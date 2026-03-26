Godoy Cruz: un hombre murió tras ser aplastado por un poste mientras descargaba materiales

Ocurrió en la calle Alma Fuerte al 700. La muerte del joven de 38 años fue constatada en el lugar por personal de emergencias.

Un hombre de 38 años murió este jueves en Godoy Cruz luego de que un poste de gran tamaño le cayera sobre la cabeza mientras realizaba tareas de descarga en la vía pública. El hecho ocurrió en calle Alma Fuerte al 700 y fue alertado a través de un llamado al 911.

Al llegar al lugar, personal policial constató que la víctima se encontraba tendida sobre la calzada, sin signos vitales, tras haber sido impactada por un rollizo de gran porte. Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Un poste de 8 metros le causó la muerte Según las primeras informaciones, el hombre estaba descargando palos rollizos desde una camioneta, cuando, por causas que se investigan, uno de los troncos cayó de manera accidental.

Se trata de un poste de aproximadamente 8 metros de largo y unos 20 centímetros de diámetro, cuyo impacto le provocó un aplastamiento de cráneo.