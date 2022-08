Clara Ceschin. “Nunca me he cansado de pelearla, lo de la música lo hago porque me gusta”

Cuando se bajó del escenario luego de su presentación musical a los 9 años, supo que a eso se quería dedicar toda su vida. Más tarde, al término de la secundaria, siguió la corazonada de su mamá y estudió locución. Hoy, Clara Ceschín camina a paso firme en el mundo de la música y se ha convertido en una de las caras de la televisión mendocina.

Fresca y espontánea como se la ve en el programa Mejor de Mañana o como se la escucha en las siestas de FMBrava habla sobre sus sueños, repasa su corta pero intensa trayectoria, confiesa que es una “remadora profesional” de esas que se autogestionan y que no se rinden, cuenta que cuando graba un video lo disfruta tanto como si fuera su fiesta de 15.

“Si alguna puerta se cierra, me da más fuerza. Nunca me he cansado de insistir y pelearla. En definitiva, lo de la música lo hago porque me gusta”, dice Clara sentada en el living de su hogar donde se encuentra una de las guitarras de la casa, el piano de su mamá -”que mi papá le regaló”, especifica- y donde la familia se reúne a cantar frente a la estufa a leña “temas de todas épocas, de cualquier artista”.

Se define como una “persona muy perseverante y apasionada”, con un “carácter fuerte” porque es muy perfeccionista. “A veces esa autoexigencia puede jugar en contra porque uno termina volviéndose loco intentando controlar lo que no puede controlar. Pero creo que la mayoría de las veces, ser exigente y responsable trae cosas lindas porque me gusta hacer bien mi trabajo”, se sincera y enfatiza: “soy muy trabajadora”.

En el transcurso de la charla, insiste una y otra vez que disfruta de lo que hace, que se divierte, que ya no está pendiente de las visualizaciones que alcanzan sus videos en YouTube.

Dueña de una sonrisa natural que se repite en cada posteo de su Instagram (con unos 27 mil seguidores) y que se contagia cuando está arriba del escenario, cuesta creer que la haya tenido que trabajar. “Cuando era más chiquita, era superofuscada y chinchuda, con cara de poto. Mi mamá me enseñó que así no se llegaba a ningún lado. Me decía: ‘así no te va a querer nadie; vos encará al mundo con una sonrisa y andá tranqui’”, recuerda. Y asevera: “Costó mucho cambiar este carácter con el que vine de fábrica”.

Clari logró presentarse como telonera de MYA en el Arena Maipú.

Sin embargo, ha logrado aprender a equilibrar la balanza. “Ni que tanta alegría y distención te saquen el foco de lo que estás haciendo, ni que tanta autoexigencia arruine ese trabajo. He logrado encontrar ese equilibrio entre matarme de risa en el programa y que fluya; y, a la vez, estar súper concentrada sin que se me escape ningún detalle”, explica esta conductora que se siente satisfecha cuando los televidentes agradecen que les alegren el día.

Con 24 años, ya fue nominada a un Martín Fierro como “Mejor labor en conducción y animación en radio” y alcanzó su sueño de cantar en el teatro griego Frank Romero Day en una Fiesta de la Vendimia, como telonera de Los Palmeras, el 9 de marzo de 2020. “Es un escenario imponente, donde te sentís una hormiguita. Fue único. Cuando iba a ver la Vendimia o la seguía por la tele, decía ‘¡guau! lo que sería cantar allí’ y se me dio”, cuenta y admite que ahora dice: “¡guau! lo que sería cantar los votos”.

Carrera musical

Hija de Silvia, que es profesora de música, y de Mauricio, que es abogado, Clara asegura que su pasión viene de la cuna. “Acá todos somos muy musicales. Todos cantan muy bien. Todos en algún momento han tocado algún instrumento. Pero yo fui a la única que se le dio por llevarlo un poquito más allá”, argumenta la segunda de cuatro hermanos (Lucía de 26, Pedro de 22 y Amalia de 20).

