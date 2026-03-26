26 de marzo de 2026 - 14:37

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en una escuela de Godoy Cruz

El trágico hecho ocurrió en la escuela Valentín Bonetti. El joven sufrió una repentina descompensación durante la actividad física. Llegó en estado crítico al Notti, donde falleció.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en Godoy Cruz.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en Godoy Cruz.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 15 años murió este jueves alrededor de las 12 luego de descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en la escuela Valentín Bonetti, ubicada en Godoy Cruz. El incidente generó un importante operativo de emergencia.

Leé además

Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). | Imagen ilustrativa

Iban a cometer un robo en Godoy Cruz y los descubrieron las cámaras de la Policía
Godoy Cruz - Independiente Rivadavia, por la final del Clausura Femenino

Ya se venden entradas para el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia por la final del Femenino

Según confirmaron fuentes policiales, el joven sufrió una repentina descompensación durante la actividad física, lo que generó una inmediata intervención de docentes y personal del lugar. En el colegio le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Notti.

A ese nosocomio ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El caso recayó sobre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Todo indica que el fallecimiento del alumno se debió a alguna patología cardiológica. No hubo participación de terceros ni violencia sobre la víctima.

Las pericias avanzarán sobre el pedido de certificados médicos del alumno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nena quedó internada  en el Hospital Notti | Archivo Los Andes

La nena de 11 años baleada en su casa sigue en terapia y aún no hay detenidos

El posteo de Godoy Cruz por Juan Antonio Gutiérrez Zahzú

Godoy Cruz se sumó al Nunca Más con un fuerte mensaje recordando a un deportista desaparecido

confirmado: empieza con d, siete letras, la obra de teatro dirigida por juan jose campanella, llega a mendoza

Confirmado: "Empieza con D, Siete Letras", la obra de teatro dirigida por Juan José Campanella, llega a Mendoza

Godoy Cruz - Chaco For Ever por la Primera Nacional

Godoy Cruz mereció mejor suerte, pero debió conformarse con un empate