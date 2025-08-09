9 de agosto de 2025 - 21:08

Continúa el buen tiempo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada parcialmente nublada y con ascenso de la temperatura. En alta montaña se espera una jornada con nubosidad variable.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 10 de agosto, está pronosticada una jornada parcialmente nublada y con ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un sábado agradable durante la tarde, para este domingo se espera un panorama similar en la provincia. El pronóstico del tiempo indicó que la máxima alcanzará los 20°C y la mínima de 3°C.

En tanto en alta montaña se espera una jornada con nubosidad variable.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al inicio de la semana, el lunes está prevista una jornada parcialmente nublada con leve descenso de la temperatura. La máxima será de 19°C y la mínima de 5°C.

En tanto el martes está pronosticada una jornada con buen tiempo y leve ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 7°C.

Para el miércoles está prevista una jornada marcada por un descenso en la temperatura y mayormente nublado en Mendoza. La máxima será de 13°C y la mínima de 7°C.

