Vendía wafles con forma de pene y le clausuraron el negocio por “faltas a la moral y las buenas costumbres”

Una emprendedora de Córdoba tuvo un importante revés luego de que su negocio fuera clausurado por “faltas a la moral y las buenas costumbres”.

Ocurre que Tamara Lurgo había montado un negocio de wafles con forma de pene, no se trata de nada nuevo, de hecho, en Mendoza existe un negocio de iguales características llamado Bergamota.

Sin embargo, el negocio “Ver gotas” no fue bien recibido por los vecinos cordobeses. Debido a las quejas, el 20 de diciembre le cerraron el local.

“Estoy completamente derrotada. Solo pago un sueldo y los gastos fijos del local, pero me matan”, contó Lurgo a Todo Noticias.

El local ubicado en la calle Duarte Quirós al 249, en el centro de la ciudad de Córdoba, cerró tras una denuncia radicada por una vecina que pasó por el sector junto a su hijo.

VerGotas antiinflacionarias.

Tras la clausura, la joven planea ser “más sutil”

“Estoy pensando en cómo ser un poco más sutil porque capaz Córdoba sigue sensible y no sabe cómo reaccionar a las cosas. Sé que me tengo que adaptar a eso, no es que no lo entiendo”, dijo la joven.

“Yo espero que la gente que pasa en frente y se siente ofendida, se adapte y respete. Quiero decirles ‘no es contra vos, no son mis ganas de ser una degenerada. Es un local, es comida y ya´”, agregó.