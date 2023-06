Confusión con los sellos, falta de autoridades y troquelados “rebeldes”, los desafíos en las mesas en estas PASO 2023

Mientras se desarrollan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mendoza en las mesas se han presentado algunos desafíos que sin embargo no han implicado demasiadas complicaciones ni demoras para los votantes. El cambio en la boleta que ahora es única y en papel y con ello, en las formas del proceso se sumaron a otros condimentos.

1-Autoridades ausentes

Lo que puede haber impactado más es la demora en la conformación de estas ya que hubo algo de ausentismo de autoridades, de presidente o vicepresidente e incluso, en algunos casos, de ambos. Esto implicó ciertas dilaciones en el inicio que afectó a algunos votantes madrugadores que llegaron ni bien inició la jornada electoral, a las 8, y si justo se encontraron con esta dificultad donde les tocó en suerte.

“Tuvimos varios presidentes ausentes, en algunas mesas incluso el vicepresidente”, contó Roxana, asistente al ciudadano y docente de la escuela Rafael Obligado en Dorrego, Guaymallén. Por ello, relató que varias tuvieron que apelar al recurso de que algunos asistentes tuvieron que transformarse autoridad de mesa para continuar y a las 8.45 ya estaban todas funcionando con normalidad. Incluso se encontraron con la particularidad de un presidente que no estaba capacitado y ellas tuvieron que explicarle cómo proceder, justamente su función es la de acompañar a quienes necesiten apoyo, sobre todo a los votantes y con la particularidad del estreno de la boleta única a nivel provincial (hay 7 municipios que ya la había usado porque desdoblaron). De todas formas, desde la Junta Electoral señalaron que cerca de las 9 estaban casi todas funcionando con normalidad.

2-Docencia

Aunque estiman que alrededor de 50% de los votantes tenían dudas sobre cómo usar el nuevo instrumento, tras la explicación pudieron votar sin mayores problemas en pocos minutos y sin demoras.

“Divino, muy rápido todo y las autoridades de mesa, de primera, habré demorado en total unos 7 minutos desde que llegué”, contó Marcela tras emitir su voto. De todas formas, la gente que asistió temprano fue poca y comenzó a haber más afluencia desde media mañana.

“Ha venido poca gente y la mitad no sabía cómo votar”, relató Hugo Oyola, vicepresidente de la mesa 857 de ese colegio y devenido presidente ante la ausencia de este. Allí, a las 10 habían votado 23 personas de 300 que tiene el padrón. Hasta ese horario en general, había votado el 10% de la gente en diversas mesas relevadas.

“Es rápido para el votante, en general parece que vienen con el voto decidido pero no saben cómo doblar la boleta que es larga”, comentó. Justamente, parte de la labor que debieron asumir en los colegios fue explicar cómo emitir el voto con la nueva “papeleta” y en las aulas las autoridades lo explicaban con una boleta modelo usualmente pegada en el pizarrón. “Soy docente, estoy acostumbrado a esto y trabajar con papeles”, agregó.

3-Los sellos

Una situación particular que se presentó fue cierta confusión con los sellos que deben llegar a cada mesa y que se usan para el escrutinio. En varias mesas señalaron que les habían faltado algunos y que hicieron el reclamo.

Rodolfo Suárez tras votar en las PASO 2023: “La elección de Mendoza va a tener repercusión a nivel nacional”

“Debían llegar 4, se usan para el escrutinio, pero mandaron 2″, comentaron en la mesa 307 de la escuela Manuel Belgrano de Godoy Cruz. El comentario se repitió en otras. Consultada al respecto desde la Junta Electoral explicaron que debían enviarse dos que se colocan al voto escrutado: uno que dice “escrutado” y otro que dice “sobrante”, que se aplica a las boletas que no fueron utilizadas. Hay otras dos opciones: voto nulo y voto erróneo pero según explicaron desde el área esto debe colocarse a mano. Por ello, una de las conjeturas es que haya habido cierta confusión al respecto durante las capacitaciones.

4-Troquelado rebelde

Otro desafío que han debido afrontar en algunas mesas es la lucha con el troquelado. Es que en algunos casos les ha costado cortar la larga boleta de una especie de block a la que viene adherido. “Ha habido problemas con el troquelado, a mi no me ha pasado pero si se rompe una parte escrita no se puede entregar así que para evitarlo estoy cortando todo con regla”, dijo Laura Carriza, presidente de la mesa 305 en esa escuela.

Asimismo, desde la Junta aceptaron que habían recibido comentarios de dificultades para cortar el troquel de constancia de voto que viene en el padrón. Señalaron que esto es algo que suele ocurrir ya que si bien todos se emiten en la Casa de la Moneda, no todos vienen igualmente cortados.

De todas formas aclararon que hay 10% excedente de boletas emitidas, mayormente para quienes se equivocan en la emisión del voto.

5-El cuarto que ya no es “oscuro”

Otra particularidad que se prestó por los cambios en el proceso es lo que relató Adriana, secretaria de esa escuela y quien también se desempeña como ayudante: “La gente llega y piensa que no hay nadie en la mesa porque antes las autoridades estaban fuera de aula y ahora adentro”. Más se incrementó porque por el frío y más temprano, muchas tenían la puerta cerrada.

Además, a diferencia del tradicional cuarto oscuro donde se ingresa solo, ahora se vota detrás de un biombo en la misma aula. Pero además, los votantes pueden ingresar de a dos a la vez ya que hay dos biombos. Sin embargo, cuando a media mañana comenzaron a llegar más votantes y se empezaron a hacer pequeñas filas, las delegadas y ayudantes pasaban una por una invitando al ingreso cuando no se había ocupado la capacidad ya que la gente, habituada al método anterior, esperaba que saliera quien había ingresado antes. Justamente esta estrategia también agiliza el proceso.

Algo que también llamó la atención de algunos es que llevaban su propia birome pero no se la dejaron usar. Es que se había advertido que se debe votar con la que se entrega en la mesa pese a que se trata de una birome comun de color azul.

