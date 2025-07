Conflicto interminable: cómo está la atención de traumatólogos a los afiliados de PAMI en Mendoza

Traumatólogos vs. PAMI: el pedido de cinco clínicas a la Nación para que intervenga en el conflicto

Lo cierto es que el escenario es complejo y ha sumado tantos capítulos que ya hasta resulta difícil seguir el recorrido. Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), que reúne a los responsables de las clínicas, han optado por no hacer demasiadas declaraciones en tanto, según explican, se trata de algo que cada clínica ha resuelto de manera individual con sus propios médicos. Desde la Asociación Mendocina de Ortopedia y Traumatología (Amot), señalan algo parecido: que cada médico ha tomado su propia decisión cuando optaron por renunciar. Así las cosas, la información ha sido recortada, escasa y compleja. Por eso, desde Aclisa accedieron a aclarar cuál es la situación de la atención actualmente.

“Algún medio ha dicho que en las clínicas no se está atendiendo Pami y que hay algunas que han firmado convenio y otras no, pero en realidad las clínicas no han firmado convenios, ninguno todavía”, reafirmó.