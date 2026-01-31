Consecuencias del temporal en Mendoza: tras los trabajos de despeje habilitaron el tránsito en la Ruta 82

Tras la histórica tormenta que afectó al Gran Mendoza y diversas zonas productivas, la Dirección Provincial de Vialidad actualizó el estado de transitabilidad de los caminos. El impacto del agua, el lodo y la caída de árboles ha obligado al cierre temporal de varias vías estratégicas.

Tras las severas tormentas ocurridas ayer, operarios de Vialidad Mendoza desplegaron un operativo durante la tarde y toda la noche para habilitar los tramos viales más comprometidos , logrando despejar dos focos críticos durante la madrugada.

Luego de una jornada marcada por trabajos complicaciones viales debido a fenómenos climáticos, la Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial 82 , que conecta con la localidad de Cacheuta en Luján de Cuyo, ha quedado oficialmente habilitada para todo tipo de vehículos.

El camino permanecía interrumpido debido a una serie de desmoronamientos registrados en el tramo comprendido entre Álvarez Condarco y la villa cordillerana. Tras el despliegue de maquinaria pesada y personal técnico, se logró despejar la calzada, garantizando nuevamente la conectividad en una de las zonas turísticas más concurridas de la provincia.

En el Gran Mendoza, uno de los puntos más conflictivos fue la Ruta Provincial 10 (Calle Juan José Paso) en Godoy Cruz, donde se retiró un derrumbe de roca y barro que bloqueaba la bajada desde el Corredor del Oeste hacia la Panamericana.

El desprendimiento fue de tal magnitud que tapó por completo una alcantarilla de desagüe y provocó un enlagunamiento, obligando a los operarios a reemplazar los guardarrails dañados tras finalizar la limpieza. Estas labores permitieron habilitar el tramo alrededor de las 2 de la madrugada.

Situación en el Este y Valle de Uco

En la zona Este, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) intervino en la Ruta Provincial 50 (San Martín), donde se retiraron más de cincuenta eucaliptos caídos.

Si bien la ruta fue liberada inicialmente a la madrugada, se volvió a cortar pasadas las 9 para retirar troncos de la banquina y permitir que las empresas prestadoras de servicios trabajaran en la restitución de agua y luz. También se reportaron tareas de rehabilitación por caída de árboles en calle Cereceto y Nueva California.

Por su parte, el Valle de Uco presenta un panorama mixto:

En Tupungato, la situación en las rutas 89 y 86 ya está normalizada.

En Tunuyán, los equipos trabajan en los badenes del arroyo Sorrendo y el Corredor Productivo.

Se realizan tareas de recuperación en calles secundarias muy dañadas como La Costa, Los Helechos y Arroyo El Molino, entre otras.

Se solicita circular con mucha precaución en la calle La Quebrada (cerca del Manzano Histórico), debido al deterioro de la calzada.

Cortes persistentes y zona Sur

La conectividad entre Las Heras (El Algarrobal) y Lavalle (La Pega) quedó interrumpida este mediodía en la Ruta Provincial 28 debido a un socavón detectado debajo de un puente sobre un arroyo limítrofe.

Finalmente, el departamento de Malargüe es uno de los más afectados, con múltiples rutas intransitables. No se puede circular por la RP 222 hacia Las Leñas ni por la RP 226 al Paso Internacional Vergara debido al desborde de cauces y acumulación de material.

Los circuitos turísticos a la Caverna de las Brujas y el Parque de Huellas de Dinosaurios también permanecen cerrados, mientras que el acceso a Castillo de Pincheira solo está habilitado para vehículos altos con extrema precaución.

Recomendaciones de Seguridad

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional mantienen alertas por posibles nuevas celdas de tormenta. Se aconseja a la población:

Evitar circular por la vía pública a menos que sea estrictamente necesario.

No intentar cruzar badenes o ríos secos si traen agua, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos.

Consultar el estado del tiempo antes de emprender viajes hacia la zona de Alta Montaña o el Sur provincial.

Vialidad Mendoza continúa trabajando con maquinaria pesada en los sectores más afectados para restablecer la conectividad en las próximas horas.