Citan a declarar al ex cura a cargo del geriátrico de San Rafael donde murieron 12 abuelos

El fiscal que investiga las muertes en un hogar de ancianos en Monte Comán, San Rafael, luego de un brote de coronavirus cambió la calificación de la causa y ahora la investigación está encausada como homicidio culposo.

El fiscal Javier Giaroli se aprestaba a tomar declaraciones en el distrito sanrafelino y el primero en la lista fue Fernando Yañez, el ex sacerdote que dirige el hogar de la fundación San Luis Gonzaga.

El caso cobró notoriedad el jueves de la semana pasada cuando una delegación del Ministerio de Salud inició un proceso administrativo al constatarse que en el geriátrico que dirige Yañez se desató un brote de coronavirus y produjo la muerte de 14 residentes en 20 días, aunque dos fallecieron por otras causas.

En tanto la Justicia inició una investigación de oficio y ahora el fiscal Giaroli decidió cambiar la calificación de la causa de “averiguación muerte” a “homicidio culposo”, aunque aclaró que “esta declaración no es una acusación”.

Además de Yañez también prevén tomarle declaración a la médica María Eugenia Parlavecchio, que fue la responsable de firmar los certificados de defunción de los ancianos.

El fiscal investiga si es que hubo negligencia en el cumplimiento de los protocolos y también en el cuidado de los residentes, en particular desde que comenzó la ola de contagios de Covid que afectó a los 26 ancianos que estaban en el hogar.

Fernando Yañez es el ex cura que está cargo del hogar donde fallecieron 12 ancianos de Covid.

Según informaron desde el Ministerio de Salud en su momento, el 1 de junio se detectaron los primeros residentes con sintomatología compatible con Covid-19. A partir de ese hecho se presentó en el lugar el personal de la Dirección Sanitaria de San Rafael. “Se realizaron hisopados que dieron negativos, pero a los tres días se repitieron y dieron positivo. También se realizaron test rápidos que dieron positivo y aquellos que empezaron a presentar síntomas se los tomó como nexo clínico epidemiológico”, explicó a Los Andes Oscar Sagás, subsecretario de Salud la semana pasada.

En lo que respecta a la vacunación de los mayores, desde Salud informaron que las dosis destinadas para este geriátrico estaban disponibles en el vacunatorio del área, pero que no fueron colocadas porque el dueño del lugar no contaba con el consentimiento de los familiares para la inoculación, ya que se trata de una vacuna no obligatoria, y muchas de las personas residentes no estaban en condiciones de dar la aprobación. “Cuando el dueño del geriátrico logra tener el consentimiento y pide la autorización para vacunar el día 30 de mayo y se le otorga el esquema de vacunación para el 6 de junio, se presenta el brote de Covid-19 y por eso no se vacuna. Sumado a que se había realizado la vacunación antigripal, que sí es obligatoria para este grupo de riesgo, y había que esperar para hacer otra inoculación”, detalló entonces Sagás.

El geriátrico alberga pacientes en un promedio de edad de más de 85 años, con comorbilidades y patologías crónicas como diabetes, hipertensión y EPOC. Hay pacientes postrados y también con enfermedades psiquiátricas.

“Los geriátricos tienen un director médico, un médico responsable, un dueño y una encargada. Siempre existió comunicación para ver y valorar la evolución de los pacientes. Hasta el viernes pasado teníamos informados cuatro defunciones y la información de que había algunos pacientes que no habían sido internados por criterio médico y decisión de los familiares que comunicaron a la institución su negativa a la internación de los mismos”, cerró Sagás.