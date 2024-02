Con reducción presupuestaria, en el Conicet Mendoza achican servicios y hacen malabares para mantener las investigaciones

Las áreas públicas de investigación han sufrido una drástica reducción de su financiamiento los últimos meses y peor aún, desconocen cómo seguirá hacia adelante. Esta situación tiene en vilo a los investigadores y obliga a los centros de investigación a tomar medidas en pos de mantenerse en funcionamiento y no perder el avance de los trabajos ya en marcha.

Reducción del personal que presta servicios como limpieza y seguridad y la solicitud a los investigadores de que reduzcan todo lo que se pueda los consumos y colaboren ellos mismos en mantener el orden de los lugares de trabajo, son parte de las estrategias a las que han apelado en el Conicet Mendoza para “estirar la plata” lo que se pueda.

Es que tras la asunción del nuevo gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se dispuso mantener el mismo presupuesto asignado en 2023 para este año. Claro, con la inflación mediándolo todo, resulta totalmente devaluado.

Incluso, el director del Conicet Mendoza, Fidel Roig, señaló a Los Andes que de hecho, atravesado por el mismo condicionante, ya había resultado escaso para cubrir las necesidades del año pasado. En este marco, las expectativas para este, según han evaluado en los diversos Centros Científicos Tecnológicos (CCT) Conicet que hay en el país, es que lo asignado podría permitir funcionar hasta mayo o junio.

Roig se manifestó un poco más cauto, prefirió no hacer esa proyección a nivel local e incluso se mostró esperanzado: tiene confianza en que se vayan asignando partidas excepcionales a lo largo del año que les permitan sostener la supervivencia.

Una declaración del Directorio del Conicet a nivel nacional, publicada el 14 de febrero, refiere que el doctor Daniel Salamone, designado presidente de la institución el 27 de diciembre, en la reunión extraordinaria del Directorio del 16 de enero solicitó tiempo para poder realizar gestiones que destraben las limitaciones presupuestarias vigentes que impiden el funcionamiento de la institución, lo que fue aprobado por la mayoría.

El año pasado cuando se lanzó la convocatoria, el Conicet había indicado que se iban a asignar 1.300 becas doctorales para comenzar el 1 de abril de 2024, ahora serían 600. Foto: Gentileza

“En términos generales obviamente la reducción presupuestaria es una realidad que nos está impactando en una forma bastante directa”, dijo Roig sobre el funcionamiento en Mendoza. “Con una fuerte inflación repetir el mismo presupuesto para 2024 es una situación que nos llena de preocupación porque si no nos alcanzaba ya a fines del año pasado menos alcanzará este año”, agregó.

Dijo que mantienen gestiones permanentes con el directorio para lograr que la situación se revierta en el corto plazo. Es que el escenario es verdaderamente crítico: “Hay una situación que ya no podemos sostener en términos de pagar impuestos, servicios o mantenimiento de los institutos”, explicó y en ese punto dio como ejemplo la necesidad de muchos que tienen requerimientos particulares como mantener cadena de frío o animales vivos y que la afectación implicaría que muchos programas no se puedan sostener.

Impacto

Destacó además que “en el sistema académico y científico están todos en la misma situación y refirió que la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) está también con reducción presupuestaria.

“Lo que estamos tratando de hacer es diluir gastos e inversiones que veníamos haciendo, en el funcionamiento, estamos llevando a la mínima expresión los gastos en obra, obras activas hasta hace un mes están momentánea paradas, minimizar lo más posible los gastos de mantenimiento y llamado a la colaboración de la gente en el gasto de energía, pero obviamente eso no alcanza porque los gastos fijos son enormes”, señaló.

Se han visto obligados a reducir los servicios como seguridad y limpieza que están tercerizados. Por eso, han acotado el personal y la cantidad de horas. “Con el personal se está llevando adelante una tarea de mantener en condiciones los lugares de trabajo”, relató.

Elena Abraham, investigadora emérita del Conicet y ex directora de la sede Mendoza, dijo que se trata de un impacto “absolutamente negativo”. “Estamos todos muy preocupados y más, angustiados, porque así no se puede seguir trabajando”, advirtió.

“Ahora hay problemas hasta para mantener edificios, con la seguridad, limpieza, no se pueden prender los aires acondicionados, tampoco las luces, dentro de poco habrá problemas para mantener equipos que han costado mucho dinero”, ilustró la realidad que viven a diario.

