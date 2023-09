Concurso Alumnit@s: por el relato de una alumna, premiaron a una escuela rural de Junín

Con una historia denominada “El reino de Asgard”, que tiene partes de ficción y de realidad, la escuela 4-243 Matilde Rivero, de Junín, obtuvo el primer lugar en la región Cuyo del proyecto Alumnit@s, que premia relatos sobre mitos e historias de los pueblos.

Se trata de un concurso de escritura de historias donde invitan a los alumnos, junto con sus abuelos, a conectar con sus mitos, leyendas, héroes regionales, así como historias personales sobre su pasión por el deporte, para encontrar en todo eso soluciones ante problemas actuales.

Con este proyecto se apuntó a promover el diálogo entre compañeros, incluyendo a las generaciones mayores y brindando herramientas educativas, recuperando la riqueza cultural de cada pueblo y adaptándola a nuestros días. La escuela, una institución rural enclavada en el distrito Los Barriales, compitió con establecimientos de Mendoza, San Juan y San Luis.

La autora de esta historia, cuya trama será televisada, es la estudiante de quinto año Sofía Pilar Poso, quien fue guiada por el profesor de Lengua Gerardo Avila. Ella nombró como acompañante, en caso de ser ganadora, a su compañera y amiga Chiara Mailén Fernández.

“La convocatoria fue muy amplia, de modo que el haber sido elegidos como relato ganador nos llena de mucho de orgullo”, dijo a Los Andes el director del colegio, Sergio Berrocal.

La escuela recibirá importantes premios, al igual que el equipo participante. Además, los escritos serán llevados a formato audiovisual como mini historias animadas para ser transmitidas por la Televisión Pública y formar parte de una antología de textos que se publica como parte del concurso.

“Estamos orgullosos del trabajo de Sofía y del compromiso del docente. Volcamos mucho esfuerzo en cada proyecto y es una alegría ver cómo germinan”, sumó el directivo.

El establecimiento suele realizar iniciativas de distinta índole, deportivas, culturales, sociales. “Y en cada una de ellas encontramos grandes resultados”, apuntó Berrocal.

Detalló que la escuela tiene una matrícula de 204 alumnos y que está enclavada en un sector solitario. “Es rural y los chicos, en muchos casos, tienen necesidades. Por eso intentamos abrir sus mentes para que trasciendan y se entusiasmen”, dijo el director. Agregó que este mes un estudiante representará a Mendoza en los Juegos Evita, en Mar del Plata.

“Son oportunidades únicas que ellos realmente aprovechan y valoran, al igual que estas alumnas ganadoras del concurso, quienes supieron cumplir los requisitos al pie de la letra y recibieron este reconocimiento que nos llenó de alegría”, opinó Berrocal.

Indicó que su rol en el establecimiento es abarcativo y que lo toma como una misión. “Estamos en un contexto particular, a veces difícil. Por eso, más allá de lo pedagógico, nuestro objetivo es que las vivencias sean ricas en general”, señaló.

En ese sentido, valoró el relato elaborado por la alumna, que fue evaluado por un jurado exigente. Para poder redactarlo debió consultar y entrevistar a los adultos de la familia. En este caso Sofía contó con la ayuda de su mamá. “Así lo hizo y para nosotros es una felicidad que nuestra escuela haya resultado ser un referente”, manifestó Berrocal.

La alegría de Sofía

Todavía sorprendida por este reconocimiento, Sofía Poso contó a Los Andes que todos los años se anota en un concurso de ortografía que organiza la escuela y que en 2021 y 2022 obtuvo los primeros puestos.

“Gracias a esto, el profesor Gerardo Avila me sugirió participar de Alumnit@s. Fue mi primera vez en el concurso y, sinceramente, no esperaba ganar ya que competía a nivel nacional. Fue muy emocionante, estoy feliz. El mito lo escribí con ayuda de mi mamá y nombré a mi compañera para que pudiera formar parte del equipo y acompañarme en el proceso en caso de ganar, como realmente sucedió”, relató la feliz ganadora.

Sofía y el profesor trabajaban todos los viernes sobre las ideas que podrían plasmarse. “Me mostró textos de ediciones pasadas que hablaban sobre historias de amor, problemas ambientales, pero yo quería algo distinto, que impactara y atrapara a los lectores, que no se aburrieran. Se me ocurrió, a partir de las tormentas y del granizo que afectó mucho a esta zona, hablar de ese fenómeno que genera tantas preguntas e inquietudes”, relató Sofía.

Fue así que inventó una historia fantástica del granizo. Comenzó a avanzar en los primeros párrafos pero las ideas demoraban en plasmarse. “Se me venían muchas situaciones, muchas cosas, pero no sabía cómo encararlo. El último día me senté con mi mamá y las ideas fueron fluyendo gracias a su ayuda. Mi papá es trabajador vitivinícola y conoce estos temas. Él también colaboró”, recordó.

La historia tiene varias aristas: habla del egoísmo de un rey, de su ambición. “Es algo que en realidad sucede también con las personas que tenemos alrededor”, señaló.

El texto se refiere también a la pérdida por parte del rey de su aliado y amigo, su caballo, que era parte de su poder. “Fue por querer tener más y más. Por su ambición. No midió que podía perder todo”, rememoró Sofía.

“Uno se puede perder a uno mismo por ser egoísta”, explicó la joven de 17 años, que vive en la localidad de Rodríguez Peña, al hablar de la moraleja que tiene su relato.

Los otros equipos del colegio, que también tuvieron una destacada participación, estuvieron formados por Alessandra Antequera y Melina Aguirre (equipo 1) y Bianca Busto y Sandra Lino, todos bajo la coordinación del docente Avila.

El reino de Asgard

“La historia que les voy a contar transcurre en Asgard reino creado por dioses que dominaban la vida en la tierra. Entre ellos se encontraba Skadi, un ambicioso dios de pelo largo y ondulado, alto como una montaña y con la particular característica de llevar sobre sus manos joyas muy preciosas de color blanco parecidas a las esferas de cristal que habitan en el cielo lejano y remoto”, comienza “El reino de Asgard”.

“El reino del que les hablo se encontraba ubicado en el paraíso del cielo por lo cual todo era majestuoso e inimaginable para la mente del hombre. Así es que no se sorprendan por los próximos acontecimientos que les relataré”, continúa, para dar paso a una serie de episodios cargados de descripciones y tramos de suspenso con buena resolución del nudo y el desenlace.

Describe al rey de este modo: “Tal era el orgullo de Skadi que no permitía que nadie visitara su páramo ni mucho menos que ninguno de sus habitantes socializara con las criaturas aledañas a otros reinos”.

“Un día, Odín cansado de tanta soberbia reunió a los demás dioses para debatir sobre la actitud de aquella divinidad. En esto todos los dioses eran muy respetuosos, pues, bastaba con que Odín soplara su flauta mágica para que en menos de lo que el viento del sur congela cualquier cosa a su paso, los demás se reunieran en su reino”.

Entre idas y vueltas, el final del texto deja una interesante moraleja que Sofía relató de esta manera:

“Ahora era tiempo de hermanarse como amigos y disfrutar de lo que la tormenta aún les permitía gozar, su amistad. Skadi prometió nunca más impedir el acceso al páramo y nuevamente les pidió perdón. Hicieron una gran fiesta y, al menos por aquella temporada, el granizo se calmó”.