Y fue desde chiquita, cuando cursaba la primaria en el colegio María Auxiliadora de Luján, que empezó a ir a cursos incentivada por su mamá. Fue a clases de canto, de guitarra, de piano.

A los 16 años, Clara Ceschín ganó el concurso "Mi primera canción Vendimia". Foto José Gutierrez/Los Andes

“A los 9 años, iba con un profe que tenía grupos infantiles con varias nenas. Cada una preparaba su canción y cuando llegaba la tan esperada muestra (una a mitad de año y la otra al final), iban todos los padres. Me acuerdo que la primera vez que me bajé del escenario dije ‘guau! quiero esto para toda mi vida’ y nunca dejé de hacerlo”, rememora Clara agradecida con su familia que la “re banca”.

Encontrar el estilo musical -confiesa- fue una tarea difícil. A Clara le gustaba “muchísimo cantar en inglés” (incluso antes de decidirse por Locución, había hecho el pre y había logrado ingresar para estudiar traductorado de inglés). Sin embargo, pensó que para llegar con su música a la gente que tenía cerca debía ser en español.

La prueba de fuego que sorteó con todo éxito fue mientras cursaba la secundaria en el Colegio Universitario Central. Clara se presentó al concurso Mi primera canción -organizado por Cultura y el canal Acequia- que debía tener como temática la vendimia. “Presenté mi tema, gané el concurso y se filmó el videoclip... Para mí fue tremenda experiencia”, reconoce a la vez que indica que como le fue bien con la música en español se amigó con géneros más latinos.

“Con el tiempo, formé parte de un grupo de cumbia pop, cuando fue el estallido de las bandas uruguayas y este género estaba de moda. Allí me di cuenta de que me gustaba, más allá de cantar, este rol de animar en el escenario, de tener ese contacto con el público en un contexto más fiestero”, relata. Entonces, vio que en el pop latino, “música más bailable y divertida” era donde se sentía más cómoda.

Eso es lo que hace con su música propia. “No es cumbia, pero es ese híbrido entre lo que es un reggaeton”, explica esta artista a la que algunos comparan con Lali Espósito porque son las dos menuditas, tienen un tono de voz similar y un carisma parecido. “Me parece simpático cuando te comparan con algún artista. Pero ella es una bomba sexual y toda su música tiene que ver con eso. Yo nada que ver; mis canciones son reinocentes al lado de la propuesta de Lali”, se diferencia.

Actualmente tiene dos proyectos musicales. Con la banda de cumbia, que son siete integrantes, se presenta en eventos privados, casamientos. “Es un proyecto de trabajo, si bien está divertidísimo, no sé si quisiera ser una estrella de la cumbia”, aclara.

Con su proyecto solista -Clari-, en el que la acompañan cinco músicos, pretende crecer y conseguir espacios donde darse a conocer.

“Son pocas las oportunidades que hay en la provincia. Por más que uno haga el esfuerzo y tenga el producto terminado, hay veces que no tenés dónde mostrarlo. Yo soy hincha, no me da vergüenza molestar. Cuando vienen los shows de afuera, siempre pido estar un ratito en la previa. No tienen que poner un peso y, a veces, ni siquiera están dispuestos a ceder esos espacios”, reclama aunque admite que el año pasado lo consiguió y fue telonera de MYA en el Arena Maipú.

Carrera televisiva

Si bien la música ha sido la inspiración para Clara, nunca se imaginó estudiarla como profesión. “No me veía como directora de orquesta, ni como instrumentista. A mí me gustaba cantar, más lo que tiene que ver con lo popular. Pero sí me daba muy bien eso de estar frente al público. Entonces mi mamá me sugirió locución. Nunca lo había pensado”, acota y señala que se anotó en la Universidad Juan Agustín Maza, hizo la carrera al día y la disfrutó “un montón”.

En FMBrava, Clara está de lunes a viernes de 13 a 15.

