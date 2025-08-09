Mendoza aparece entre las provincias con menor crecimiento en la venta de autos usados durante julio

En julio, las ventas de autos usados en Argentina crecieron un 25,3% respecto a junio, marcando el mejor desempeño del año en este mercado. El ranking lo lideran Formosa y Neuquén, mientras que Mendoza quedó entre las provincias con menor crecimiento de comercialización de autos usados.

Se comercializaron 179.363 vehículos usados, impulsados principalmente por las provincias del interior, con Formosa y Neuquén a la cabeza en incrementos.

Esta cifra s uperó en más de 36 mil unidades las ventas de junio, cuando se vendieron 143.191 vehículos usados. En comparación, los patentamientos de autos 0 km alcanzaron 62.123 unidades ese mes. No obstante, las ventas de autos usados quedaron un 2,34% por debajo de julio de 2024, cuando se vendieron 183.668 unidades.

Entre enero y julio de 2025, se vendieron 1.097.767 vehículos usados, un aumento del 18,93% respecto al mismo período del año pasado, que cerró con 923.066 unidades.

El V olkswagen Gol continuó como el modelo más elegido , con 10.228 unidades vendidas en julio, seguido por la Toyota Hilux (7.068) y el Corsa/Classic (5.327).

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), destacó que “julio representó el mejor mes en lo que va del año” y resaltó que el crecimiento fue liderado por provincias del interior. Formosa encabezó con un aumento del 46,66%, seguida por Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%).

Además, Lamas subrayó que “todavía hay mucho campo para desarrollar en financiación”, considerándola clave para la expansión futura del mercado. El directivo agregó que “la demanda sigue vigente y las agencias cuentan con los productos que los compradores requieren”, anticipando un segundo semestre estable, siempre que no surjan imprevistos importantes.

Ranking de autos usados más vendidos en julio:

VW Gol y Trend: 10.228 unidades

Toyota Hilux: 7.068

Corsa y Classic: 5.327

Ford Ranger: 4.649

VW Amarok: 4.551

Ford EcoSport: 3.681

Peugeot 208: 3.647

Toyota Corolla: 3.542

Fiat Palio: 3.430

Ford Ka: 3.293

Crecimiento provincial en ventas enero-julio: