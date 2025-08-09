9 de agosto de 2025 - 16:40

Mendoza aparece entre las provincias con menor crecimiento en la venta de autos usados durante julio

Las ventas de autos usados crecieron 25,3% en julio respecto a junio, con fuerte impulso del interior del país y récords en varias provincias.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En julio, las ventas de autos usados en Argentina crecieron un 25,3% respecto a junio, marcando el mejor desempeño del año en este mercado. El ranking lo lideran Formosa y Neuquén, mientras que Mendoza quedó entre las provincias con menor crecimiento de comercialización de autos usados.

Se comercializaron 179.363 vehículos usados, impulsados principalmente por las provincias del interior, con Formosa y Neuquén a la cabeza en incrementos.

Esta cifra superó en más de 36 mil unidades las ventas de junio, cuando se vendieron 143.191 vehículos usados. En comparación, los patentamientos de autos 0 km alcanzaron 62.123 unidades ese mes. No obstante, las ventas de autos usados quedaron un 2,34% por debajo de julio de 2024, cuando se vendieron 183.668 unidades.

Entre enero y julio de 2025, se vendieron 1.097.767 vehículos usados, un aumento del 18,93% respecto al mismo período del año pasado, que cerró con 923.066 unidades.

El Volkswagen Gol continuó como el modelo más elegido, con 10.228 unidades vendidas en julio, seguido por la Toyota Hilux (7.068) y el Corsa/Classic (5.327).

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), destacó que “julio representó el mejor mes en lo que va del año” y resaltó que el crecimiento fue liderado por provincias del interior. Formosa encabezó con un aumento del 46,66%, seguida por Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%).

Además, Lamas subrayó que “todavía hay mucho campo para desarrollar en financiación”, considerándola clave para la expansión futura del mercado. El directivo agregó que “la demanda sigue vigente y las agencias cuentan con los productos que los compradores requieren”, anticipando un segundo semestre estable, siempre que no surjan imprevistos importantes.

Ranking de autos usados más vendidos en julio:

  • VW Gol y Trend: 10.228 unidades

  • Toyota Hilux: 7.068

  • Corsa y Classic: 5.327

  • Ford Ranger: 4.649

  • VW Amarok: 4.551

  • Ford EcoSport: 3.681

  • Peugeot 208: 3.647

  • Toyota Corolla: 3.542

  • Fiat Palio: 3.430

  • Ford Ka: 3.293

Crecimiento provincial en ventas enero-julio:

  • Formosa: 46,66%
  • Neuquén: 42,07%
  • La Rioja: 39,91%
  • Catamarca: 37,55%
  • Jujuy: 36,98%
  • Chaco: 36,73%
  • Santa Cruz: 35,58%
  • Salta: 33,85%
  • Santiago del Estero: 33,55%
  • Chubut: 30,07%
  • Corrientes: 29,70%
  • Río Negro: 29%
  • Tucumán: 26,46%
  • Misiones: 24,86%
  • San Luis: 19,77%
  • San Juan: 19,75%
  • La Pampa: 19,51%
  • Córdoba: 18,59%
  • Tierra del Fuego: 18,02%
  • Santa Fe: 17,65%
  • Entre Ríos: 16,59%
  • Mendoza: 16,12%
  • Pcia. Bs.As.: 15,98%
  • CABA: 10,63%