“Automáticamente empezaron a salir esas oportunidades para trabajar y pensé ‘mi mamá no se equivocó’”, recuerda Clara mientras analiza que en los medios no ha tenido que remarla tanto como en la música: “Se dio todo muy orgánico, una cosa fue llevando a la otra. Fui muy afortunada, pero a la vez creo que no todo tiene que ver con la suerte. Siento que me esforcé un montón y que, por suerte, se dio todo bien”.

Gracias a las pasantías de la facultad, entró a trabajar a FM Brava. Y luego saltó a Canal 7 para formar parte del equipo de Hola Mendoza (agosto de 2019). Allí, además de aportar el contenido más soft, puso su voz al jingle de presentación del programa y dejó como legado “El recreo” (un segmento que pretende poner una pausa a las noticias con videos divertidos).

Y en febrero de 2021 pasó a conducir con Lucas Castro, Mejor de Mañana. “Cada uno tiene sus segmentitos y, si bien el productor gestiona las entrevistas y demás, nosotros vamos armando nuestro contenido y lo que queremos que salga. Eso me encanta”, apunta Clara al tiempo que cuenta que la mitad del día la pasa en el trabajo y la otra mitad en su casa.

Ese tiempo en casa lo reparte entre clases de baile y lo que más le gusta: leer y compartir con sus perros adoptados Ramón (8 años) y Nina (1 año) y su gatita Alfajor.

-¿Cómo te ves a futuro?

-Me cuesta verme a futuro porque la vida me ha ido sorprendiendo. Nunca tengo tiempo de planificar porque me surge otra oportunidad inesperada y yo me subo al tren. Hay gente que medita si estará preparado para esto. Ya fue. Si no estás preparado lo vas a estar en algún momento. ¿Cómo iba a aprender a conducir, sino era conduciendo? Voy viendo qué oportunidades salen… Pero sí me gustaría seguir trabajando en la tele. Y con la música me gustaría sacar un disco y que se conozca lo que hago. Me encantaría que la gente escuche mis temas y que los pidan en radio Brava. Eso me gustaría: tener mi público.

En vivo, Clara se animó a realizarse un tatuaje con las iniciales del programa MDM.

La clave para disfrutar

“Si en algún momento pasa algo superior, que la pegás con un tema o te contratan para algo lindo, buenísimo, zarpado. Pero hacelo porque te gusta; hacelo porque disfrutás”, se repitió este año Clara Ceschin al poner en perspectiva su proyecto musical. Es que se dio cuenta que estaba cayendo en la trampa de preocuparse más por las visualizaciones que por lo que significa la música para ella.

“El otro día estuve grabando un video para mi canción nueva y siento que estoy en mi cumpleaños de 15. Estoy en todos los detalles, -se entusiasma-. Me encanta juntarme a ensayar la coreografía con las bailarinas. Me gusta planearlo; ver qué me voy a poner; ir a grabar la canción... Yo lo disfruto...

“Y ya fue si al video lo ven 2.000 personas, millones o mi mamá y mi tía. No importa porque mientras lo hacía, me encantó. Y eso es lo más importante: relajarse, vivirlo más tranqui porque a veces uno vive constantemente buscando, buscando esa oportunidad que, tal vez, no llega. Y, va a ser triste si no llega y vos ponés tanta expectativa.”

Desde el punto de vista de esta “cantante, conductora, influencer”, la ilusión siempre está, pero no hay que vivir de esa ilusión, porque sino no disfrutás. “Mucho tiempo me pasó eso. Estaba tan pendiente de si la canción llegaba a mucha gente, cómo le iba al video en YouTube, en vez de decir: ‘Yo hice este tema y me encantó hacerlo; a mí me gusta la canción y la voy a escuchar mientras me baño y listo”.

Ésa es la misma filosofía que tiene Clara para autogestionarse los espacios donde mostrar su proyecto musical Clari. “A veces ni siquiera te pagan un cachet. Entonces les pago a los músicos y bailarines de mi bolsillo lo que les corresponde. Lo vivo como una inversión. Estoy jugando a ser lo que me gustaría ser. Armo mi show, con pantallas, luces, bailarines. En 45 minutos me divierto. Es como si festejara mis 15 cada vez que voy a cantar.”