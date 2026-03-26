26 de marzo de 2026 - 18:05

Godoy Cruz: un hombre murió tras ser aplastado por un poste mientras descargaba materiales

Ocurrió en la calle Alma Fuerte al 700. La muerte del joven de 38 años fue constatada en el lugar por personal de emergencias.

Tragedia en Godoy Cruz.

Tragedia en Godoy Cruz.

Foto:

Prensa Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 38 años murió este jueves en Godoy Cruz luego de que un poste de gran tamaño le cayera sobre la cabeza mientras realizaba tareas de descarga en la vía pública. El hecho ocurrió en calle Alma Fuerte al 700 y fue alertado a través de un llamado al 911.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el subsecretario de Transporte, Luis Borrego.

Semáforos inteligentes en Mendoza: avanza la licitación para modernizar 217 cruces
Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en Godoy Cruz.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en una escuela de Godoy Cruz

Al llegar al lugar, personal policial constató que la víctima se encontraba tendida sobre la calzada, sin signos vitales, tras haber sido impactada por un rollizo de gran porte. Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Un poste de 8 metros le causó la muerte

Según las primeras informaciones, el hombre estaba descargando palos rollizos desde una camioneta, cuando, por causas que se investigan, uno de los troncos cayó de manera accidental.

Se trata de un poste de aproximadamente 8 metros de largo y unos 20 centímetros de diámetro, cuyo impacto le provocó un aplastamiento de cráneo.

Tras el hecho, se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente, que ordenó el trabajo de Policía Científica en la escena para realizar las pericias de rigor y avanzar con la investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). | Imagen ilustrativa

Iban a cometer un robo en Godoy Cruz y los descubrieron las cámaras de la Policía

Godoy Cruz - Independiente Rivadavia, por la final del Clausura Femenino

Ya se venden entradas para el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia por la final del Femenino

La nena quedó internada  en el Hospital Notti | Archivo Los Andes

La nena de 11 años baleada en su casa sigue en terapia y aún no hay detenidos

El posteo de Godoy Cruz por Juan Antonio Gutiérrez Zahzú

Godoy Cruz se sumó al Nunca Más con un fuerte mensaje recordando a un deportista desaparecido