Moya, comenzará a citar a las personas indicadas a fin de imputarlos por el delito 205 del C.P.”

Por otra parte, tres oficiales de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) fueron imputados el sábado en Las Heras, tras una denuncia por la cual se detectó que festejaban un cumpleaños, celebración “prohibida”, dado que actualmente no está permitido por la pandemia. Se les inició un sumario administrativo por violar la cuarentena, aunque desde la Inspección General de Seguridad adelantaron que estos tres hombres jóvenes no llevan más de 7 años en la fuerza y no tienen antecedentes.