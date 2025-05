Cónclave: el arzobispo de Mendoza invitó a "rezar" por el nuevo Papa para que "nos presida en la caridad"

'(…) He aquí la obra de Dios: venir entre nosotros. Si nosotros nos consideramos indignos, esto no lo detiene. Él viene. Si lo rechazamos, no se cansa de buscarnos. Si no estamos preparados y bien dispuestos para recibirlo, prefiere venir de todos modos. Y si nosotros le cerramos la puerta en la cara, Él espera. Es precisamente el Buen Pastor. ¿Y la imagen más bella del Buen Pastor? El Verbo que se hace carne para compartir nuestra vida. Jesús es el Buen Pastor que viene a buscarnos allí donde nosotros estamos: en nuestros problemas, en nuestra miseria… Ahí viene Él.” (Papa Francisco, Ángelus 2 de enero de 2022).

Papa Francisco El mundo espera las palabras que confirmen la elección del nuevo Papa. Web

En estos días de cónclave, como parte del Pueblo de Dios que peregrina en Mendoza, elevemos nuestra oración por la elección del nuevo Papa, ése que el Señor ya nos ha reservado como pastor y guía. Que los cardenales electores se sientan acompañados por esa oración de la Iglesia alentada por el Espíritu Santo.

Pero, además, deseo pedirles que recen por la fecundidad de las jornadas de formación pastoral de los presbíteros de nuestra Arquidiócesis, que tendrán lugar en Lunlunta a partir del próximo lunes y que tratarán sobre la Catequesis de Iniciación, un tema tan importante para la vida de los cristianos y la comunidad eclesial. Que su oración fraterna nos ayuden en estos días de reflexión y discernimiento, a crecer en nuestro ministerio.

Los abrazo y bendigo en Jesús, el buen Pastor y su Madre santísima del Rosario".