Cómo impacta el comercio informal de los productos chilenos en el microcentro mendocino

La crisis económica que afecta a la Argentina ha impulsado a miles de mendocinos a cruzar la frontera hacia Chile en busca de oportunidades. Termos, cargadores, ropa y hasta celulares son algunos de los productos que traen de regreso para revender en Mendoza a precios más competitivos. Aunque para muchos esto se ha convertido en una forma de subsistencia, la reventa de productos chilenos está generando un impacto directo en los comerciantes locales del microcentro.

Con el tipo de cambio favorable y la notable diferencia de precios entre ambos países, los mendocinos que viajan varias veces por semana a Chile logran obtener productos a menor costo y los revenden en ferias o a través de redes sociales. Este fenómeno ha crecido significativamente, impulsado por la recesión económica que atraviesa la provincia y el país en general. Las redes sociales y plataformas como Marketplace de Facebook y grupos de WhatsApp han facilitado la comercialización de estos productos, transformando el mercado informal en una alternativa atractiva tanto para los vendedores como para los compradores.

Verónica G. es una de las tantas personas involucradas en este circuito de ventas, explicó a Los Andes que este tipo de comercio es un negocio rentable para quienes lo practican. “Traemos productos de Chile que aquí intentamos venderlo para poder subsistir. Nos conviene el cambio y lo hacemos. Un producto que en los locales del centro sale entre 60 o 70 mil pesos, nosotros lo vendemos a mitad de precio, lo que nos deja un margen de ganancia considerable”, contó.

Los precios en el mercado chileno, sumado a la ventaja del tipo de cambio, permiten que este modelo sea viable. “Por ejemplo, un termo de un litro que en la provincia puede costar hasta 60 mil pesos, nosotros lo vendemos a 35 o 45 mil pesos. Auriculares de marca que aquí te salen 90 mil yo los tengo en 50. Mates, jarras térmicas, gorras de marca, lo tenemos a la mitad de precio que en cualquier comercio”, detalló.

Sin embargo, esta práctica rentable para algunos, está afectando directamente a los comerciantes mendocinos, que ven cómo sus ventas disminuyen frente a la competencia de productos chilenos más baratos. Para el titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys), Adrian Alin, la reventa informal también plantea un desafío para la economía formal, ya que este comercio evade impuestos y no sigue las normativas locales, lo que genera una competencia desleal.

Denuncian la presencia de colectivos argentinos ilegales que promueven el comercio informal

“Desde la Cecitys venimos advirtiendo que el fenómeno de los tours de compra a Chile ha crecido de manera notable entre los mendocinos, generando preocupación entre los comerciantes locales. La diferencia de precios entre ambos países ha motivado que muchas personas crucen la frontera para adquirir productos a menor costo, lo que afecta al comercio local. De hecho, en conversación con varios empresarios del sector, se destacó que el impacto en las ventas se ha sentido desde hace casi un año. La merma es importante, el tráfico hormiga y la reventa ilegal está generando mucho daño al sector”, detalló.

Según Alin, este tráfico hormiga no solo afecta a Mendoza, sino que se extiende a otras provincias fronterizas. “En las provincias fronterizas como Salta y Jujuy en el Norte o en el Noroeste con Misiones, la crisis se siente con más fuerza. No solo por la baja en el consumo y el poder adquisitivo interno, sino porque quienes pueden comprar fuera del país lo están haciendo. Esto afecta directamente a los comercios locales y también al empleo”, subrayó y advirtió sobre los riesgos de comprar en el mercado informal, donde los productos no cuentan con garantías ni control de calidad.

“Lamentablemente, a pesar de las quejas, las denuncias y el trabajo que realiza AFIP diariamente, la venta ilegal continúa. Las redes sociales como las ferias americanas son los lugares claves donde los productos ingresados de manera ilegal son ofrecidos al público sin control. Es un tema que no solo daña la estabilidad comercial, sino también la estabilidad laboral de miles de personas que dependen de los comercios formales”, manifestó el titular de la Cecytis.

A pesar de las denuncias y el impacto negativo en el comercio local, el fenómeno de la reventa de productos chilenos sigue en crecimiento, y todo indica que continuará mientras la situación económica en Argentina no mejore. “Pese a las reuniones, las autoridades aún no han tomado medidas claras para frenar este tipo de actividades, lo que deja a los comerciantes formales de Mendoza buscando formas de competir en un mercado cada vez más desigual”, concluyó Alin.

En números

Datos aproximados del contrabando en fila, a raíz de los tours ilegales a Chile, según las fuentes consultadas por Los Andes.

-Viajan 30 buses de tours de compras ilegales por semana.

-1.500 personas por semana, es decir 6000 al mes.

-Como promedio, U$ 1000 de gasto estimado por persona.

-6 millones de dólares de mercadería que se cruza sin impuestos por mes.

Preocupación oficial por el contrabando

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, estuvo en Mendoza esta semana para encabezar el encuentro del Consejo Federal de Justicia (Cofejus), en el auditorio Ángel Bustelo. Participaron de esta jornada 22 ministros de justicia provinciales, con el fin de coordinar medidas en conjunto en busca de prestar un servicio de Justicia más eficiente.

En ese contexto, Cúneo ratificó que Mendoza padece de contrabando como delito federal concurrente. “Yo dividí los distritos judiciales en tres partes: muy conflictivos, conflictivos y normales. No hay ninguno que sea fácil. Dentro de la zona de Cuyo, advertí estudiando estadísticas y casos, un incremento que me hicieron saber las autoridades de la provincia, en el tema del narcotráfico”, señaló en una entrevista con Canal 7.

Y completó, para despertar el alerta sobre el contrabando. “Esta es la criminalidad de Mendoza, incrementada por el contrabando. En la provincia hay contrabando de mercadería y también de dinero en cantidad con Chile”.