Ciudad de Mendoza: alivio fiscal y descuentos de hasta el 30% para quienes estén al día con las tasas

El municipio lleva a cabo a un plan de alivio fiscal para sus ciudadanos. Se trata de importantes descuentos para quienes abonen la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz de forma anticipada.

Alivio fiscal: la Ciudad de Mendoza otorgará descuentos de hasta 30% a vecinos cumplidores.

Desde el municipio de la Ciudad de Mendoza anunciaron un esquema de beneficios para sus contribuyentes. Aquellos ciudadanos que estén al día con las tasas por servicio a la propiedad podrán obtener descuentos en el pago anual de 2026.

Se trata un plan de alivio de fiscal para los vecinos de Ciudad accedan a los beneficios que están previstos en el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2026. En detalle, se otorgarán descuentos especiales a los contribuyentes que opten por el pago anual de la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz, cuyo vencimiento operará en enero de 2026.

Según informaron desde prensa del municipio capitalino, los beneficios serán los siguientes: