Conmovedor comunicado de la escuela tras el fallecimiento de un alumno en Godoy Cruz: qué detalles brindaron

Este jueves, un adolescente de 15 años falleció tras descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en la escuela Valentín Bonetti , ubicada en Godoy Cruz . Horas después de conocerse el hecho, la Insititución compartió un comunicado y dio detalles sobre lo sucedido.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en una escuela de Godoy Cruz

"Informamos que el alumno se descompensa durante la clase de Educación Física bajo la vigilancia del profesor a cargo, quien lo asiste inmediatamente. Luego es socorrido y trasladado por el Servicio Médico ", alegaron.

Desde el establecimiento educativo alegaron que se dio aviso a los padres del adolescente y aseguraron qu e "habían presentado el apto de su hijo según la normativa vigente" . En el comunicado, expresaron sentirse profundamente conmovidos e invitaron a toda la comunidad educativa a unirse "en este momento de tristeza ".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto y respeto en este díficil momento"

Según confirmaron fuentes policiales, el adolescente sufrió una repentina descompensación durante la actividad física, lo que generó una inmediata intervención de docentes y personal del lugar. En el colegio le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital Notti .

A ese nosocomio ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó el deceso.

El caso recayó sobre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Todo indica que el fallecimiento del alumno se debió a alguna patología cardiológica. No hubo participación de terceros ni violencia sobre la víctima.

El Instituto Valentín Bonetti convocó a una misa para el joven en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen luego de su velatorio, este jueves a las 20. "Nos reunimos para rezar por nuestro alumno", expresaron en redes sociales.