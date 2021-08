Combinación de vacunas: en Mendoza no alcanzan las dosis pero podría tener 100 mil más la semana próxima

Tras la decisión de las autoridades sanitarias nacionales de habilitar la combinación de vacunas para completar esquemas iniciados con Sputnik, en Mendoza ajustan detalles sin anuncios aún.

Lo que se sabe en principio, es que no hay en este momento en Mendoza suficientes dosis para responder a la demanda por lo que se estará supeditado a próximas entregas.

Según informaron ayer desde el Ministerio de Salud de la provincia, serían unas 245 mil las personas que aguardan para completar sus esquemas iniciados con la vacuna rusa. Sin embargo, la disponibilidad de inoculantes a nivel local es de 300 mil dosis de las cuales 71.715 son de AstraZeneca y 38.680 del laboratorio Moderna, las dos opciones que, por ahora, Nación contempla para los esquemas heterólogos.

Es decir que con ellas, claramente no se alcanzaría a cubrir la demanda. Pero a partir de la próxima semana podría haber una mejora de este escenario. La provincia recibirá 66.080 dosis de Moderna entre mañana y el sábado, tal cual anunció el Ministerio de Salud de la Nación. Además, la ministra Carla Vizzotti, a cargo del área, dijo que esperan sumar 3 millones de dosis de Sputnik V segundo componente fabricadas en Argentina durante agosto, de las cuales informó que 1 millón estarán disponibles a partir del lunes. Es decir, que si se considera el porcentaje que habitualmente se le asigna a Mendoza, la provincia podría recibir unas 40 mil dosis del segundo componente de esa primera tanda. En definitiva, los próximos días podrá contar con más de 106 mil nuevas dosis que permitirán completar esquemas. Esto es 30% más de lo que actualmente tiene en su haber.

Cómo gestionar esos recursos y solventar la demanda es uno de los tantos aspectos (interrogantes) que el equipo del Ministerio de Salud de Mendoza intentaba dilucidar ayer. Ni bien se supo de la nueva estrategia se abocó a evaluar cómo implementar la combinación de vacunas, y pese a que “estaba cantado”, ayer, un día después, aún no había definiciones.

A ciegas

Las combinaciones autorizadas son primera dosis con Sputnik con segunda de Moderna o AstraZeneca y para quienes hayan recibido la primera de esta última, podrán completar el esquema con Moderna.

En relación a estudios y la eficacia que tendrían estas combinaciones no ha trascendido demasiada información. Guillermo Docena, bioquímico, inmunólogo e investigador principal del Conicet explicó que en realidad no hay mucho. La excepción es AstraZeneca con Moderna que se ha probado en Europa y ha mostrado una mejora en la eficacia, pero dijo que sobre Sputnik con otras vacunas no hay estudios que hayan sido publicados.

Señaló, en diálogo con Los Andes, que hay un trabajo sobre combinación de la opción rusa con AstraZeneca, sin publicar, a partir del cual se ha dicho que ha aumentado la eficacia.

“En realidad dan primero AstraZeneca y después Sputnik y lo hicieron para mejorar la eficacia de AstraZeneca que es más baja y dijeron que había funcionado así que debe estar seguro arriba de 80%”, expresó.

“De las que no se sabe nada todavía no tenemos ningún dato, lo que vemos nosotros ahora es que los anticuerpos son más altos, pero una cosa es tener anticuerpos y otra que estos anticuerpos protejan, eso lo mide la eficacia”, agregó el experto.

“A mi me sorprendió ayer cuando incluyeron Moderna, en realidad todavía no se comenzó a estudiar Moderna con Sputnik, ese grupo de estudio está incluido pero recién ahora van a recibir la vacuna (en Buenos Aires). Probablemente decidieron asimilarlo a lo que es el trabajo de AstraZeneca con Moderna”, consideró.

Dijo que no conoce ningún estudio de Sputnik con Moderna.

Su conjetura es que como Sputnik y AstraZeneca son parecidas, ya que son adenovirus, se debe haber considerado que así como la segunda dio buenos resultados con Moderna, también los daría la primera.

Por otra parte señaló, que el intervalo sugerido, se acotaría en este caso dado que la idea es completar esquemas lo antes posible. Por ello, la recomendación sería de un plazo mínimo de 21 días entre las dosis.

En proceso

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo el miércoles que desde ayer se empezaría con los llamados, pero esto no ha sido así en Mendoza. Por el momento, en casa de Gobierno no han podido informar cuándo podrá iniciarse la convocatoria aunque se estima que es inminente que se informen detalles.

Las reuniones también incluyen definir cómo se hará la convocatoria, es decir, si se asignará un turno y o será por demanda espontánea y con qué prioridad.

Según ha definido Nación, la prioridad la tendrán quienes tienen más de 50 años o con comorbilidades, y quienes ya han superado el intervalo recomendado entre dosis. En el caso de la Sputnik V este es de 90 días, sin embargo en Mendoza hay quienes ya han pasado los 200 días de espera.

Además, surgen otras dudas. La posibilidad de combinar inoculantes es voluntaria y quienes no deseen concretarlo, podrán aguardar a que llegue el segundo componente de Sputnik V. En este plano, habrá que ver cómo se manejan los reparos de quienes tienen temor de recibir la vacuna anti Covid y más con esta nueva propuesta. Pero la pregunta es si se podrá elegir entre las dos opciones autorizadas. Así es que habrá que manejar la ansiedad y esperar.

Completarán esquemas con AstraZeneca de docentes del Este, Sur y Valle de Uco

La Dirección General de Escuelas convocó a docentes del Este, el Sur y Valle de Uco para recibir la segunda dosis de Oxford- Astrazeneca. Será el viernes 6 y sábado 7 de agosto, cuando se vacunará a personal educativo que conforma los grupos 2, 3 y 4.

Deberán presentarse todos los mayores de 20 años y que lleven 56 días desde la aplicación de la primera dosis.

Desde el gobierno escolar destacaron que todos los docentes y personal educativo de la provincia fueron citados para recibir la vacuna contra el Covid-19 y que, de los niveles obligatorios de educación, se llegó a vacunar a casi la totalidad del personal. Con esta nueva convocatoria se completa el esquema de dos dosis para todos los docentes, celadores y trabajadores de la educación de la inoculación de la primera dosis.

El personal que no pueda concurrir por algún motivo deberá informar esa situación al siguiente correo: operativodelegacionesdge@gmail.com.