Cambia, todo cambia. Y las redes sociales lo hacen todo el tiempo. En busca de un algoritmo más eficiente que se convierta en más y mejor interacción, Instagram aplicó -y continuará haciéndolo- algunas modificaciones claves para la interacción con el público, por lo que es indispensable conocer las cinco cosas que ya no funcionarán en el nuevo Instagram de 2023.

Los cambios de herramientas, visualización y experiencia del usuario es algo común y forma parte del juego de las redes sociales. En este caso, Instagram ya puso en marcha modificaciones: algunas esperables, otras más arriesgadas.

Por ejemplo, ya no será tan rentable el crecimiento pago, promocionando el contenido a través de anuncios o contratando influencers. Sí seguirá siendo una buena forma de aumentar el número de seguidores rápidamente, pero no servirá de mucho a largo plazo; donde Instagram premia más la fidelidad de la comunidad orgánica.

Lógicamente, y como ya lo viene siendo hace mucho, no sirve el spam por comentarios o por mensaje directo para conseguir seguidores. Tampoco la estrategia de “seguime y te sigo”.

Pero sí hay algunos cambios importantes que tenés que saber si sos creador de contenido, ya sea para tu perfil personal o para tu emprendimiento, negocio o empresa. Y así los explica el usuario Jhonatan Olmos (@imjhonatanolmos), reconocido especialista en Marketing.

NUEVOS CAMBIOS EN INSTAGRAM

1. El formato cuadrado, de a poco, dejará de existir. Instagram está yendo hacia un formato cada vez más vertical, que ocupe la pantalla completa, como sucede con las historias o los reels. Al parecer, no falta mucho para que también se vea así el feed, ya que los posts cuadrados tienen menos impacto y pasan más desapercibidos.

Por eso, lo recomendable es empezar a usar formatos que ocupen más la pantalla, dejando atrás el 1080x1080 px y pasando a 1080x1350 o 1080x1920 px.

2. Aunque no lo creas, los Likes o “Me gusta” es otra de las cosas que ya no funcionarán en el Instagram 2023. Así como ya se pueden ocultar, es un hecho que cada vez tienen menos relevancia para el algoritmo. En cambio, la opción de “guardados” o de guardar el contenido es la que mejor posiciona el posts, por lo que se trata del “nuevo me gusta de 2023″. Por lo tanto, la clave estará en crear contenido más guardable, como listas, guías paso a paso y tutoriales.

3. Publicar poco ya no es una opción en Instagram. Está demostrado que una alta frecuencia de publicación acelera el crecimiento orgánico de cualquier cuenta. Además, mantener una buena calidad en el contenido ayudará a que los resultados sean aún mejores.

Según Jhonatan Olmos, lo recomendado es de 3 a 5 publicaciones a la semana para cuentas con menos de 2.000 seguidores; de 4 a 6 para cuentas de entre 2.000 y 10.000 seguidores; y de 5 a 10 posts por semana para cuentas con más de 10.000 seguidores.

4. Crear contenido en un solo formato tampoco tendrá éxito en este nuevo Instagram. Por más que te guste uno, como reels o carrusel, el algoritmo siempre favorecerá a la combinación entre todos. Es decir, tendrá más éxito aquel que use variedad de formatos, combinándolos cronológicamente entre sí, que usar solo uno.

5. La última de las cosas que ya no funcionarán es no interactuar. Si solo ves contenido de otros pero nunca comentas, compartes o interactúas de alguna forma, tu cuenta tampoco crecerá. Jhonatan Olmos explica que Instagram necesita saber qué es lo que te gusta para saber qué mostrarte, porque así sabrá a qué tipo de público recomendarte. “Si no interactúas, tu cuenta estará condenada al fracaso”, concluyó el especialista.