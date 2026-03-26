26 de marzo de 2026 - 20:28

Conmovedor comunicado de la escuela tras el fallecimiento de un alumno en Godoy Cruz: qué detalles brindaron

Autoridades del Instituto Valentín Bonetti se expresaron tras el trágico hecho y aseguraron que el estudiante tenía apto médico.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en una escuela en Godoy Cruz.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en una escuela en Godoy Cruz.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en Godoy Cruz.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en una escuela de Godoy Cruz

Por Redacción Sociedad
godoy cruz: un hombre murio tras ser aplastado por un poste mientras descargaba materiales

Godoy Cruz: un hombre murió tras ser aplastado por un poste mientras descargaba materiales

Por Redacción Policiales

"Informamos que el alumno se descompensa durante la clase de Educación Física bajo la vigilancia del profesor a cargo, quien lo asiste inmediatamente. Luego es socorrido y trasladado por el Servicio Médico", alegaron.

Comunicado de la escuela Valentín Bonetti
Comunicado del Instituto Valentín Bonetti tras el fallecimiento del alumno de 15 años.

Comunicado del Instituto Valentín Bonetti tras el fallecimiento del alumno de 15 años.

Desde el establecimiento educativo alegaron que se dio aviso a los padres del adolescente y aseguraron que "habían presentado el apto de su hijo según la normativa vigente". En el comunicado, expresaron sentirse profundamente conmovidos e invitaron a toda la comunidad educativa a unirse "en este momento de tristeza".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto y respeto en este díficil momento"

El caso que conmueve a la provincia

Según confirmaron fuentes policiales, el adolescente sufrió una repentina descompensación durante la actividad física, lo que generó una inmediata intervención de docentes y personal del lugar. En el colegio le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital Notti.

A ese nosocomio ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó el deceso.

El caso recayó sobre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Todo indica que el fallecimiento del alumno se debió a alguna patología cardiológica. No hubo participación de terceros ni violencia sobre la víctima.

El Instituto Valentín Bonetti convocó a una misa para el joven en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen luego de su velatorio, este jueves a las 20. "Nos reunimos para rezar por nuestro alumno", expresaron en redes sociales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 26 de marzo

Cuerpo y mente después de los 50 años: la motivación y la sociabilización son factores centrales a la hora de convocar a ejercicio físico.

Cuerpo y mente de los +50: cuál es la fórmula para mejorar la calidad de vida según especialistas

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

El tiempo en Mendoza: viernes con cielo despejado y condiciones ideales para arrancar el fin de semana

Camiones autoconvocados como medida de fuerza por los aumentos de combustible.  

Atención: camioneros protestan por el precio del combustible y hay tránsito reducido en Ruta 7 y 40