Agregó que están congelados los subsidios para hacer investigaciones, “entonces es como que no tenés cómo ocupar un lugar, si no podés hacer tu trabajo, después viene el calificativo de ñoqui, la verdad es que la gente resiste como puede, no es la primera vez y el Conicet es un organismo muy resiliente, ingresar implica pasar muchas pruebas, exámenes, trabajar muchísimo, incluso los fines de semana”.

Consideró que hacia adelante, si no hay para salir al campo, tendrán que dedicarse a publicar resultados de investigaciones anteriores.

Referentes de CCT de todo el país han expresado su enorme preocupación y mantienen la sospecha de la intención de vaciamiento de la institución. No es algo si asidero: ya en la campaña presidencial Milei había anticipado que su intención era cerrar el Conicet.

En setiembre se conoció que Antropólogos del Museo Cornelio Moyano, la UNCuyo y Conicet, encontraron restos humanos en tierras huarpes, Maipú.

Lo que más preocupa es cómo harán para el mantenimiento de los equipos ya que es un gran esfuerzo. “La perspectiva es que los presupuestos se van a terminar si es que no se recupera alguna inversión por parte del estado”, anticipó Roig. “Eso preocupa porque podría ralentizar aún más procesos de actividad, eso sin considerar la posibilidad de desperfectos que a veces ocurren que implican reparaciones costosas, hasta ahora no hemos tenido inconvenientes pero no estamos ajenos a que esto ocurra y eso sería un problema”.

Dijo que por lo pronto se trata de mantener la actividad lo más posible, no han hecho restricciones de oficinas ni laboratorios, del funcionamiento de grandes equipamientos ni ha habido suspensión de trabajos en marcha. Explicó que los programas de investigación no pueden pararse o postergarse sin un alto costo; un becario, por ejemplo, tiene un tiempo finito para avanzar en su tesis doctoral y no cumplir esos plazos eso es un perjuicio para él.

En vilo

Aunque hasta hace unas semanas se hablaba de que se mantendrían congelados los salarios a diciembre, en enero se dispuso un ajuste de 16%, con una inflación que entre diciembre y enero superó el 45%. El área no tienen paritaria sino que depende de lo que define el gobierno nacional.

Por otra parte, se anunció que se había producido el despido de 50 trabajadores de áreas administrativas en todo el país, un grupo de colaboradores que ya consideraban reducido. En Mendoza, al menos se salvaron de ese recorte porque no ocurrió y Roig agregó que algunos de esos trabajadores se habían reincorporado por necesidad y otros casos están siendo reconsiderados.

Según los últimos registros de 2023 había 1.034 personas en Conicet Mendoza. Se trata de 415 becarios (40% del total de los trabajadores), 135 personas en personal de Apoyo (13%), 433 investigadores (42%) y 51 (5%) personal administrativo. Están distribuidos en 10 institutos.

En 2023, el Conicet fue elegido como la mejor institución científica de América Latina por quinto año consecutivo.

Otro de los reclamos de los investigadores es que se han modificado las condiciones de los contratos y los que hasta el año pasado eran anuales ahora son trimestrales.

Victoria Sánchez, investigadora del CONICET

La falta de presupuesto suficiente implicó que tuviera que interrumpirse el proceso de asignación y anuncio de los resultados de los concursos 2023: 1.300 investigadores que aspiraban a finalizar su doctorado y 300 a una beca en todo el país, permanecían en vilo. El 14 de febrero se dispuso que se publicarán los resultados de las evaluaciones de las Convocatorias de Becas Internas Doctorales y de Finalización de Doctorado 2023 antes del 28 de este mes. Aún no hay novedades. Al momento de la nota no se pudo tener el dato de cuantos aguardaban en Mendoza en esta situación.

El directorio ha informado que se atenderán en su totalidad las 300 becas de Finalización de Doctorado y darán inicio el 1 de abril. En tanto, para el caso de las Becas de Doctorado, se afirmó que en una primera instancia están garantizadas 600 becas con fecha de inicio el 1 de agosto. Además, se aguarda resolución respecto de las Promociones en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y de la Carrera del Investigador en Salud para la Convocatoria 2022. Se asignaron 85 becas adicionales para atender ingresantes a la Carrera del Investigador pero actualmente no pueden materializarse por las restricciones presupuestarias vigentes.

El directorio ha manifestado que entiende que es el director designado quien debe compatibilizar las políticas académicas con las limitaciones generadas con posterioridad por el presupuesto vigente.