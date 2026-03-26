Conmovedor comunicado de la escuela tras el fallecimiento de un alumno en Godoy Cruz: qué detalles brindaron

"Informamos que el alumno se descompensa durante la clase de Educación Física bajo la vigilancia del profesor a cargo, quien lo asiste inmediatamente. Luego es socorrido y trasladado por el Servicio Médico", alegaron.
Desde el establecimiento educativo alegaron que se dio aviso a los padres del adolescente y aseguraron que "habían presentado el apto de su hijo según la normativa vigente". En el comunicado, expresaron sentirse profundamente conmovidos e invitaron a toda la comunidad educativa a unirse "en este momento de tristeza".
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto y respeto en este díficil momento"
El caso que conmueve a la provincia
Según confirmaron fuentes policiales, el adolescente sufrió una repentina descompensación durante la actividad física, lo que generó una inmediata intervención de docentes y personal del lugar. En el colegio le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital Notti.
A ese nosocomio ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó el deceso.
El caso recayó sobre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Todo indica que el fallecimiento del alumno se debió a alguna patología cardiológica. No hubo participación de terceros ni violencia sobre la víctima.
El Instituto Valentín Bonetti convocó a una misa para el joven en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen luego de su velatorio, este jueves a las 20. "Nos reunimos para rezar por nuestro alumno", expresaron en redes sociales.