Científicos ocuparon de forma pacífica el Conicet en reclamo por fondos para becas e investigaciones

Cerca de 500 científicos, becarios y estudiantes se congregaron este miércoles en la explanada del Polo Científico para reclamar el otorgamiento de 1.600 becas del Conicet y advirtieron que el organismo se encuentra “absolutamente paralizado y en estado crítico” y que el país está ante “una próxima fuga de cerebros”.

Luego de la manifestación fueron recibidos por el directorio y el presidente del organismo, Daniel Salomone, “sin acuerdo, ni certezas”, dijo el investigador e integrante de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), Jorge Geffner.

“Nos recibió el directorio en pleno y el presidente del Conicet, Daniel Salomone. Hablamos 20 minutos. Hay 1.600 becas que ya están evaluadas y tendrían que haber sido comunicadas el 12 de enero y no tenemos ninguna comunicación. Lo que nos dicen es que no hay presupuesto. El diálogo fue tranquilo, pero no acordamos nada porque no tuvimos certeza alguna”, dijo Geffner a Télam.

Y subrayó: “Necesitamos saber si esta gente joven, que es el semillero de nuevos científicos, ingresa al Conicet, o si los perdemos, porque hay ofertas mucho mejores en el exterior y hay mucha gente que en función de estos dos meses que no se sabe qué pasa ya están haciendo contactos para irse al exterior, un temor muy fundado”.

Asimismo, aclaró que el pedido de 1.600 becas no busca hacer crecer al organismo científico en cantidad de personal, sino que “un número similar se cae luego de cinco años de trabajo, porque se expira la beca”.

Según detalló el investigador, la reunión se realizó aproximadamente a las 13.30 en piso 11 del edificio del Conicet ubicado en el Polo Científico.

En paralelo, un grupo se manifestó en el interior del edificio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, exhibiendo el reclamo para que se publiquen los listados de becas, para luego retirarse, en medio de un operativo policial.