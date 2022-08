Cómo es vivir con artritis reumatoidea: lanzan la primera serie argentina para contarlo en clave de comedia romántica

La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad autoinmune que genera fuertes dolores y crisis que afectan tanto la vida de las personas con el diagnóstico que cambia drásticamente su vida e incluso es potencialmente discapacitante. Tal situación es desconocida para la mayoría de la gente e incluso para los familiares y allegados a quienes les resulta difícil de entender por qué no pueden realizar diversas actividades. Con la intención de derribar mitos, generar empatía y aportar información es que se lanzó en Argentina una serie, que en clave de comedia romántica, encarna en el personaje principal a una mujer que tras el diagnóstico busca sobrellevar su vida y los desafíos que implica.

Es una propuesta del laboratorio Pfizer, que el jueves presentó en sociedad en Buenos Aires, lanzamiento al que fue invitado Los Andes.

“Listos para actuar”, es una serie dividida en dos temporadas de 5 capítulos cada una, con una duración de 7 minutos. Narra la historia de una mujer que es diagnosticada con artritis reumatoidea. Ya está disponible la primera temporada con acceso gratuito.

“Pensamos en invitar a la gente a ponerse en los zapatos de una persona con artritis reumatoidea”, destacó Carolina Perdomo, responsable de comunicación externa del laboratorio.

Tanto médicos, productores como pacientes que participaron del evento, señalaron que se trata de una puesta en escena muy bien lograda ya que logra reflejar su realidad cotidiana.

En primera persona

Eunice Parodi, diagnosticada hace más de 35 años, destacó que la enfermedad carga con el mito de que se trata de algo de viejos cuando en realidad la mayor parte de los diagnósticos se produce entre la tercera y la cuarta década de vida, en adultos jóvenes y en plena etapa productiva. Es la presidenta de la Alianza Federal con la que buscan mejorar las condiciones de vida de los pacientes. La agrupación nuclea a distintas asociaciones de pacientes de artritis reumatoidea de todo el país.

“No pude ir al egreso de mi hija menor porque estaba con ataque muy fuerte”, recordó para graficar las pérdidas que puede implicar. “He conocido chicas que me dicen “no puedo peinar a mi hija” o “no puedo cambiar el pañal de mi bebe”, agregó.

Eunice expresó que es importante derribar mitos y que la gente pueda comprender qué es lo que le sucede a esa persona ya que muchas veces les cuestionan que no puedan hacer ciertas actividades porque no comprenden un dolor que resulta insoportable. Incluso contó que ha sido cuestionada por tener un certificado de discapacidad pero estar caminando: “¡No hace falta que esté en una silla de ruedas!”, exclamó. Y en ese sentido explicó que no pueden hacer fuerza ni levantar peso porque se dañan las articulaciones, que hay días que tienen crisis de dolor y no pueden levantarse de la cama y que los entornos no están adaptados para que puedan transitar ya que por ejemplo, para acceder a diversos lugares hay solo escaleras, que no pueden subir, sin que se consideren rampas o ascensores. Comentó además que hay pacientes que no pueden ponerse las medias, abotonarse una camisa o abrir una rosca.

La serie

‘Listos para actuar’ muestra esta realidad con un mensaje esperanzador, remarcando que la vida con AR plantea múltiples desafíos, pero que, a su vez, está llena de oportunidades. Puede verse en el sitio www.cuidarnosjuntos.com.ar o en su canal de YouTube. Se espera que la segunda temporada esté disponible a mediados de octubre de este año. Es un aporte en diversos sentidos: además de permitir a los pacientes sentirse identificados es un apoyo para la familia, compañeros de trabajo y sociedad en general para comprender cómo es y cómo acompañar a estas personas. Además permite a los médicos tener una noción más amplia de cómo es el día a día de los pacientes que tratan.

Gabriel Rossi, director del proyecto, relató que implicó mucha investigación, la revisión por expertos de Pfizer para asegurar los contenidos y las formas y lograr una buena representación a través de la actuación. “Es un contenido que hicimos con mucho amor”, afirmó.

La protagonista de la historia es Mónica (Mónica D’Agostino), una emprendedora de menos de 40 años que presenta los síntomas típicos de la enfermedad (dolor e hinchazón articular y dificultad para hacer movimientos cotidianos) y que, tras recibir el diagnóstico de AR, se plantea cómo encarar esta nueva etapa de su vida.

La producción general estuvo a cargo de Mariel Ledda y la dirección bajo el mando de Leopoldo Minotti. A partir de la presentación de la serie ‘Listos para actuar’, Pfizer se convierte en el primer laboratorio que produce una serie de ficción en el país para difundir la historia de una paciente con una condición médica.

Cómo es la artritis reumatoidea

Se estima que afecta a 1% de la población, por lo que 400 mil argentinos viven con artritis. Los expertos sostienen que se puede convivir con la enfermedad y llevar una vida plena cuando se alcanza el diagnóstico a tiempo y se cumple con el tratamiento oportuno.

Esta enfermedad es autoinmune, se desarrolla a partir de un ‘ataque’ del sistema inmunológico a sus propios tejidos. Afecta más a mujeres en una relación de 3 a 5 mujeres por cada varón. Llega sin avisar y comienza a presentar síntomas entre los 20 y 50 años de edad, una etapa de la vida que suele caracterizarse por el desarrollo académico, profesional y familiar.

“La artritis reumatoidea se caracteriza por la inflamación, dolor y rigidez de articulaciones en manos, muñecas, pies, hombros, rodillas y caderas. Hoy ya no es lo más habitual, pero, si no se la trata a tiempo, puede progresar hacia la deformidad articular y discapacidad. Por eso, los primeros desafíos siempre son el diagnóstico y tratamiento temprano, pero luego hay que adaptar la vida a la nueva realidad, como le sucede a la protagonista de esta serie”, afirmó la doctora María Celina de la Vega, médica reumatóloga del Servicio de Reumatología del Hospital Cosme Argerich de Buenos Aires y actual presidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR).

“Es muy difícil cuando te dicen que tenés una enfermedad que no se cura y que a partir de entonces tu vida cambia”, contó Eunice.

Las personas con este diagnóstico tienen dolores recurrentes y tienen que afrontar el impacto del diagnóstico, aprender sobre la patología, iniciar un tratamiento para sentirse mejor. Esto muchas veces es difícil de asimilar por lo que es importante el acompañamiento. Implica la visita a múltiples consultorios médicos y, mientras tanto, conservar una vida social y laboral lo más parecida posible a la que tenían antes del diagnóstico.

“Si pensamos en un edificio, una de cada 10 personas tienen, pero no lo están diciendo”, dijo la médica quien además subrayó que hay que diferenciarla de la artrosis, que se produce por el desgaste de las articulaciones y afecta usualmente solo algunas.

La doctora relató que los afectados, tardan hasta tres horas tras levantarse, para poder hacer actividades normales con las manos

Parodi también destacó la importancia del apoyo psicológico, porque “muchos pacientes corren riesgo de desarrollar cuadros depresivos por el dolor excesivo o continuo o por la angustia que causa la enfermedad”.

“Tengo pacientes que juegan al hockey o que corren maratones, mientras que hace unas décadas hubieran estado prácticamente condenados a desarrollar discapacidad y privarse de muchas cosas. Hoy es evitable, pero siempre la clave es escuchar al cuerpo, no perder tiempo y hacer todo lo que sea necesario para cuidar la salud de las articulaciones y de todo el organismo”, concluyó la doctora de la Vega.