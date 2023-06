PASO 2023: ya votó el 42% del padrón electoral de Mendoza

Según explicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Electoral, Dalmiro Garay, a las 13 de este domingo ya había votado el 42% del padrón.

“Según el corte de las 13, ya había votado el 42%, es decir más de 600 mil mendocinos”, explicó el funcionario sobre los primeros resultados de las PASO 2023 en Mendoza.

Garay reconoció que había habido una demora en el inicio de la jornada, pero dijo que se había subsanado rápidamente. “A las 8.45 estuvieron abiertas todas las mesas”, afirmó.

El presidente de la Junta Electoral dijo que la jornada se estaba desarrollando con tranquilidad pese a las bajas temperaturas que se registraron esta mañana en gran parte del territorio provincial.

“Hubo un caso de unas personas que quiso votar con el documento de otro. Se lo demoro no más, no sabemos si se ha equivocado. Ha habido otros casos de personas que han querido votar con documentos que no eran los últimos”, contó. En tanto, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, dijo que hasta el momento el balance es positivo.

El padrón electoral provincial está conformado por 1.488.736 ciudadanos, que podrán votar en 4350 mesas, distribuidas en todo el territorio, informaron fuentes de la Junta Electoral Provincial.

En la votación se disponían alrededor de 4.592 efectivos policiales, distribuidos en las 656 escuelas, con tres policías por cada establecimiento, hasta las 14, y otros tres que cumplirán el turno tarde, mientras, que el resto estará abocado al patrullaje, la prevención en las calles y las guardias en las comisarías, informaron desde el gobierno mendocino.

Por otro lado, para mañana está previsto que las clases se dicten con normalidad en las escuelas de los 18 municipios de la provincia.

